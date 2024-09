Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu muu­tis kol­ma­päe­val, 28. au­gus­til toi­mu­nud is­tun­gil val­laee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va­te pro­jek­ti­toe­tus­te taot­le­mi­se ja me­net­le­mi­se kor­da. Kolm aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud kor­ra­ga on või­ma­lik taot­le­da ühe­kord­set ku­ni 1500 eu­ro suu­rust pro­jek­ti­toe­tust kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­na­te­ge­vus­teks Kuu­sa­lu val­las.

Kul­tuu­ri­vald­kon­nas toe­ta­tak­se rah­va­kul­tuu­ri säi­li­ta­mist ja aren­da­mist, val­lae­la­ni­ke esi­ne­mist kon­kurs­si­del ja fes­ti­va­li­del, üle­val­la­lis­te ja piir­kond­li­ke kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mist, kul­tuu­riob­jek­ti­de kor­ras­ta­mist ning fon­di­dest taot­le­tud kul­tuu­rip­ro­jek­ti­de kaas­fi­nant­see­rin­gu ra­has­tust. Spor­di­vald­kon­nas toe­ta­tak­se li­saks üle­val­la­lis­te ja piir­kond­li­ke spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se­le, spor­di­ra­ja­tis­te kor­ras­ta­mi­se­le ja fon­di­dest taot­le­tud spor­dip­ro­jek­ti­de kaas­fi­nant­see­rin­gu ra­has­tu­se­le nüüd ka val­lae­la­ni­ke osa­le­mist spor­di­võist­lus­tel.

Kul­tuu­ri- ja spor­di­töös­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de sel­gi­tas, kui kul­tuu­ri­vald­kon­nas on ol­nud või­ma­lik saa­da toe­tust kon­kurs­si­del ja fes­ti­va­li­del osa­le­mi­seks, on õig­la­ne toe­ta­da ka val­lae­la­ni­ke spor­di- ja lii­ku­mis­har­ras­tu­si.

Ko­gu­kon­na­vald­kon­nas saab en­di­selt taot­le­da toe­tust kü­la­de-ale­vi­ke ühi­sü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks, val­lae­la­ni­ke­le suu­na­tud te­ge­vus­te­le elu­kesk­kon­na, ha­ri­du­se, sot­siaal­töö, ea­ka­te, noor­te, re­li­gioo­ni ja ter­vi­se eden­da­mi­seks, ko­gu­kon­da­de üh­te­kuu­lu­vus­tun­net suu­ren­da­va­teks et­te­võt­mis­teks, ko­gu­kon­da­de va­ja­dus­teks ja ko­gu­kon­da­de tur­va­li­sust suu­ren­da­va­teks te­ge­vus­teks ning fon­di­dest taot­le­tud ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de oma­fi­nant­see­rin­gu ra­has­ta­mi­seks.

Pro­jek­ti­toe­tus­te kor­da li­sa­ti tin­gi­mus, et fon­di­dest taot­le­tud pro­jek­ti­de kaas­fi­nant­see­rin­gu ra­has­tu­se eel­dus on po­si­tiiv­ne ra­has­tu­sot­sus või vas­ta­vus vä­he­malt ka­he­le vald­kon­na­si­se­se­le ees­mär­gi­le.

Ve­ro­ni­ka Laen­de põh­jen­das, kui ai­nu­ke kri­tee­rium pro­jek­ti­toe­tu­se saa­mi­seks on kaas­fi­nant­see­ring, peaks ole­ma ot­sus kaas­fi­nant­see­rin­gu koh­ta ole­mas. Ta mär­kis, et se­ni keh­ti­nud kor­ra jär­gi ra­has­tu­sot­sust ei ol­nud va­ja ja võis juh­tu­da, et pro­jekt ei saa­nud mu­jalt ra­has­tust, kuid val­la pro­jek­ti­toe­tus­te kor­ra jär­gi oli sel­le­le ju­ba omao­sa­lu­se jaoks toe­tus eral­da­tud. Sel­le ase­mel, et val­laee­lar­vest oleks toe­tust või­nud saa­da mõ­ni tei­ne et­te­võt­mi­ne, jäi see­tõt­tu osa pro­jek­ti­toe­tus­te ra­hast ka­su­ta­ma­ta.

Toe­tu­se and­mi­seks kor­ral­dab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­ku taot­lus­voo­ru. Muu­da­tu­se­ga täp­sus­ta­ti, et val­la­va­lit­sus kuu­lu­tab kon­kur­si väl­ja tea­te aval­da­mi­se­ga ko­ha­li­kus aja­le­hes ja val­la in­fo­ka­na­li­tes vä­he­malt kolm nä­da­lat en­ne taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­tae­ga.

Muu­da­tu­si teh­ti ka taot­lus­te hin­da­mi­ses. Ko­mis­jo­ni liik­med hin­da­vad taot­lu­si in­di­vi­duaal­selt ja esi­ta­vad täi­de­tud hin­da­mis­ta­be­lid pin­ge­rea koos­ta­mi­seks vä­he­malt 24 tun­di en­ne ko­mis­jo­ni hin­da­mis­koo­so­le­ku toi­mu­mist. Ko­mis­jo­ni lii­ge peab taan­da­ma end taot­lu­se hin­da­mi­sest, kui ta on taot­le­ja­ga seo­tud isik kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­se sea­du­se mõis­tes. Ko­mis­jon kin­ni­tab hin­da­mis­koos­o­le­kul pin­ge­rea ning teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku taot­lus­te ra­has­ta­mi­seks või mit­te­ra­has­ta­mi­seks.

Kor­ra se­ni­ne punkt, mis sä­tes­tas, et ko­mis­jo­ni liik­me­te an­tud hin­ded on kõi­gi­le ko­mis­jo­ni ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le ava­li­kud ning hin­ne­te koond li­sa­tak­se pro­to­kol­li juur­de, asen­da­ti sõ­nas­tu­se­ga, et ko­mis­jo­ni liik­me­te hin­ne­te koond li­sa­tak­se ko­mis­jo­ni pro­to­kol­li­le ning val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se juur­de. Ve­ro­ni­ka Laen­de sel­gi­tas, on tul­nud et­te olu­kor­di, et hin­da­mis­ko­mis­jo­ni liik­med on saa­nud hin­da­mi­se koh­ta et­te­hei­teid: „Et ko­mis­jo­ni liik­me­tel oleks või­ma­lik hin­na­ta va­balt kart­ma­ta, et kee­gi se­da hil­jem kri­ti­see­ri­ma hak­kab, li­sa­me edas­pi­di pro­to­kol­li­le ja kor­ral­du­se­le ai­nult hin­ne­te koon­di.“

Hin­da­misk­ri­tee­riu­mid

Pro­jek­ti­toe­tus­te kor­ra li­sas on too­dud kri­tee­riu­mid, mil­le alu­sel taot­lu­si hin­na­tak­se. Ve­ro­ni­ka Laen­de sõ­nas, et võr­rel­des va­ra­se­ma­ga on hin­da­mis­kri­tee­riu­mid põh­ja­li­kult lah­ti kir­ju­ta­tud ning edas­pi­di võiks sellest ol­la abi nii pro­jek­ti­de kir­ju­ta­ja­te­le kui hin­da­ja­le.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni liik­med hin­da­vad pro­jek­ti­de vas­ta­vust hin­da­misk­ri­tee­riu­mi­de lõi­kes skaa­lal 0 ku­ni 4. Puu­du­lik pro­jekt saab 0 punk­ti, ma­dal 1, kesk­pä­ra­ne 2, kõr­ge 3 ja vä­ga kõr­ge 4 punk­ti. Ko­mis­jo­ni liik­me­te an­tud hin­ded sum­mee­ri­tak­se, kesk­mis­te hin­ne­te jär­gi moo­dus­ta­tak­se vald­kon­da­de kau­pa pin­ge­read, mil­le jär­gi ha­ka­tak­se taot­lu­si ra­hul­da­ma. Kui hin­da­mis­tu­le­mu­sed on võrd­sed, ot­sus­tab pin­ge­rea jär­jes­tu­se ko­mis­jon.

Hin­da­misk­ri­tee­riu­me on 10. Hin­na­tak­se pro­jek­ti­de tra­dit­sioo­ne ja jät­ku­suut­lik­kust, ko­gu­kon­na si­du­su­se kas­vu ning koos­tööd eri ko­gu­kon­da­de­ga, te­ge­vu­se uud­sust ja oma­pä­ra, ava­lik­ku­se­le suu­na­tust, kas ka­van­da­tav et­te­võt­mi­ne tõs­tab val­la, kü­la või piir­kon­na mai­net, kas te­ge­vus on suu­na­tud noor­te­le või las­te­le, pa­ran­dab kesk­kon­na kor­ras­hoi­du, sa­mu­ti hin­na­tak­se pro­jek­ti eel­ar­ve efek­tiiv­sust, kva­li­tee­ti ja teos­ta­ta­vust ning oma­fi­nant­see­rin­gu ja val­la­pool­se fi­nant­see­rin­gu su­het. Edas­pi­di saab li­sa­punk­te, kui lap­sed ja noo­red on pro­jek­ti idee au­to­rid ja ka siis, kui vii­vad pro­jek­ti ise el­lu.