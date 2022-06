Kuusalu valla uue jäätmekava eelnõu

Kuusalu vallavalitsus teatab valla kodulehel, et avalikustab 4.-18. juulini Kuu-

salu valla jäätmekava aastateks 2022-2026 eelnõu. Avalikustamise ajal oodatakse eelnõule ettepanekuid, avalik arutelu on plaanis korraldada 20. juulil. Teates on lisatud, et avalike jäätmeplatside mõte ei leidnud suurt toetust ja eelnõu neid ei käsitle, vallavalitsus teeb edaspidi lisaanalüüsi ning proovib leida lahendust. Kuusalu vallas andsid 2021. aastal segaolmejäätmeid korraldatud jäätmeveo teostajale ASile Keskkonnateenused üle ligi 2000 jäätmevaldajat, neist 90 ainult suvehooajal. Leping ASiga Keskkonnateenused kehtib käesoleva aasta lõpuni, uue jäätmevedaja leidmiseks tuleb korraldada hange. Jäätmekavas on korraldatud jäätmeveo kohta hajaasustuses kirjas, et probleeme tekib talviste teeoludega: „Lahenduseks tuleb kaaluda järgmisel korraldatud jäätmeveoperioodil pakkuda elanikele ettemakstud jäätmekoti teenust, mis võimaldab ka lõpetada hooajalise vabastuse. Ettemakstud jäätmekotti oleks võimalik anda liigiti kogutavate jäätmete kogumiskoha juures, naaberkinnistul või jäätmejaamas. Keskmiselt tuleb arvestada 10 jäätmekotiga eramu kohta aastas.“ Jäätmekava eelnõu leiab Kuu-

salu valla kodulehelt, see on kujundatud 32 leheküljele ning sisaldab ka diagramme, tabeleid ja fotosid.