Kirsi Stuudio koos juhendaja Kirsika Kirsiga said Kuusalu vallas ja ka laiemalt tuntuks aasta tagasi 23. juunil, kui Harju maakaitsepäeval toimunud kontserdi lõpetasid sinimustvalges riietuses tantsuneiud kavaga „Isamaa ilu hoieldes“.
Stuudio alustas Kuusalus tantsutreeningutega 2023. aasta sügisel ning on iga aastaga laienenud. Saabuval pühapäeval esinevad Kuusalu spordikeskuses Kirsi Stuudio kevadkontserdil „Tants ühendab“ 8 tantsurühmas kokku 140 tantsijat.
Kolme aastaga on stuudio tantsijate tase sedavõrd tõusnud, et festivali Koolitants 2026 ülemöödunud laupäeval Jõhvis korraldatud lõppkontserdil esinesid Kuusalu ja Kiiu lasteaia 5-7aastaste rühmad Kayo ja Kyana tantsuga „Kus mu sokk on?!“ ning 12aastaste ja vanemate tantsijate rühm Kyra tantsuga „Teatraalne paradoks“. Nii Kuusalu lasteaia Jussike ja Kiiu Kiigepõnni lasteaia rühma ning vanemaid tantsijaid juhendab Kirsika Kirsi.
Samal päeval osalesid Kirsi Stuudio tantsijad ka Pärnus toimunud võistlusel Happy Dancers Baltic Cup, kus 9-11aastaste rühm Kalithea saavutas 2. koha kavaga „STOP, ei peatu!“. Teise koha sai ka Keili Enoki ja Agnes Agathe Treufeldti duo kavaga „Seal, kus oled sina“. Kirsika Kirsi ja Sandra Lipp pälvisid kolmanda koha ning Melissa Männi sai soolotantsuga „Araabia öö saladus“ 4. koha.
Kutse tulla Kuusallu
Kirsika Kirsi on pärit Järvamaalt Amblast. Tantsimist alustas seitsmeaastasena oma suure õe eeskujul. Tantsis esmalt Ambla koolis, põhikooli õpilasena sõitis Amblast ka Paidesse tantsutreeningutele. Mõne aja pärast hakkas tantsuõpetajat abistama, väiksematele treeninguid läbi viima ja tantsukavasid looma. Tantsimist jätkas Tartus gümnaasiumis õppides, kus temast sai tantsukooli asendusõpetaja 7-11aastaste sõutantsurühmale. Tantsimisega tegeles edasi ka Tallinnas, kui töötas autode varuosade laos.
Kuusallu kutsus teda Kuusalu keskkooli õpilane Sandra Lipp, kellega kohtusid kolm aastat tagasi novembrikuus.
„Saime Sandraga väga hästi läbi, jäime suhtlema ja tema pani mulle mõtte pähe, et miks ei võiks alustada Kuusalus tantsutreeningutega. Alustasin tasapisi, võtsin ühendust Kuusalu lasteaiaga ja kohe oldi nõus. Õpilasi kutsusime tantsima spordikeskusesse. Nüüd on meil kaks rühma Kuusalu lasteaias, seal juhendan mina, ja kaks rühma ka Kiiu lasteaias, kus vanemate rühma juhendan mina ja nooremate rühma Sandra Lipp. Spordikeskuses toimuvad 7-8aastaste, 9-11aastaste ning 12+ vanuses tantsijate treeningud, neid on kaks gruppi – edasijõudnud ehk professionaalsed ja hobigrupp,“ kirjeldab Kirsika Kirsi.
Tantsugruppidele pandud iselaadsete nimede kohta sõnab ta, et need on eri keeltest, eriliste tähendustega ja valitud nii, et algaksid K tähega. Kayo tähendab jaapani keeles „ilus ja hea“ ja Kyana „puhtus ja armastus“, Kyra on kreeka keeles „tugevus ja naiselikkus“ ja Kalithea „ilus vaade“ ning Kavira tähendab hindi keeles „sisemine ilu, loovus ja tarkus“. Tantsurühmade nimedest ja nende tagamaadest räägitakse juhendaja sõnul põhjalikumalt kevadkontserdil.
Tants annab julgust ja enesekindlust
Kirsika Kirsi ütleb, et tants annab noorele enesekindlust ja julgust ennast väljendada ning olla tema ise: „Tantsutreening on koostöö. Loon noortele turvalise õhkkonna, lapsed saavad kaasa rääkida ja panen neid ka õpetaja rolli – sean väiksematesse gruppidesse, kus jagavad omavahel ülesandeid. Kui tantsijate käest küsin, kas mängime või teeme improvisatsiooni, siis soovitakse improviseerida. Samas meeldib 5-7aastastele väga peeglimäng, kus üks laps on tantsija ja teised peegeldavad teda, kõik saavad kordamööda olla tantsija ja peegeldaja rollis.“
Ta lisab, et on väga tänulik laste vanematele, kes on esinemistel kaasas ja aitavad soenguid seada, riideid sättida ja hoida gruppi koos.
„Mulle väga meeldib käia koolitustel, olen osalenud füsioterapeutide korraldatud koolitusel, ka tantsupsühholoogia ja tantsu kui terapeutilise tegevuse kursustel. Kasulikud on samuti kõik konkursid, kus näeb teiste tantsuõpetajate loomingut ja saab vahetada kogemusi. Meie suur abiline on ka internet, mis pakub tantsuideid,“ sõnab tantsutreener.