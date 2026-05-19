„Veebruaris austasime rahvatantsuema Anna Raudkatsi tema 140. sünniaastapäeval Aegviidu kalmistul. Nüüd oleme siin, et tähistada seda üheskoos tantsides ja rõõmu tundes,“ ütles Kehra piirkonna kultuurijuht Triin Vespere pühapäeval, 17. mail Aegviidu kõlakoja pargis toimunud kogukonnapäeval.
Anna Raudkatsi mälestuseks korraldatud päeva avasid Aegviidu Lauluselts ja Lehtse kammerkoor Hele Rei loodud „Aegviidu lauluga“. Pärast Triin Vespere ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse Harjumaa rahvakultuurispetsialisti Sandra Nikitini tervitussõnu tantsisid kõlakoja pargis Anna Raudkatsi loodud või kogutud tantse Anija valla kõik ja mõned naabervalla Kose täiskasvanute rühmad, samuti lasterühmad: Aegviidu kooli 3. klassi ning Kehra gümnaasiumi 4.a klassi ja 6.-10. klassi õpilaste tantsurühmad, Anija ja Oru segarühmad, Aegviidu naisrühm, Kehra naisrühmad Kadrel ja Päikeseratas, naisrühm Alavere Annid, Oru ja Kuivajõe naisrühmad, Kehra memmede rühm Kadri ja Alavere memmede rühm Helda. Viimase tantsu „Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse“ esitasid kõik koos, rahvatantsijaid saatis Mäeotsa Kapell. Kokku olid peol 120 esinejat.
Valla kultuurikeskuse juhataja Veiko Veiert ning kogukonnapeo eestvedajad Triin Vespere ja Aegviidu kultuurijuht Sandra Puusepp tänasid lillekimpudega tantsurühmade juhendajaid Janne Kuusklat, Aita Tammeorgu, Anu Mäeorgu, Maarika Tuttelbergi ja Pille-Mari Suumanni ning Aegviidu Lauluseltsi juhendajat Merle Valtingut.
„Tuljaku“ autori Anna Raudkatsi sünniaastapäeva tähistamise idee autor Triin Vespere rääkis, et tänavu 23. veebruaril möödus rahvatantsuema sünnist 140 aastat: „Seetõttu tegime sügisel Anija valla rahvatantsujuhendajatele ettepaneku, et võiksime tänavusel aastal tantsida Anna Raudkatsi tantse. Nad kõik olid sellega päri ja hakkasid õppima tema loodud ja kogutud tantse.“