„Veeb­rua­ris aus­ta­si­me rah­va­tant­sue­ma An­na Raud­kat­si te­ma 140. sün­niaas­ta­päe­val Aeg­vii­du kal­mis­tul. Nüüd ole­me siin, et tä­his­ta­da se­da ühes­koos tant­si­des ja rõõ­mu tun­des,“ üt­les Keh­ra piir­kon­na kul­tuu­ri­juht Triin Ves­pe­re pü­ha­päe­val, 17. mail Aeg­vii­du kõ­la­ko­ja par­gis toi­mu­nud ko­gu­kon­na­päe­val.

An­na Raud­kat­si mä­les­tu­seks kor­ral­da­tud päe­va ava­sid Aeg­vii­du Lau­lu­selts ja Leht­se kam­mer­koor He­le Rei loo­dud „Aeg­vii­du lau­lu­ga“. Pä­rast Triin Ves­pe­re ja Ees­ti Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se Har­ju­maa rah­va­kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti Sand­ra Ni­ki­ti­ni ter­vi­tus­sõ­nu tant­si­sid kõ­la­ko­ja par­gis An­na Raud­kat­si loo­dud või ko­gu­tud tant­se Ani­ja val­la kõik ja mõ­ned naa­ber­val­la Ko­se täis­kas­va­nu­te rüh­mad, sa­mu­ti las­te­rüh­mad: Aeg­vii­du koo­li 3. klas­si ning Keh­ra güm­naa­siu­mi 4.a klas­si ja 6.-10. klas­si õpi­las­te tant­su­rüh­mad, Ani­ja ja Oru se­ga­rüh­mad, Aeg­vii­du nais­rühm, Keh­ra nais­rüh­mad Kad­rel ja Päi­ke­se­ra­tas, nais­rühm Ala­ve­re An­nid, Oru ja Kui­va­jõe nais­rüh­mad, Keh­ra mem­me­de rühm Kad­ri ja Ala­ve­re mem­me­de rühm Hel­da. Vii­ma­se tant­su „Üks, kaks, kolm, ne­li, viis, kuus, seit­se“ esi­ta­sid kõik koos, rah­va­tant­si­jaid saa­tis Mäeot­sa Ka­pell. Kok­ku olid peol 120 esi­ne­jat.

Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert ning ko­gu­kon­na­peo eest­ve­da­jad Triin Ves­pe­re ja Aeg­vii­du kul­tuu­ri­juht Sand­ra Puu­sepp tä­na­sid lil­le­kim­pu­de­ga tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­jaid Jan­ne Kuusk­lat, Ai­ta Tam­meor­gu, Anu Mäeor­gu, Maa­ri­ka Tut­tel­ber­gi ja Pil­le-Ma­ri Suu­man­ni ning Aeg­vii­du Lau­lu­selt­si ju­hen­da­jat Mer­le Val­tin­gut.

„Tul­ja­ku“ au­to­ri An­na Raud­kat­si sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se idee au­tor Triin Ves­pe­re rää­kis, et tä­na­vu 23. veeb­rua­ril möö­dus rah­va­tant­sue­ma sün­nist 140 aas­tat: „See­tõt­tu te­gi­me sü­gi­sel Ani­ja val­la rah­va­tant­su­ju­hen­da­ja­te­le et­te­pa­ne­ku, et võik­si­me tänavusel aas­tal tant­si­da An­na Raud­kat­si tant­se. Nad kõik olid sel­le­ga pä­ri ja hak­ka­sid õp­pi­ma te­ma loo­dud ja ko­gu­tud tant­se.“