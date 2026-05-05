Kuusalu vallavalitsuse korraldatavas orienteerumismängus „Kuusalu kõnnib ringi“ on esimese nädalavahetusega registreerunud 64 osalejat, kellest kuus on juba ületanud auhinnakünnise ehk külastanud 60 orienteerumispunkti. Osalejatest 30 on läbinud vähemalt ühe punkti. Seekordse orienteerumismängu 17 matkaringis on kokku 165 orienteerumispunkti. Valla kommunikatsioonispetsialist Ere Uibo ütles, et matkajatelt saadud tagasiside ajendil on Navicup süsteemi tehtud täiendus, nüüd jäävad orienteerujal tema külastatud punktide kirjeldused loetavaks ka edaspidi ning teksti saab kuulata samuti jutuna.