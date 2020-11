Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus aru­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil jõu­lu­laa­ta­de tee­mat ja lei­dis, et nen­de kor­ral­da­mi­ne on ko­roo­na­vii­ru­se laie­ne­va le­vi­ku tõt­tu oht­lik. Le­pi­ti kok­ku, et nii Kol­ga kol­me­päe­va­se jõu­lu­laa­da kui ka Kuu­sa­lu jõu­lu­laa­da kor­ral­da­ja­te­ga võe­tak­se ühen­dust ja soo­vi­ta­tak­se teha laadad võimalusel õues, ära jätta meelelahutusprogramm ja Kolgas piirduda ühepäevase laadaga. Kolga laada peakorraldaja Janne Kerdo ütles, et laat tuleb õues ja kolme päeva asemel poolteist päeva – 19. ja 20. detsembril. Plaanis on üles panna suur telk ja osalejatel soovitatakse kanda maski. „Kui juhtub, et koroonaviiruse levik läheb veel hullemaks, siis jätame laada ära,“ lausus ta. Kuusalu jõululaada korraldaja Tiiu Aasa sõnas, et veel ei tea, kas laat tuleb õues või jääb ära.