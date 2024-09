Ani­ja val­la kol­mes koo­lis õpib ala­nud õp­peaas­tal 673 õpi­last, Kuu­sa­lu val­la kol­mes koo­lis on õpi­la­si 800, Raa­si­ku val­la nel­jas koo­lis 742 ning Lok­sa lin­na ain­sas üld­ha­ri­dus­koo­lis 213.

ANI­JA VALD

Keh­ra güm­naa­siu­mis alus­tas koo­li­teed 50 esi­mes­se klas­si õpi­last, kok­ku on koo­lis 492 õpi­last. Koo­lis on 9 uut õpe­ta­jat: ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Lau­ra Re­ba­ne, aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Rai­mo Jõe­rand, ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Kad­ri Põlm, aja­loo, ing­li­se kee­le ja loo­vu­sai­ne­te õpe­ta­ja Kil­lu Rein­järv, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Rai­li Shu­my­lo, klas­siõ­pe­ta­ja Koi­du Kar­ja, abiõ­pe­ta­ja Kris­tel Gu­di­nas, his­paa­nia kee­le ja fi­lo­soo­fia õpe­ta­ja Ai­riin Jõks ning eri­pe­da­goog Su­zan­ne-Liis Ro­sar.

Sel­lest aas­tast al­ga­vad Keh­ras tun­nid 15 mi­nu­tit hil­jem – 8.30. Hin­da­mi­sel lä­heb kool üle prot­sen­ti­de­le, po­si­tiiv­se hin­de saa­mi­seks on va­ja 50 prot­sen­ti, viie saa­mi­seks vä­he­malt 90 prot­sen­ti mak­si­maal­sest.

Ala­ve­re lasteaed-põ­hi­kooli 1. klas­sis alus­tas koo­li­teed 8 õpi­last, kok­ku on koo­lis 74 õpi­last. Koo­lis on uus kä­si­töö ja ko­dun­du­se õpe­ta­ja Sir­li Nii­bo-Tamm. Sep­temb­rist on Ala­ve­re koo­li­ga lii­de­tud Mõm­mi­la las­teaed.

Aeg­vii­du koo­li 1. klas­sis alus­tas 8 õpi­last, kok­ku on õpi­la­si 107. See on tun­du­valt roh­kem kui va­rem – eel­mi­se õp­peaas­ta lõ­pe­tas kool 79 õpi­la­se­ga. Kõi­ge roh­kem õpi­la­si li­san­dus Ta­pa val­la koo­li­võr­gu muu­da­tus­te ehk sel­le tõt­tu, et Jä­ne­da ja Leht­se põ­hi­koo­lid muu­de­ti 6klas­si­lis­teks. Eel­mi­sel õp­pe­aas­tal oli Aeg­vii­du koo­li kõi­ge väik­se­mas klas­sis 3 õpi­last, nüüd on sel­les õpi­la­si 11.

KUU­SA­LU VALD

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1. klas­sis alus­tas õpin­guid 46 last, koo­lis on kok­ku 616 õpi­last. Uu­si õpe­ta­jaid on 6: füü­si­kaõ­pe­ta­ja Enn Kirs­man, abiõ­pe­ta­ja Kris­ti­na Vas­sus, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ai­ri All­vee, teh­no­loo­gia­õpe­ta­ja Val­do Praks, ve­ne kee­le õpe­ta­ja Eduard Pav­lov ja sak­sa kee­le õpe­ta­ja Clau­dia Du­val.

Ala­nud õp­peaas­tast on koo­lis 80mi­nu­ti­li­sed tun­nid ning koo­li­päev al­gab se­ni­sest pool tun­di hil­jem, kell 8.40. Koo­li uue õp­pe­ka­va kolm foo­kus­tee­mat on sü­gav õp­pi­mi­ne, sõb­ra­lik kool ja õp­piv mees­kond. Ehi­tus­te­ge­vu­se tõt­tu ra­ken­da­tak­se ala­tes 6. klas­si­dest, väl­ja ar­va­tud 9. ja 12. klass, dis­tant­s­õp­pe­nä­da­laid, mil õpi­tak­se ko­dus ja õpe­ta­jad ju­hen­da­vad vee­bi kau­du. Güm­naa­siu­mi­osas ei pa­ku kool enam õp­pe­suun­di, õp­pe­ka­vas on laien­da­tud va­li­k­õ­pin­gu­te ni­me­kir­ja, osa va­li­k­õpin­gud lä­bi­tak­se vee­bi teel.

Kol­ga koo­lis läks esi­mes­se klas­si 16 õpi­last, kok­ku on koo­lis 158 õpi­last. Koo­lis alus­tas tööd uus ve­ne kee­le õpe­ta­ja Na­tal­ja Bo­ris­so­va.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li esi­me­ses klas­sis õpib 2 õpi­last, koo­lis on kok­ku 26 õpi­last.

RAA­SI­KU VALD

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis läk­sid esi­mes­se klas­si 42 õpi­last, koo­lis on kok­ku 396 õpi­last. Uu­si õpe­ta­jaid on 4: ees­ti kee­le õpe­ta­ja Mar­got Sil­vet, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Kül­li Kal­ju­laid, kä­si­töö ja ko­dun­du­se õpe­ta­ja Hei­di So­lo ning his­paa­nia kee­le õpe­ta­ja Dia­na Te­ran. Ot­si­tak­se veel in­for­maa­ti­ka õpe­ta­jat.

Uue õp­pe­ka­va­ga li­san­du­sid in­for­maa­ti­ka­tun­nid 3. ja 7.klas­si­le ning 5. klas­si­le et­te­võt­lu­se ja ko­du­kait­se õpe­tus. Kol­man­das koo­liast­mes on klas­sid komp­lek­tee­ri­tud ta­se­me­rüh­ma­deks.

Raa­si­ku koo­li 1. klas­sis alus­tas õp­pi­mist 32 last, kok­ku on õpi­la­si 233. Koo­lis on 8 uut õpe­ta­jat: klas­siõ­pe­ta­jad Maar­ja Hüd­si, ja Ger­li St­raz­din, abi­õpe­ta­ja Mer­le Ka­ron, ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja At­se Pää­ro, bio­loo­gia ja geog­raa­fia õpe­ta­ja Re­mi-An­de­ro Õu­na­puu, loo­du­sõ­pe­tu­se ja füü­si­kaõ­pe­ta­ja Vir­gi Roop, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Kel­ly Brus ning erik­las­si õpe­ta­ja Gre­ta Orav.

Kõi­gis koo­liast­me­tes ava­ti sel­lel õp­peaas­tal üks väi­kek­lass, igas neist õpib 2-4 õpi­last. Ala­nud õp­peaas­tast toi­mu­vad kä­si­töö ja ko­dun­du­se ning teh­no­loo­giaõ­pe­tu­se tun­nid se­ga­rüh­ma­des. Koo­li foo­ku­ses on sel­lel õp­peaas­tal õpist­ra­tee­gia­te ja sot­siaal-emot­sio­naal­se­te os­kus­te aren­da­mi­ne – õpe­ta­jad osa­le­vad sel­leks Noo­red Koo­li õpi­rin­gi koo­li­tus­sar­jas ja koo­li si­se­koo­li­tus­tel.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis lä­heb 1. klas­si 5 last, kok­ku on õpi­la­si 22.

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li esi­me­ses klas­sis on 7 õpi­last, kok­ku on koo­lis 91 õpi­last. Uued õpe­ta­jaid on 1. klas­si õpe­ta­ja Klai­re Ründ­va ja abiõ­pe­ta­ja Ker­li Ees­maa.

LOK­SA LINN

Lok­sa güm­naa­siu­mi 1. klas­sis on 20 õpi­last, kok­ku on õpi­la­si 213. Uu­si õpe­ta­jaid on 5: ema­­kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Sil­le Her­mann, kes on osa­li­selt ka hu­vi­ju­hi üle­san­ne­tes, aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Mar­ko Me­tus, ma­te­maa­ti­ka­õpe­ta­ja Iri­na Le­vi­na, klas­si­õpe­ta­ja Diia­na Ba­lan­di­na ja mee­diaõ­pe­ta­ja Al­lan Ala­kü­la. Uued tu­gis­pet­sia­lis­tid on eri­pe­da­goog Han­na All­mäe, sot­siaal­pe­da­goog Rag­ne Raud­sepp, psüh­ho­loog Gre­te Koo­ser, puu­du on lo­go­peed. Kee­le­os­ku­se nõu­ded on koo­li kõi­gil pe­da­goo­gi­del täi­de­tud.

6. klas­sis on õp­pe­ka­vas uue ai­ne­na ra­ha­tar­kus. Güm­naa­siu­miast­mes peab iga õpi­la­ne va­li­ma kõrg­koo­li­de pa­ku­ta­va­test güm­naa­siu­miõ­pi­las­te­le mõel­dud va­lik­kur­sus­test 2 kur­sust õp­peaas­tas. Güm­naa­siu­mi lõ­pus kan­tak­se 6 koo­li­vä­list kur­sust lõ­pu­tun­nis­tu­se­le. Koos­töös Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si ning Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si­ga pa­kub kool uue va­li­kai­ne­na väi­ke­lae­va­ju­hi ja raa­dio­si­de kur­sust, mil­le lä­bi­nuil on või­ma­lus soo­ri­ta­da väi­ke­lae­va ju­hi­loa ek­sam.