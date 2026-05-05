Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­ta­vas orien­tee­ru­mis­män­gus „Kuu­sa­lu kõn­nib rin­gi“ on esi­me­se nä­da­la­va­he­tu­se­ga re­gist­ree­ru­nud 64 osa­le­jat, kel­lest kuus on ju­ba üle­ta­nud au­hin­na­kün­ni­se ehk kü­las­ta­nud 60 orien­tee­ru­mis­punk­ti. Osa­le­ja­test 30 on lä­bi­nud vä­he­malt ühe punk­ti. See­kord­se orien­tee­ru­mis­män­gu 17 mat­ka­rin­gis on kok­ku 165 orien­tee­ru­mis­punk­ti. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et mat­ka­ja­telt saa­dud ta­ga­si­si­de ajen­dil on Na­vi­cup süs­tee­mi teh­tud täien­dus, nüüd jää­vad orien­tee­ru­jal te­ma kü­las­ta­tud punk­ti­de kir­jel­du­sed loe­ta­vaks ka edas­pi­di ning teksti saab kuulata samuti jutuna.