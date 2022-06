Kuusalurahva Teater mängis Kolga seltsimajas komöödiat

Laupäeval, 18. juunil esietendus Kolga seltsimajas Kuusalurahva Teatri lavastus „Hea Samaaria naine“, mille lavastas Kolga Kohal-olijate lavastaja, Kolga kooli õpetaja Terje Varul. Ligi tunni kestnud tükk on John Patricku „Opal otsib meest“ esimese vaatuse ainetel.

Terje Varul ütles etendust sisse juhatades, et publik võiks varuda suveks aega ja võimalik, et näeb veel teisi osasid: „Näidend on hästi pikk, otsustasime teha esialgu ühe osa.“

Tegu on komöödiaga, kus kaht üksikut daami mängivad Elvi Reinvald (Opal Kronkie) ja Terje Multer (Rosie Montefalco), kosilasena saabunud kapten Mooney rollis on Leo Kiviberg.

Tema tütart Velma Lemoni mängib Laura Pürjema ja väimeest Otis Lemoni Mart Almers.

Elvi Reinvald ja Terje Multer tõdesid, et Kuusalurahva Teatri lavastaja Tõnu Tamme valitud „Tagasi Baulah`sse“ tundus nende jaoks liiga tõsine ja raske. Osa trupist jäi sellest lavastusest kõrvale, siis tulid Covidi aastad ning neile uut tükki ei jõutudki võtta.

Komöödia valis Elvi Reinvald. Kuusalu trupp tõi 1999. aastal lavale John Patricku komöödia „Kummaline missis Savage“. Kuna autor meeldis, uuris Elvi Reinvald tema teisi näidendeid ja leidis Opali loo. Mängima kutsus Leo Kivibergi, kellega tegid paarkümmend aastat tagasi Kõnnu kandis estraadietendusi. Veel kaasati Laura Pürjema.

Ka lavastaja leidis Kuusalurahva Teatri teine trupp ise. Mart Almers töötab kolmandat aastat Kolga kooli tehnoloogia õpetajana ja kutsus appi Terje Varuli. Kolga Kohal-olijad on mänginud algupäraseid tükke, kirjutatud näidendeid on Terje Varul lavastanud harva. Ta sõnas, et läks esimesse lugemisproovi ja teadis, et ei ütle ei.

Terje Varul: „Esietendus läks väga hästi, näitlejad on imetlusväärsed. Õnnelik on see lavastaja, kes saab nendega töötada.“

Elvi Reinvald: „Terje Varul on toetav ja andekas lavastaja, pakatab huvitavatest ideedest. Ta toimetab meiega vaikselt, aga teedki nii, nagu tema suunab.“

Algklassitruppide lavastaja Tuuli Rand Kolgast tunnustas, et karakterid sobisid näitlejatele, vahva oli vaadata, kuidas publik kaasa elas ja naeris.

Kolga seltsimajas pole lava ning vaatajaid naerutanud stseen, kus suur osa tegevusest toimub laua all, jäi tagumistes ridades istunutel osaliselt nägemata. Terje Varul sõnas, et edaspidi tuleks seda stseeni mängides arvestada iga saali eripäraga.