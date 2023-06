Raa­si­ku koo­li Ora­va­ke­se las­teaed kut­sus nel­ja­päe­vaks, 25. maiks Raa­si­ku staa­dio­ni­le koos spor­ti­ma kõi­gi oma ning naa­ber­val­last Ani­ja Val­la Las­teae­da­de koo­liee­li­ku­te rüh­mi. Esi­me­sel Ora­va­ke­se spor­di­päe­val osa­le­sid li­saks Raa­si­ku Ora­va­ke­se las­teaia­le Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia kol­me rüh­ma ning Ani­ja Val­la Las­teae­da­de Las­te­ta­re ühe rüh­ma lap­sed. Ku­na Aru­kü­la las­teaias olid eel­mi­sel nä­da­lal lõ­pu­peod, osa­le­sid spor­di­päe­val koo­liee­li­ku­te ase­mel aas­ta noo­re­ma­te, 5-6aas­tas­te rüh­mad. Koos õpe­ta­ja­te­ga oli esi­me­sel Ora­va­ke­se spor­di­päe­val li­gi 100 osa­võt­jat.

Paa­ri­tun­ni­se spor­di­päe­va sis­se­ju­ha­tu­seks te­gid lap­sed Raa­si­ku koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ree­li­ka Vir­ma juh­ti­mi­sel soo­jen­dus­har­ju­tu­si, see­jä­rel võist­le­sid kor­da­möö­da nel­jal alal: 40 meet­ri jooks­mi­ses, kau­gus­hüp­pes, pal­li­vis­kes ja jalg­pal­lis. Tu­le­mu­si ai­ta­sid mõõ­ta Raa­si­ku koo­li 8. klas­si õpi­la­sed. Lap­si ega las­teae­du tu­le­mus­te põh­jal ei jär­jes­ta­tud, kõik osa­le­nud said Ora­va­ke­se pil­di­ga me­da­li ning Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu kin­gi­tud pu­de­li smuu­tit, nen­de õpe­ta­jaid tä­na­ti mee­ne­ko­ti ja Raa­si­ku koo­li šo­ko­laa­di­ga.

Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Triin Hal­lik rää­kis, et las­teae­da­de spor­di­päe­va idee tek­kis te­mal ja Ora­va­ke­se õp­pe­ju­hil Ave Her­ma­sel koos.

„Mõt­le­si­me, et meil on üm­ber­rin­gi pal­ju las­teae­da­sid ning vä­ga pal­ju vah­vaid spor­ti­mis­või­ma­lu­si – Raa­si­ku lap­sed käi­vad ka nii Keh­ras kui Aru­kü­las treenimas. Miks siis mit­te kut­su­da ju­ba las­teaia­lap­sed ühes­koos spor­ti­ma,“ sõ­nas Triin Hal­lik.

Ta li­sas, et kõi­ge täht­sam on osa­võtt, see­pä­rast las­teaiad üks­tei­se­ga mõõ­tu ei võt­nud: „Igaü­he tu­le­mu­sed pa­ni­me küll kir­ja ning and­si­me las­teae­da­de­le kaa­sa, kuid oma­va­he­li­se mõõ­du­võt­mi­se ase­mel rõ­hu­ta­si­me, et sport lii­dab ja täh­tis on osa­võtt. Väi­ke­sed pin­gu­ta­vad na­gu­nii mak­si­maal­selt ning nen­de sport­li­ku et­te­võt­lik­ku­se tun­nis­ta­mi­seks said kõik me­da­li.“

Ave Her­mas lau­sus: „Kui nel­ja­ke­si koos joos­ti, võis kee­gi ik­ka tun­da kao­tu­se­ki­be­dust ning jalg­pal­lis üks võist­kond või­tis, kuid eel­kõi­ge taht­si­me, et las­tel oleks lõ­bus. Hil­jem koo­lis tu­leb neil na­gu­nii vä­ga pal­ju võis­tel­da.“

Kui­gi il­ma­ga ei ve­da­nud – va­he­peal tu­li võist­lu­sed pa­du­vih­ma tõt­tu kat­kes­ta­da, ei mõ­ju­nud see las­te mee­leo­lu­le. Nii Keh­rast kui Aru­kü­last ron­gi­ga Raa­si­ku­le sõit­nud lap­sed kin­ni­ta­sid, et spor­di­päev meel­dis vä­ga.

„Tänavu lõid nad esial­gu na­tu­ke põn­na­ma, aga nüüd ta­ha­vad järg­mi­sel aas­tal uues­ti tul­la,“ üt­les Aru­kü­la las­teaia õpe­ta­ja Tii­na To­min­gas-Sikk.

Aru­kü­la Ruk­ki­lil­lest saa­vad sa­mad lap­sed ka tu­le­val aas­tal spor­di­päe­val osa­le­da, sest ne­mad käi­vad veel aas­ta las­teaias. Raa­si­ku Ora­va­jüt­si­de ja Keh­ra Las­te­ta­re ma­ja Jän­ku­ta­re rüh­ma lap­sed lä­he­vad sü­gi­sel koo­li ning koos teis­te las­teae­da­de­ga saa­vad spor­ti­da uued koo­liee­li­kud.

„Järg­mi­sel aas­tal ole­me tar­ge­mad, tee­me spor­di­päe­va pi­sut va­rem, et kõi­gist las­teae­da­dest saak­sid osa­le­da lõ­pu­rüh­mad,“ üt­les Ora­va­ke­se õp­pe­juht.

Ta li­sas, et siis kut­su­tak­se osa­le­ma ka Aeg­vii­du las­teaia­lap­sed, li­saks osa­le­nu­te­le on oo­da­tud ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li las­teaia­rühm ning Ani­ja Val­la Las­teae­da­dest veel Le­pat­rii­nu ja Ala­ve­re Mõm­mi­la ma­jad: „Edas­pi­di või­vad lii­tu­da ka teis­te naa­ber­val­da­de las­teaiad Ko­se, Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­last.“

Järg­mi­sel aas­tal toi­mub Ora­va­ke­se spor­di­päev taas Raa­si­kul, kuid see­jä­rel võiks kor­ral­da­ja­te ar­va­tes ha­ka­ta nii-öel­da kü­la­kor­da käi­ma teis­te osa­le­va­te las­teae­da­de juu­res.