Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis õpi­las­ve­du­de­ga te­ge­le­va­te OÜ Ar­la Sõi­dud, OÜ Re­va­lia­link, OÜ Aluk­vik ja OÜ Tu­li­silm taot­lu­sel se­ni­seid le­pin­guid seo­ses moo­to­ri­kü­tu­se hin­na olu­li­se tõu­su­ga. Koo­lit­rans­por­di lii­ni­ki­lo­meet­ri hin­na ar­vu­ta­mi­se alu­seks võe­ti ku­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni Ale­xe­la tank­las 4. märt­sil 2022 ol­nud kü­tu­se hind 1,739 eu­rot liit­ri eest. Ala­tes sep­temb­rist 2021 oli lii­ni­ki­lo­meet­ri hin­na ar­vu­ta­mi­se alu­seks kin­ni­ta­tud 1,229 eu­rot liit­ri eest. Vas­ta­valt le­pin­gu­le vaa­da­tak­se lii­ni­ki­lo­meet­ri mak­su­mus üle igal aas­tal 1. jaa­nua­ril ja 1. sep­temb­ril, kui kü­tu­se­hind on muu­tu­nud roh­kem kui 10 prot­sen­ti. Käe­so­le­va märt­si al­gu­ses oli kü­tu­se hind kas­va­nud 41 prot­sen­ti. Õpi­las­ve­du­de le­pin­gud on vas­ta­valt rii­gi­han­ge­te tu­le­mu­se­le sõl­mi­tud viieks aas­taks – ku­ni 30. au­gus­ti­ni 2024. Val­la hal­duss­pet­sia­list Peeter Na­rusk üt­les, et vallavalitsuse ot­sus mõ­ju­tab val­la õpi­las­ve­du­de kol­me kuu mak­su­must, hind vaa­da­tak­se üle kord kuus – nii märt­sis, ap­ril­lis kui ka mais 15. kuu­päe­val.