Kir­si Stuu­dio koos ju­hen­da­ja Kir­si­ka Kir­si­ga said Kuu­sa­lu val­las ja ka laie­malt tun­tuks aas­ta ta­ga­si 23. juu­nil, kui Har­ju maa­kait­se­päe­val toi­mu­nud kont­ser­di lõ­pe­ta­sid si­ni­must­val­ges riie­tu­ses tant­su­neiud ka­va­ga „Isa­maa ilu hoiel­des“.

Stuu­dio alus­tas Kuu­sa­lus tant­sut­ree­nin­gu­te­ga 2023. aas­ta sü­gi­sel ning on iga aas­ta­ga laie­ne­nud. Saa­bu­val pü­ha­päe­val esi­ne­vad Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses Kir­si Stuu­dio ke­vad­kont­ser­dil „Tants ühen­dab“ 8 tant­su­rüh­mas kok­ku 140 tant­si­jat.

Kol­me aas­ta­ga on stuu­dio tant­si­ja­te ta­se se­da­võrd tõus­nud, et fes­ti­va­li Koo­li­tants 2026 üle­möö­du­nud lau­päe­val Jõh­vis kor­ral­da­tud lõpp­kont­ser­dil esi­ne­sid Kuu­sa­lu ja Kiiu las­te­aia 5-7aas­tas­te rüh­mad Kayo ja Kya­na tant­su­ga „Kus mu sokk on?!“ ning 12aas­tas­te ja va­ne­ma­te tant­si­ja­te rühm Ky­ra tant­su­ga „Teat­raal­ne pa­ra­doks“. Nii Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke ja Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia rüh­ma ning va­ne­maid tant­si­jaid ju­hen­dab Kir­si­ka Kir­si.

Sa­mal päe­val osa­le­sid Kir­si Stuu­dio tant­si­jad ka Pär­nus toi­mu­nud võist­lu­sel Hap­py Dan­cers Bal­tic Cup, kus 9-11aas­tas­te rühm Ka­lit­hea saa­vu­tas 2. ko­ha ka­va­ga „STOP, ei pea­tu!“. Tei­se ko­ha sai ka Kei­li Eno­ki ja Ag­nes Agat­he Treu­feld­ti duo ka­va­ga „Seal, kus oled si­na“. Kir­si­ka Kir­si ja Sand­ra Lipp päl­vi­sid kol­man­da ko­ha ning Me­lis­sa Män­ni sai soo­lo­tant­su­ga „Araa­bia öö sa­la­dus“ 4. ko­ha.

Kut­se tul­la Kuu­sal­lu

Kir­si­ka Kir­si on pä­rit Jär­va­maalt Amb­last. Tant­si­mist alus­tas seits­meaas­ta­se­na oma suu­re õe ees­ku­jul. Tant­sis es­malt Amb­la koo­lis, põ­hi­koo­li õpi­la­se­na sõi­tis Amb­last ka Pai­des­se tant­sut­ree­nin­gu­te­le. Mõ­ne aja pä­rast hak­kas tant­suõ­pe­ta­jat abis­ta­ma, väik­se­ma­te­le tree­nin­guid lä­bi vii­ma ja tant­su­ka­va­sid loo­ma. Tant­si­mist jät­kas Tar­tus güm­naa­siu­mis õp­pi­des, kus te­mast sai tant­su­koo­li asen­du­sõ­pe­ta­ja 7-11aas­tas­te sõu­tant­su­rüh­ma­le. Tant­si­mi­se­ga te­ge­les eda­si ka Tal­lin­nas, kui töö­tas au­to­de va­ruo­sa­de laos.

Kuu­sal­lu kut­sus te­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Sand­ra Lipp, kel­le­ga koh­tu­sid kolm aas­tat ta­ga­si no­vemb­ri­kuus.

„Sai­me Sand­ra­ga vä­ga häs­ti lä­bi, jäi­me suht­le­ma ja te­ma pa­ni mul­le mõt­te pä­he, et miks ei võiks alus­ta­da Kuu­sa­lus tant­sut­ree­nin­gu­te­ga. Alus­ta­sin ta­sa­pi­si, võt­sin ühen­dust Kuu­sa­lu las­teaia­ga ja ko­he ol­di nõus. Õpilasi kut­su­si­me tant­si­ma spor­di­kes­ku­ses­se. Nüüd on meil kaks rüh­ma Kuu­sa­lu las­teaias, seal ju­hen­dan mi­na, ja kaks rüh­ma ka Kiiu las­teaias, kus va­ne­ma­te rüh­ma ju­hen­dan mi­na ja noo­re­ma­te rüh­ma Sand­ra Lipp. Spor­di­kes­ku­ses toi­mu­vad 7-8aas­tas­te, 9-11aas­tas­te ning 12+ va­nu­ses tant­si­ja­te tree­nin­gud, neid on kaks grup­pi – eda­si­jõud­nud ehk pro­fes­sio­naal­sed ja ho­big­rupp,“ kir­jel­dab Kir­si­ka Kir­si.

Tant­sug­rup­pi­de­le pan­dud ise­laad­se­te ni­me­de koh­ta sõ­nab ta, et need on eri keel­test, eri­lis­te tä­hen­dus­te­ga ja va­li­tud nii, et al­gak­sid K tä­he­ga. Kayo tä­hen­dab jaa­pa­ni kee­les „ilus ja hea“ ja Kya­na „puh­tus ja ar­mas­tus“, Ky­ra on kree­ka kee­les „tu­ge­vus ja nai­se­lik­kus“ ja Ka­lit­hea „ilus vaa­de“ ning Ka­vi­ra tä­hen­dab hin­di kee­les „si­se­mi­ne ilu, loo­vus ja tar­kus“. Tant­su­rüh­ma­de ni­me­dest ja nen­de ta­ga­maa­dest rää­gi­tak­se ju­hen­da­ja sõ­nul põh­ja­li­ku­malt ke­vad­kont­ser­dil.

Tants an­nab jul­gust ja ene­se­kind­lust

Kir­si­ka Kir­si üt­leb, et tants an­nab noo­re­le ene­se­kind­lust ja jul­gust en­nast väl­jen­da­da ning ol­la te­ma ise: „Tant­sut­ree­ning on koos­töö. Loon noor­te­le tur­va­li­se õhk­kon­na, lap­sed saa­vad kaa­sa rää­ki­da ja pa­nen neid ka õpe­ta­ja rol­li – sean väik­se­ma­tes­se grup­pi­des­se, kus ja­ga­vad oma­va­hel üle­san­deid. Kui tant­si­ja­te käest kü­sin, kas män­gi­me või tee­me imp­ro­vi­sat­sioo­ni, siis soo­vi­tak­se imp­ro­vi­see­ri­da. Sa­mas meel­dib 5-7aas­tas­te­le vä­ga peeg­li­mäng, kus üks laps on tant­si­ja ja tei­sed pee­gel­da­vad te­da, kõik saa­vad kor­da­möö­da ol­la tant­si­ja ja pee­gel­da­ja rol­lis.“

Ta li­sab, et on vä­ga tä­nu­lik las­te va­ne­ma­te­le, kes on esi­ne­mis­tel kaa­sas ja ai­ta­vad soen­guid sea­da, rii­deid sät­ti­da ja hoi­da grup­pi koos.

„Mul­le vä­ga meel­dib käia koo­li­tus­tel, olen osa­le­nud fü­sio­te­ra­peu­ti­de kor­ral­da­tud koo­li­tu­sel, ka tant­sup­süh­ho­loo­gia ja tant­su kui te­ra­peu­ti­li­se te­ge­vu­se kur­sus­tel. Ka­su­li­kud on sa­mu­ti kõik kon­kur­sid, kus näeb teis­te tant­suõ­pe­ta­ja­te loo­min­gut ja saab va­he­ta­da ko­ge­mu­si. Meie suur abi­li­ne on ka in­ter­net, mis pa­kub tant­sui­deid,“ sõ­nab tant­sut­ree­ner.