Kol­ma­päe­val, 28. au­gus­til toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul va­li­sid Ani­ja val­la noor­te­ko­gu liik­med noor­te­ko­gu­le uue ju­ha­tu­se. Noor­te­ko­gu ju­ha­tu­se esi­me­he­na jät­kab Mir­tel Ma­ria Rul­li, te­ma poolt hää­le­ta­sid 10liik­me­li­se noor­te­ko­gu kõik 8 ko­ha­lol­nud lii­get. Kol­me­liik­me­lis­se ju­ha­tus­se va­li­ti veel ka se­ni ju­ha­tus­se kuu­lu­nud Hend­rik Lill­soo ning ju­ha­tu­se uue liik­me­na Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko. Ka ne­mad said noor­te­ko­gu liik­me­te ena­mu­se toe­tu­se.

„Taas­käi­vi­ta­si­me noor­te­ko­gu kaks aas­tat ta­ga­si. See tä­hen­dab, et ka se­ni­ne ju­ha­tus oli ame­tis kaks aas­tat. Ku­na ole­me saa­nud juur­de uu­si liik­meid, ot­sus­ta­si­me, et va­li­me ka uue ju­ha­tu­se,“ sel­gi­tas Hend­rik Lill­soo.

Vas­ta­valt val­la noor­te­ko­gu uuen­da­tud põ­hi­mää­ru­se­le mää­rab ju­ha­tu­se liik­me­te ar­vu noor­te­ko­gu üld­koo­so­lek ning ju­ha­tus va­li­tak­se sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel ku­ni nel­jaks aas­taks.

Juu­nis kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu val­la noor­te­ko­gu põ­hi­mää­ru­ses veel muu­da­tu­si. Muu­hul­gas sä­tes­ta­ti, et noor­te­ko­gu liik­me vo­li­tus­te täh­taeg on ku­ni noo­re 27aas­ta­seks saa­mi­se­ni.

Va­rem oli põ­hi­mää­ru­ses liik­me vo­li­tus­te täh­ta­jaks mää­ra­tud kaks aas­tat, siis oli õi­gus uues­ti taot­le­da liik­meks as­tu­mist. Val­la sot­siaal-, ha­ri­du­se ja kul­tuu­ri­tee­nis­tu­se juht Svet­la­na Lass põh­jen­das, et prae­gus­test liik­me­test on suu­rem osa noor­te­ko­gus­se as­tu­nud ühel ajal ning kui nen­de vo­li­tu­sed keh­tik­sid kaks aas­tat, jääks noor­te­ko­gu va­he­peal liik­me­te­ta. Sel­le en­ne­ta­mi­seks ot­sus­ta­ti, et noor­te­ko­gu lii­ge saab ol­la se­ni, ku­ni ol­lak­se noor­soo­töö sea­du­se jär­gi noor ehk ku­ni 26. eluaas­ta lõ­pu­ni. Va­rem võib liik­me noor­te­ko­gust väl­ja ar­va­ta isik­li­ku aval­du­se alu­sel või ju­ha­tu­se ot­su­se­ga, kui lii­ge on mõ­ju­va põh­ju­se­ta puu­du­nud kol­melt jär­jes­ti­ku­selt üld­koo­so­le­kult või pan­nud toi­me eba­so­bi­va teo.

En­di­selt on noor­te­ko­gu liik­me­te va­nu­se alam­piir 15 elu­aas­tat, kuid kõi­gi liik­me­te nõus­o­le­kul võe­tak­se vas­tu ka noo­re­maid. Noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li kin­ni­tas, et noor­te­ko­gu võ­tab mee­lel­di va­ba­liik­me­teks ka neid, kel va­nust alam­pii­rist vä­hem.

„Nad ei saa hää­le­ta­mi­ses osa­le­da, kuid või­vad kaa­sa lüüa kõi­gil meie üri­tus­tel,“ sõ­nas ta.

Noor­te­ko­gu te­ge­vus

Ka­he te­ge­vu­saas­ta jook­sul on Ani­ja val­la prae­gu­ne noor­te­ko­gu kor­ral­da­nud Keh­ras ko­ris­tus­päe­vi, noor­te­le play­bo­xi, pal­li­män­gu­de ööd, kus võis­tel­di korv- ja võrk­pal­lis ning sulg­pal­lis, tä­nuü­ri­tu­se sil­ma­paist­va­ma­te noor­te tun­nus­ta­mi­seks. Noo­red on ol­nud ka abiks Keh­ra vast­lat­ral­li, jü­riöö­jook­su ja las­te­päe­va lä­bi­vii­mi­sel.

Veel on noor­te­ko­gu liik­med kor­ral­da­nud mees­kon­na­päe­vi, vii­nud lä­bi idee­kor­je, et saa­da tea­da, mil­li­seid üri­tu­si Ani­ja val­la noo­red soo­vi­vad, kü­las­ta­nud ühi­selt rii­gi­ko­gu ja koh­tu­nud Tal­lin­na noor­te­ko­gu­ga. Te­ge­vus­te lä­bi­vii­mi­seks toe­tu­se saa­mi­seks on kir­ju­ta­tud pro­jek­te ja ra­ha­taot­lu­si. Näi­teks taot­les noor­te­ko­gu eel­mi­sel aas­tal Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja voo­rust „Uut hoo­gu“ toe­tust ning sel­le eest käi­sid noor­te­ko­gu liik­med Root­sis, koh­tu­sid seal­se ees­ti koo­li õpi­las­te ja di­rek­to­ri­ga, sa­mu­ti kü­las­ta­sid Root­si Ees­ti ma­ja.

Ani­ja val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se noor­te­ko­gu käe­so­le­val aas­tal 1600 eu­ro­ga. Oma te­ge­vus­teks ra­ha tee­ni­mi­seks on noor­te­ko­gu liik­med käi­nud ka laa­ta­del – Keh­ra tu­rul toi­mu­nud jõu­lu­laa­daks küp­se­ta­ti pann­koo­ke ja müü­di muid küp­se­ti­si. Keh­ras toi­mu­nud üri­tus­tel on ko­gu­tud noor­te­ko­gu­le ka an­ne­tu­si. Li­saks on mit­me­telt et­te­võ­te­telt saa­dud mit­te­ra­ha­li­si toe­tu­si – vi­ta­mii­ni­joo­ke, bow­lin­gu kin­ke­kaar­te, töö­kin­daid ja pal­ju muud. Ko­ha­li­kest et­te­võ­te­test on noor­te­ko­gu toe­ta­nud AS Ho­ri­zon, KV Kva­li­teet, Soh­vik, Fi­zu­li, Keh­ra Kon­sum, li­saks ka Keh­ra güm­naa­sium.

Ke­va­del sai noor­te­ko­gu oma ka­su­tus­se toa. See asub Ani­ja val­la­ma­ja kol­man­dal kor­ru­sel, OÜ Ra­ven kon­to­ri­ruu­mi­de kõr­val. Seal on lauad-too­lid, riiul, kus do­ku­men­te ja muud hoius­ta­da, te­ler, prin­ter.

„Sel­lest toast on vä­ga suur abi. Nüüd on meil koht, kus oma koo­so­le­kuid pi­da­da, hoi­da noor­te­ko­gu do­ku­men­te ja spon­so­ri­telt au­hin­da­deks mõel­dud as­ju,“ sõ­nas Hend­rik Lill­soo.

Ta li­sas, kui kel­lel­gi on pak­ku­da noor­te­tup­pa dii­va­nit, tu­gi­too­le või kott-too­le, võ­tab noor­te­ko­gu need mee­lel­di vas­tu.

Oo­da­tak­se uu­si liik­meid

Hend­rik Lill­soo rää­kis, et ka­he te­gut­se­mi­saas­ta jook­sul on pan­dud suurt rõh­ku noor­te­ko­gu rek­laa­mi­mi­se­le, et jõu­da Ani­ja val­la kõi­gi noor­te­ni. Noor­te­ko­gul on oma sot­siaal­mee­dia­le­hed, üri­tu­si on rek­laa­mi­tud Ani­ja val­la kul­tuu­ri­ka­lend­ri vee­bi­le­hel ja te­ge­mi­si tut­vus­ta­tud aja­le­hes.

Eel­mi­sel õp­peaas­tal käi­sid noor­te­ko­gu liik­med oma te­ge­vu­sest rää­ki­mas ja en­da­ga lii­tu­ma kut­su­mas õpi­la­si Ala­ve­re ja Aeg­vii­du põ­hi­koo­lis, su­vel ka Ani­ja val­la õpi­las­ma­le­vas osa­le­nu­te­le.

„Nüüd olid üks noor Pik­valt ja üks Ala­ve­rest meie üld­koo­s­ole­kut vaa­ta­mas. Üks neist täi­tis pä­rast se­da liik­mea­val­du­se ära, tei­ne lu­bas se­da sa­mu­ti te­ha,“ üt­les Hend­rik Lill­soo.

Prae­gu val­mis­tu­vad noor­te­ko­gu liik­med 14. sep­temb­ril toi­mu­vaks Ani­ja val­la ker­ge­jõus­ti­ku­päe­vaks – noor­te­ko­gu on koos Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga sel­le kor­ral­da­ja.

„Tä­na­vu on kind­las­ti tu­le­mas veel ju­ba tra­dit­sioo­niks saa­nud play­box ning pal­li­män­gu­de öö. Kui jõua­me, tee­me Keh­ras ka ühe ko­ris­tus­päe­va,“ lau­sus Mir­tel Ma­ria Rul­li.