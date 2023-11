Oma­va­lit­su­se roll ühist­rans­por­di aren­da­mi­sel

Sel­leks, et ühist­rans­port suu­daks pä­ri­selt isik­li­ku­le au­to­le al­ter­na­tii­vi pak­ku­da, on Elroni juhatuse esimehe, kaks aastat Raasiku vallavolikogus olnud Lauri Betlema sõnul va­ja te­ha pal­ju ena­mat, kui pan­na roh­kem ron­ge sõit­ma.

„Üht­ne ühist­rans­por­di pla­nee­ri­mi­ne, see­juu­res ka ühis­pi­let, on te­ge­li­kult ele­men­taar­sed. Loo­dan vä­ga, et nüüd, mil ko­gu ühist­rans­port on vii­dud re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi üht­se juh­ti­mi­se al­la, hak­kab ka pä­ri­selt mi­da­gi sün­di­ma. Sõi­dup­laa­nid ja mars­ruu­did saa­vad pi­kas pers­pek­tii­vis sea­tud sel­li­selt, et ron­gi­liik­lus toi­mib selg­roo­na, ku­hu bus­sid ja muud trans­por­di­lii­gid on su­ju­valt in­teg­ree­ri­tud,“ lau­sub ta.

Re­form peaks ra­ken­du­ma 2025. aas­tast: „Loo­da­me pa­ri­mat, aga on sel­ge, et üks­ki muu­da­tus ei sün­ni kii­relt. Omalt poolt ole­me Põh­ja-Ees­ti Ühis­trans­por­di­kes­ku­se­ga too­nud tu­ru­le ühis­pi­le­ti, järg­mi­sel aas­tal plaa­ni­me te­ha se­da at­rak­tiiv­se­maks.“

Lau­ri Bet­lem mär­gib, et ühis­trans­por­di po­pu­laar­se­maks muu­tu­mi­sel on vä­ga olu­li­ne roll ka ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel – rei­si­ja­le on äär­mi­selt olu­li­ne, kui­das ron­gi­jaa­ma jõu­da ja ku­hu seal jät­ta oma au­to või jalg­ra­tas: „Kui ja­la­käi­jaid suu­dab ron­gi­jaam haa­ra­ta um­bes ki­lo­meet­ri raa­diu­sest, siis jalg­rat­tu­reid ju­ba 3 ki­lo­meet­ri raa­diu­sest. See­ga on tur­va­lis­te kerg­liik­lus­tee­de ole­ma­so­lu jaa­ma­ni vä­ga olu­li­ne. Raa­si­ku val­las on kolm raud­tee­jaa­ma. Kui meil oleks hea kerg­tee­de­võr­gus­tik, võiks meie val­lal ron­gi­liik­lu­se näol ol­la vä­ga suur kon­ku­rent­si­ee­lis kõi­gi kuld­se rin­gi val­da­de ees.“

Ta on nii Raa­si­ku vo­li­ko­gu esi­me­he kui eel­mi­se val­la­va­ne­ma­ga rää­ki­nud, et val­la­si­se­sed bus­si­lii­nid tu­leks suu­na­ta ron­gi­jaa­mast lä­bi. Siis saak­sid neid li­saks koo­li-ko­ju sõit­va­te­le las­te­le ka­su­ta­da ka ron­gi­ga tööl käi­vad ela­ni­kud.

„Loo­dan, et saab teh­tud,“ sõ­nab Lau­ri Bet­lem.

Kas ja mil­lal ta ise uues­ti vo­li­kok­ku kan­di­dee­rib, et ko­du­val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta?

„Os­kan nüüd märk­sa rea­list­li­ku­malt hin­na­ta ae­ga ja ener­giat, mi­da val­las muu­da­tus­te juh­ti­mi­ne nõuab. Võib-ol­la ku­na­gi, kui muid te­ge­mi­si vä­hem, on õi­ge aeg uues­ti po­lii­ti­ka­ga te­ge­le­da,“ üt­leb Lau­ri Bet­lem.

Loe pikemalt 15. novembri Sõnumitoojast.