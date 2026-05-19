Mai­kuu esi­mes­tel nä­da­la­tel lah­ku­sid omal soo­vil töölt Ani­ja val­la noor­te­kes­kus­te ju­ha­ta­ja ja Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja. Käe­so­le­va koo­liaas­ta lõ­pus soo­vi­vad ame­tist lah­ku­da ka Ala­ve­re ja Aeg­vii­du noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad. Noor­te­kes­ku­se se­ni­sest viiest töö­ta­jast on ain­sa­na lu­ba­nud töö­le jää­da üks – Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja.

Ka­he nüüd­seks ära läi­nud töö­ta­ja ame­tist lah­ku­mi­se­le eel­nes Ani­ja val­la­va­lit­su­se hoia­tus noor­te­kes­ku­se ju­hi­le. Sel­les oli ka nõud­mi­ne, et noor­te­kes­kus va­ban­daks Ani­ja val­la noor­te­ko­gu ees.

Kui­gi val­la­va­lit­su­sest konf­lik­ti si­su aval­da­da ei soo­vi­tud, on Sõ­nu­mi­too­ja­le mit­mest al­li­kast kin­ni­ta­tud, et põh­jus on Keh­ra noor­soo­töö­ta­ja ko­ha­tu ja lu­ba­ma­tu sõ­num noor­te­ko­gu ju­hi­le. See järg­nes mär­gu­kir­ja­de­le, mil­le noor­te­ko­gu oli märt­sis saat­nud viie­le asu­tu­se­le: Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le, val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­le, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le, Keh­ra güm­naa­siu­mi­le ja val­la noor­te­kes­ku­se­le. Noor­te­ko­gu saa­tis es­ma­kord­selt pä­rast iga-aas­ta­se idee­kor­je kok­ku­võ­te­te te­ge­mist asu­tus­te juh­ti­de­le kir­ja Ani­ja val­la noor­te teh­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga nen­de asu­tu­se töö koh­ta.

Noor­te­ko­gu esi­mees üt­les too­kord aja­le­he­le, et eel­mis­tel aas­ta­tel po­le noor­te et­te­pa­ne­kud ot­se­selt asu­tus­te­ni jõud­nud, tä­na­vu saa­de­ti neist teos­ta­ta­va­mad see­tõt­tu iga asu­tu­se ju­hi­le kir­ja­li­kult. Pöör­du­mi­ses val­la noor­te­kes­ku­se­le teh­ti mitu ettepanekut, neist esimene oli kaa­lu­da noor­te­kes­kus­te töö­kor­ral­du­se paind­li­ku­maks muut­mist, seal­hul­gas lah­tio­le­ku­ae­ga­de pi­ken­da­mist ning va­ne­ma­le va­nu­seg­ru­pi­le suu­na­tud te­ge­vus­te aren­da­mist.

Noor­te­ko­gu juht tun­nis­tas ap­ril­lis Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud le­he­loos, nei­le tu­li oo­ta­ma­tult, et mõ­ned võt­sid se­da kir­ja noor­te­ko­gu­pool­se rün­na­ku­na. Noor­te­kes­ku­sest vas­tas noor­te saa­de­tud kir­ja­le asu­tu­se ju­hi ase­mel noor­soo­töö­ta­ja. Vas­tus­kir­ja on mi­tu Sõ­nu­mi­too­ja­ga ves­tel­nud ini­mest ise­loo­mus­ta­nud sõ­na­ga „emot­sio­naal­ne“.

Noor­soo­töö­ta­ja: val­las on töö­kius

Noor­te­kes­ku­se nüüd­seks en­di­ne juht Sõ­nu­mi­too­ja­le ei vas­ta­nud, kuid en­dis­te ja pea­gi ame­tist lah­ku­va­te töö­ta­ja­te ni­mel kir­ju­tas toi­me­tu­se­le üks noor­soo­töö­ta­ja. Te­ma pal­vel ei ole le­he­loos noor­soo­töölt lah­ku­nud ega ka lah­ku­va­te töö­ta­ja­te ni­me­sid.

Noor­te­kes­ku­se töö­ta­ja oli se­da meelt, et töö­ta­ja­te lah­ku­mi­se­ga pää­di­nud mär­gu­kir­ja­de te­ge­mi­se on al­ga­ta­nud val­la­va­lit­sus, kes jul­gus­tas noor­te­ko­gu saat­ma al­la­su­tus­te­le vas­ta­mi­se­le sun­di­va ning hoo­li­ma­ta res­surs­si­de puu­du­mi­sest ko­hus­ta­va si­su­ga do­ku­men­ti. Ka lei­dis ta, et val­la­va­lit­su­se õhu­ta­tud vor­mis ja ku­jul koos­ta­tud do­ku­men­di pu­hul oli et­te tea­da, et te­ki­tab po­tent­siaal­seid pin­geid.

„Meie ko­gu­kon­na har­moo­ni­list toi­mi­mist, meie lap­si ja noo­ri, meie võr­gus­ti­ku­tööd, koos­töid, meie kol­lek­tii­vi ning eri­ti meie noo­ri ja ko­gu­kon­da on sel­le prot­ses­si käi­gus kah­jus­ta­tud. Li­saks on kah­jus­ta­tud ka meie mai­net ja vaim­set ter­vist, toi­me­tu­le­kut ning heao­lu, meie eda­si­töö­ta­mi­se või­ma­lus oma val­las ja ko­du li­gi­dal oma ko­gu­kon­nas, on lä­bi lõi­ga­tud,“ nen­tis noor­soo­töö­ta­ja.

Ta ni­me­tas en­da ja kol­lee­gi­de lah­ku­mi­se põh­ju­se­na, et val­las toi­mub kur­na­mi­se mee­to­dil pi­dev pä­de­va­test juh­ti­dest ja töö­ta­ja­test va­ba­ne­mi­ne ning töö­kius – head spet­sia­lis­tid pea­vad töö­ta­ma hir­mus ning neid tõu­ga­tak­se lä­bi­põ­le­mi­se­le.

„Ko­gu meie osa­kond on töö­ta­nud vii­ma­se paa­ri kuu jook­sul suu­re sur­ve all ja st­res­sio­lu­kor­ras,“ kir­ju­tas ta ja li­sas: „See­kord toi­mus meie as­ja­tund­li­ku ja üh­te­hoid­va noor­te­kes­ku­se ju­hi ük­si­jät­mi­ne, nur­ka­su­ru­mi­ne ja süü­dis­ta­ti kol­lee­gi, kes te­da ja en­nast äre­vas olu­kor­ras soo­vis kaits­ta. Ük­si jäe­tud juh­ti sun­ni­ti oma­kor­da ka­ris­ta­ma kol­lee­gi, kes püü­dis juh­ti, iseen­nast ja osa­kon­da mee­le­heit­li­kus sei­sun­dis kaits­ta. St­ra­tee­gi­li­selt üri­ta­ti üh­te­hoid­vat mees­kon­da lõ­hes­ta­da, ini­me­si alan­da­ti, ma­dal­da­ti ja lai­ma­ti.“

Noor­soo­töö­ta­ja kin­ni­tas, et val­la­va­lit­sus ei kuu­la­nud ega ar­ves­ta­nud noor­te­kes­ku­se mees­kon­na et­te­pa­ne­kuid ega mõt­teid: „Meie töö­ta­ja­te­le on teh­tud et­te­hei­teid as­ja­de eest, mil­le te­ge­mi­seks po­le an­tud res­surs­se ja va­hen­deid, vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et ole­me neid kü­si­nud koos pik­ka­de sel­gi­tus­te ja põh­jen­dus­te­ga.“

Ta li­sas, et na­gu teis­tel­gi al­l­asu­tus­tel, tä­na­vu hoo­pis kär­bi­ti noor­te­kes­ku­se ee­lar­vet, kuid ju­ha­ta­jal ei las­tud kär­be­te osas kaa­sa rää­ki­da, noor­te­kes­ku­sel ei ole ja­gu­nud va­hen­deid uu­te in­no­vaa­ti­lis­te ja vä­ga va­ja­li­ke pro­jek­ti­de käi­vi­ta­mi­seks.

Val­las häs­ti toi­mi­va­te noor­te­kes­kus­te hea­de spet­sia­lis­ti­de lah­ku­mi­ne on noor­soo­töö­ta­ja hin­nan­gul suur kah­ju: „Oleks ol­nud vä­ga to­re, kui val­la­va­lit­sus oleks vä­he­malt sa­ma pal­ju ae­ga, kui nad pü­hen­da­sid meie süü­dis­ta­mi­seks ja meie­ga krii­si­lä­bi­rää­ki­mis­te pi­da­mi­seks, pi­sut va­rem pü­hen­da­nud hoo­pis si­su­koo­so­le­ku­teks. Prae­gust krii­si oleks saa­nud täie­li­kult ja vä­ga ker­ges­ti en­ne­ta­da, me oli­me koos­töö­le val­la­va­lit­su­se­ga ava­tud ja en­tu­siast­li­kud ning oma töö osas iga­ti tu­le­vi­ku­vaa­ta­vad.“

Abi­val­la­va­nem: proo­vi­si­me lei­da la­hen­du­si

Ani­ja abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem ei nõus­tu väi­te­ga, et val­la­va­lit­sus on noor­te­kes­ku­se töö­ta­jaid kiu­sa­nud. Pi­gem on te­ma hin­nan­gul ol­dud mõist­vad ja toe­ta­vad hoo­li­ma­ta sel­lest, et ju­ba mõn­da ae­ga on ol­nud oma­va­he­li­ses suht­lu­ses prob­lee­me.

Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et nii te­ma kui kol­lee­gid on tei­nud noor­te­kes­ku­se­le et­te­pa­ne­kuid, kui­das noor­soo­tööd val­las tõ­hus­ta­da, et see jõuaks ka va­ne­ma­te, vä­he­malt 15-19aas­tas­te noor­te­ni. Üks et­te­pa­nek oli, et Keh­ra noor­te­kes­kus võiks ol­la iga päev ühe tun­ni võr­ra kauem ava­tud. Tei­ne et­te­pa­nek oli, et te­ha mo­biil­set noor­soo­tööd ehk noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad min­na te­ge­vu­si lä­bi vii­ma ka nii kü­la­des­se kui Keh­ras näi­teks pumpt­rac­ki juur­de.

Lah­ku­mi­sa­val­dus­te esi­ta­mi­se­ga kul­mi­nee­ru­nud tü­li koh­ta mär­kis ta, et asu­tus­te­le kir­jad saat­nud noor­te­ko­gu pak­kus abi oma et­te­pa­ne­ku­te el­lu­vii­mi­sel: „Val­la­va­lit­su­ses oli­me noor­te­le vä­ga tä­nu­li­kud ning ole­me ju­ba püüd­nud mei­le teh­tud et­te­pa­ne­ku­test üht-teist ka el­lu viia, näi­teks kor­ral­da­si­me ühi­se tal­gu­päe­va.“

Pä­rast noor­soo­töö­ta­ja vas­tu­seid ja sõ­nu­mit noor­te­ko­gu­le kut­sus val­la­va­lit­sus noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja väl­ja, pak­kus, et olu­kor­da kut­su­tak­se la­hen­da­ma väl­jast­poolt neut­raal­ne osa­pool: „Al­gu­ses ta nõus­tus, siis mõt­les üm­ber.“

Järg­ne­sid val­la­va­lit­su­se saa­de­tud hoia­tus­ki­ri ning noor­soo­töö­ta­ja ja noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja lah­ku­mi­sa­val­du­sed. Noor­soo­töö­ta­ja lah­kus päe­va­pealt, ju­ha­ta­ja nä­dal hil­jem. So­li­daar­selt nen­de­ga ot­sus­ta­sid õp­pe­aas­ta lõ­pus lah­ku­da ka Ala­ve­re ja Aeg­vii­du noor­soo­töö­ta­jad. Val­la­ju­hid käi­sid nen­de­ga vest­le­mas, kum­ba­gi üm­ber veen­da ei õn­nes­tu­nud. Aeg­vii­du noor­soo­töö­ta­ja et­te­pa­ne­kul võt­tis val­la­va­lit­sus noor­te­kes­ku­se ju­hi­le teh­tud hoia­tu­se ta­ga­si.

„Läk­si­me töölt lah­ku­nud noor­soo­töö­ta­ja­te­ga laia­li po­si­tiiv­selt, lu­ba­si­me, et tee­me ka edas­pi­di koos­tööd,“ üt­les Tii­na Si­lem.

Ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees: kiu­sa­tak­se pi­gem val­laa­met­nik­ke

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni esi­mees Peep Kask, kes kuu­lub vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni, üt­les, et ko­mis­jon ei ole noor­te­kes­ku­se tee­mat eral­di aru­ta­nud.

„Ju­hid tee­vad ik­ka et­te­panekuid, see on nor­maal­ne, aga kui kee­gi võ­tab neid rün­na­ku­na, peaks ta peeg­lis­se vaa­ta­ma. Kui mi­da­gi te­ha ei saa, tu­leb se­da põh­jen­da­da, või esi­ta­da näi­teks li­sa­ra­ha­taot­lus. Prae­gu on jää­nud mul­je, et noor­te­kes­kus üt­les neile tehtud kõigi ettepanekute koh­ta, et ei ole või­ma­lik ja kõik,“ mär­kis ta.

Prae­gu­ne prob­leem sai Peep Ka­se hin­nan­gul al­gu­se noor­soo­töö­ta­ja demotiveerivast vas­tus­kir­jast noortekogu märgukirjale, millele oleks tema arvates võinud vastata noortekeskuse juht. Ta tõ­des, kui et­te­hei­teid te­ha, siis noor­te­ko­gu, val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te esin­da­ja­te kor­ra kuus toi­mu­va­te koh­tu­mis­te kor­ral­du­se koh­ta: „Noo­red tut­vus­ta­sid neil koos­o­le­ku­tel oma ideid, te­gid et­te­pa­ne­kuid. Neid küll aru­ta­ti ja võe­ti tead­mi­seks, aga sin­na­pai­ka see jäi, ku­sa­gi­le eda­si ei lii­ku­nud. See­tõt­tu nüüd ka need mär­gu­kir­jad. Noor­soo­töö­ta­ja vas­tu­ki­ri ja noor­te­le öel­du tundus vä­ga ebap­ro­fes­sio­naal­ne.“

Val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se­le olu­kor­ra la­hen­da­mi­sel tal et­te­hei­teid ei ole: „Val­la­va­lit­sus aru­tas al­la­su­tu­se ju­hi­ga, pa­lus te­malt järg­mi­si sam­me. Järg­mi­ne samm ol­nuks ka va­ban­dus­ki­ri, sel­lest keel­du­ti.“

Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni esi­mees li­sas, kui rää­gi­tak­se töö­kiu­sust, siis kõr­valt­vaa­ta­ja­na tundub, et lah­ku­va­te al­lu­va­te töö­kiu­su ko­ge­vad pi­gem val­laa­met­ni­kud – abi­val­la­va­nem ning ha­ri­dus- ja sot­siaal­tee­nis­tu­se juht.

„Nei­le pan­nak­se prae­gu põh­jen­da­ma­tult nii-öel­da puid al­la. Mi­na küll ei näe, kui­das tei­si­ti olek­sid nad sel­li­se olu­kor­ra pi­da­nud la­hen­da­ma,“ tõ­des Peep Kask.

Noor­te­kes­kus­te töö jät­kub

Val­la­va­lit­sus on kuu­lu­ta­nud väl­ja kon­kur­sid val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja ja Keh­ras­se noor­soo­töö­ta­ja leid­mi­seks. Kan­di­dee­ri­mi­se täh­taeg oli tei­si­päev, 19. mai.

Val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja­ga on ala­tes 11. maist ku­ni 26. juu­ni­ni mää­ra­tud val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja asen­da­jaks abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem.

Noor­te­kes­ku­se ju­hi ko­hu­se­täit­ja kin­ni­tas, et kõik kolm noor­te­kes­kust ehk Keh­ra, Ala­ve­re ja Aeg­vii­du noor­te­kes­ku­sed on en­ne su­ve­va­hea­ja­le mi­ne­kut ku­ni koo­liaas­ta lõ­pu­ni ava­tud.

Keh­ra noor­te­kes­ku­se lah­tio­le­kuaeg on nel­jal päe­val nä­da­las aju­ti­selt tund ae­ga lü­hem – viiel töö­päe­val töö­tav kes­kus ava­ti va­rem kell 13, nüüd ava­tak­se es­mas­päe­vast nel­ja­päe­va­ni kell 14 ja ree­del kell 13.

„Seal­ne ai­nus töö­ta­ja on ame­tis poo­le ko­ha­ga, tal on nä­da­las 20 töö­tun­di, see­pä­rast on ka noor­te­kes­kus ava­tud nä­da­las 20 tun­di. Pak­ku­si­me, et võ­ta­me juur­de asen­dus­töö­ta­ja, noor­soo­töö­ta­ja ar­vas, et saab koo­li­aas­ta lõ­pu­ni ük­si hak­ka­ma. Na­gu­nii on lap­sed ju­ba su­ve­pe­rioo­dil roh­kem õues ja noor­te­kes­ku­se kü­las­ta­ta­vus ma­da­lam,“ rää­kis Tii­na Si­lem.

Val­la iga­su­vi­ne õpi­las­ma­lev toi­mub ka tä­na­vu. See kes­tab 15.-21. juu­ni­ni, ma­le­vat viib lä­bi noor­soo­töö­ta­ja Kat­ri Olesk koos Raa­si­ku koo­li aren­dus­ju­hi ja HEV-koor­di­naa­to­ri, va­rem ka Ani­ja val­las noor­soo­tööd tei­nud Kät­lin Ta­ki­ga.