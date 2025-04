Kuu­sa­lu val­la kin­nis­tu­oma­ni­kud said val­la­va­lit­su­selt Rii­gi In­fo­süs­tee­mi kau­du e-kir­ja, mil­les kut­su­tak­se ak­tiiv­selt osa­le­ma, ma­ter­ja­li­de­ga tut­vu­ma ja kaa­sa rää­ki­ma val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se prot­ses­sis. Kir­jas on link Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel ava­li­kus­ta­tud üldp­la­nee­rin­gu põ­hi­la­hen­du­se ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se eel­nõu ma­ter­ja­li­de­le.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­listi Ka­di Raud­la sõ­nul on e-ki­ri saa­de­tud kok­ku 7026 kin­nis­tuo­ma­ni­ku­le, nii erai­si­ku­te­le kui ka asu­tus­te­le.

„Rii­gi In­fo­süs­tee­mi teh­ni­li­se rik­ke tõt­tu juh­tus, et sa­ma ki­ri läks ad­res­saa­ti­de­le mi­tu kor­da. Pa­lu­me va­ban­dust, mit­me­kord­selt saa­de­tud kir­ja­de si­su on ühe­su­gu­ne ega si­sal­da li­sa­in­fot,“ lau­sus ta.

„Ole­me rii­gia­su­tus­te­ga koos­kõ­las­ta­mi­se faa­sis, kuid maa- ja ruu­mia­me­ti soo­vi­tu­sel saat­si­me tut­vu­mi­seks ko­he ka kõi­gi­le kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le, sest üldp­la­nee­ring võib sea­da kit­sen­du­si. Kui kõik rii­gia­me­tid on and­nud koos­kõ­las­tu­se, siis saab val­la­vo­li­ko­gu võt­ta üldp­la­nee­rin­gu vas­tu. See­jä­rel toi­mub ühe kuu jook­sul järg­mi­ne ava­li­kus­ta­mi­ne, kõik maao­ma­ni­kud saa­vad taas tea­ted ning va­ja­du­sel esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid,“ üt­les pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la.

Ta sel­gi­tas, et üldp­la­nee­ring ei muu­da au­to­maat­selt kel­le­gi maa ka­su­ta­mi­se ots­tar­vet, maa oman­dit ega maa­mak­su suu­rust: „Üldp­la­nee­ring an­nab ül­di­sed maa­ka­su­tu­se suu­nad, teeb et­te­pa­ne­ku ava­li­ke tee­de võr­gus­ti­ku osas, an­nab ka ül­di­sed tin­gi­mu­sed krun­ti­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks. Ava­li­ke tee­de koh­ta teeb üldp­la­nee­ring et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta need ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks, kuid sel­le­le pea­vad järg­ne­ma val­la­va­lit­su­se ja oma­ni­ku va­he­li­sed le­pin­gud täp­se­ma­te tin­gi­mus­te­ga.“

Eel­nõu se­le­tus­kir­jas on loet­le­tud tee ava­li­kku ka­su­tu­sse mää­ra­mi­se tin­gi­mu­sed: tee tee­nin­dab viit või ena­mat ük­si­k­ela­mut, vä­he­malt viie bok­si­ga ri­dae­la­mut või vä­he­malt viie kor­te­ri­ga ri­dae­la­mut või ava­lik­ku ob­jek­ti, mis eel­dab li­gi­pää­su moo­tor­sõi­du­ki­ga, ühen­dab ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaid teid, asu­laid või rii­gi­maan­teid ning se­da teed möö­da kul­geb bus­si­liin.

Üldp­la­nee­rin­gu eel­nõus on teh­tud et­te­pa­nek mää­ra­ta ran­na­kü­la­de­ga piir­ne­vad ja RMK-le kuu­lu­vad ran­na-alad kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga ran­na-ala­deks. Se­le­tus­kir­jas on, et sel­li­sel alal peab kõik te­ge­vu­sed koos­kõ­las­ta­ma val­la­va­lit­su­se­ga, kes saab te­ge­vus­te koos­kõ­las­ta­mi­seks kaa­sa­ta ko­gu­kon­nad. Üks sel­li­ne te­ge­vus on näi­teks ran­na-ala ren­ti­mi­ne kar­ja­ta­mi­seks.

Ka­di Raud­la lu­bas, et kui seo­ses üldp­la­nee­rin­gu eel­nõu­ga on tek­ki­nud kin­nis­tu­oma­ni­kel kü­si­mu­si või ei õn­nes­tu saa­de­tud lin­gilt eel­nõud ava­da, saab pöör­du­da sel­gi­tus­te ja abi saa­mi­seks te­ma poo­le.