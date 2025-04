Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 20. märt­sil val­la uue hea­kor­raees­kir­ja, mil­le­ga mää­ra­tak­se hea­kor­ra­nõu­ded val­la ter­ri­too­riu­mil.

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe mär­kis, et hea­kor­raees­ki­ri mõ­ju­tab igaüht, kes elab Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mil ja omab seal kin­nis­va­ra. Ta sel­gi­tas, et se­ni­ne ees­ki­ri va­jas aja­ko­has­ta­mist, kuid eel­kõi­ge ha­ka­ti se­da uuen­da­ma soo­vist vaa­da­ta üle aia­maa­de ka­su­ta­mi­se kord.

„Keh­ras on kaks aia­maa­de piir­kon­da – üks te­ha­se kõr­val, tei­ne Leht­met­sa kü­las Vai­nu teel. Aia­maa­de ka­su­ta­ja­tel on tek­ki­nud hu­vi koo­pe­ree­ru­da, loo­dud on üks MTÜ,“ sõ­nas Priit Va­ba­mäe.

Se­ni re­gu­lee­ris aia­maa­de ka­su­ta­mist hea­kor­raees­ki­ri, uues hea­kor­raees­kir­jas on öel­dud, et val­la oman­dis ole­va­te kin­nis­tu­te aia­maa­na ka­su­tus­se and­mist ja ka­su­tu­se lõ­pe­ta­mist kor­ral­dab val­la­va­lit­sus ning keh­tes­tab sel­leks aia­maa­de ka­su­ta­mi­se kor­ra. Abi­val­la­va­nem sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka­su­tus­kor­ra pro­jekt on val­mis ja on plaa­nis keh­tes­ta­da lä­hi­kuu­del: „Aru­ta­me sel­le en­ne lä­bi loo­dud ja loo­da­va­te MTÜ­de­ga, kes hak­ka­vad aia­maid hal­da­ma. Me ei soo­vi se­da keh­tes­ta­da il­ma neilt kü­si­ma­ta, kas val­la­va­lit­su­se kir­ja pan­dud tin­gi­mu­sed on nei­le vas­tu­võe­ta­vad.“

Priit Va­ba­mäe sõ­nul on sel­ge, et prae­gu­sed aia­maad ei ole uue ka­su­ta­mis­kor­ra­ga sa­jap­rot­sen­di­li­selt koos­kõ­las. See­tõt­tu tu­leb te­ma sõ­nul kok­ku lep­pi­da täht­a­jad aia­maa­de kor­ras­ta­mi­seks ja sin­na teh­tud eba­sea­dus­li­ke ehi­tis­te lik­vi­dee­ri­mi­seks.

Hea­kor­raees­kir­ja uued nõu­ded

Val­la uut hea­kor­raees­kir­ja po­le Priit Va­ba­mäe sõ­nul vä­ga ker­ge lu­ge­da, sest tu­li lei­da ta­sa­kaal, et ees­ki­ri oleks liht­sas­ti aru­saa­dav, kuid sa­mas ka ju­rii­di­li­selt kor­rekt­ne: „Võr­rel­des eel­mi­se ees­kir­ja­ga te­gi­me eel­kõi­ge täp­sus­tu­si, ole­me püüd­nud la­hen­da­da le­vi­nu­maid prob­lee­me efek­tiiv­se­mal moel.“

Mis on uue hea­kor­raees­kir­ja olu­li­se­mad muu­tu­sed võr­rel­des va­ra­se­ma­ga, pa­lu­si­me sel­gi­ta­da val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­til Eve­lin Kol­ba­kul.

Ta tõi väl­ja, et niit­mis­ko­hus­tu­sel te­hak­se nüüd eri­su­si ti­he- ja ha­jaa­sus­tu­ses ning hoo­nes­ta­ma­ta kin­nis­tu­tel. Se­ni­ses ees­kir­jas oli kir­jas, et ro­hu kõr­gus ei tohi­ ol­la roh­kem kui 15 sen­ti­meet­rit, nüüd ka­su­ta­tak­se sel­le koh­ta mõis­tet ag­ro­teh­ni­li­selt õi­ge aeg. Ti­hea­sus­ta­tud alal tu­leb hoo­nes­ta­tud kin­nis­tul roh­tu nii­ta ag­ro­teh­ni­li­selt õi­gel ajal ehk ro­hi ei to­hi ol­la kõr­gem kui 15 sen­ti­meet­rit. Ti­hea­sus­tus­­ala­de hoo­nes­ta­ma­ta kin­nis­tu­tel, väl­jaar­va­tud PRIA põl­lu­ma­jan­dus­mas­sii­vi­de re­gist­ris ole­va­tel maa­del ja põl­lu­ma­jan­du­seks ka­su­ta­ta­va­tel maa­del või hoo­nes­ta­tud ja roh­kem kui 1 hek­ta­ri suu­rus­tel kin­nis­tu­tel tu­leb roh­tu nii­ta kaks kor­da aas­tas, hil­je­malt 25. juu­niks ja 20. au­gus­tiks. Ha­jaa­sus­tu­ses asu­val kin­nis­tul tu­leb roh­tu ag­ro­teh­ni­li­selt õi­gel ajal nii­ta maa­tu­lun­dus­maa ja ela­mu­maa õue­maal, toot­mis- ja äri­maal hoo­ne üm­ber vä­he­malt 15 meet­ri raa­diu­ses.

„See tä­hen­dab, et ha­jaa­sus­tu­ses ko­gu suurt maa­tu­lun­dus­maa kin­nis­tut niit­ma ei pea, ai­nult õuea­la,“ sõ­nas Eve­lin Kol­bak.

Ta li­sas, et tei­se uue mõis­te­na on ees­kir­jas „ka­su­tu­sest väl­jas olev sõi­duk“. See tä­hen­dab sõi­du­kit, mis on re­gist­ree­ri­tud liik­lus­re­gist­ris, kuid mil­lel puu­dub keh­tiv liik­lus­kind­lus­tus või teh­noü­le­vaa­tus roh­kem kui 90 päe­va või on sõi­duk liik­le­mi­seks teh­ni­li­selt kor­rast ära või puu­du­vad numb­ri­mär­gid.

„Se­ni oli ees­kir­jas üks­nes ro­mu­sõi­du­ki mõis­te, aga meil on ol­nud prob­lee­me, et park­la­tes sei­sa­vad pi­ke­mat ae­ga au­tod, mil­lel puu­du­vad numb­ri­mär­gid, reh­vid on tüh­jad. Ena­mas­ti on need kor­ter­ma­ja­de juu­res ava­li­kes park­la­tes. Need ta­kis­ta­vad tee­de hool­da­mist, niit­mist. Sel­le tõt­tu sä­tes­ta­si­me, et sel­list sõi­du­kit on kee­la­tud maa­val­da­ja loa­ta par­ki­da ava­li­kus ko­has, kor­te­re­la­mu maa-alal või pu­has­tu­sa­lal, hal­ja­sa­lal ja teis­tes sel­leks mit­teet­te­näh­tud koh­ta­des või muu ava­li­ku ko­ha­ga külg­ne­val alal, kus see ri­sus­tab ava­lik­ku koh­ta vi­suaal­selt,“ rää­kis kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Hea­kor­raees­kir­jas on nüüd ka sä­tes­ta­tud, kui mõ­ni moo­tor­sõi­duk ta­kis­tab hea­kor­ra­töid, on sõi­du­ki vas­tu­tav ka­su­ta­ja ko­hus­ta­tud seal ise hea­kor­ra­töid te­ge­ma: „Li­sa­si­me sel­le, sest kor­te­riü­his­tu­test on nu­ri­se­tud, et ole­me jät­nud ma­ja juu­res mõ­ne mu­ru­ri­ba niit­ma­ta. Aga kui au­tod par­gi­vad mu­ru­ser­vas, siis niit­ja sin­na ei lä­he­gi, sest niit­mi­se ajal või­vad ki­vid len­na­ta vas­tu au­tot ja siis on sõi­du­ki­o­ma­nik pa­ha­ne.“

Uues ees­kir­jas on täp­sus­ta­tud ka küt­te­kol­de­vä­li­se tu­le­te­ge­mi­se ja gril­li­mi­se ohu­tus­nõu­deid. Kor­ter­ma­ja, paa­ris­ma­ja või ri­dae­la­mu lodžal või rõ­dul on kee­la­tud ka­su­ta­da gril­lah­ju või muud sa­ma­laad­set sea­det. Lõ­ket võib tuu­le­vaik­se il­ma­ga te­ha sel­li­selt, et oleks ta­kis­ta­tud üle­mää­ra­se suit­su ja hai­su le­vik naa­ber­kin­nis­tu­le. Tu­le te­ge­mi­sel on lu­ba­tud põ­le­ta­da ai­nult pu­hast pui­tu, sütt, bri­ket­ti, pa­be­rit ja pap­pi ning ok­si. Kee­la­tud on roh­ke suit­su te­ki­ta­mi­ne ja muu­de ma­ter­ja­li­de põ­le­ta­mi­ne.

Eve­lin Kol­bak juh­tis tä­he­le­pa­nu ka uue­le nõu­de­le, et kin­nis­tuo­ma­nik on ko­hus­ta­tud koos­kõ­las­ta­ma pii­ri­naab­ri­te­ga, kui soo­vib kin­nis­tu loo­dus­li­kku maa­pin­da tõs­ta naa­ber­kin­nis­tu­le lä­he­mal kui 5 meet­rit ja üle 0,5 meet­ri võr­rel­des naa­ber­kin­nis­tu­ga: „Sest kui kee­gi soo­vib tõs­ta ko­gu oma aia pin­da tun­du­valt kõr­ge­maks, võib sa­de­ve­si val­gu­da naa­ber­kin­nis­tu­le.“

Vas­ta­valt uue­le hea­kor­raees­kir­ja­le on üld­ka­su­ta­ta­va­tes sup­lus­koh­ta­des kee­la­tud klaas­taa­ra ka­su­ta­mi­ne. Kesk­kon­nas­pet­sia­list sel­gi­tas, et sel­le­ga soo­vi­tak­se väl­ti­da klaa­si­kil­de ran­nas.

Toi­du­poo­di­de oma­ni­ke­le li­san­dub uue ees­kir­ja­ga ko­hus­tus pai­gal­da­da kaup­lu­se peauk­se juur­de jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se kon­tei­ne­rid – lii­gi­ti peab ole­ma või­ma­lik sor­tee­ri­da vä­he­malt se­gaol­me­jäät­meid, se­ga­pa­ken­deid ning bio­la­gu­ne­vaid jäät­meid.

Eve­lin Kol­bak lau­sus, et hea­kor­raees­kir­ja kõik uued sät­ted on tul­nud nii-öel­da elust ene­sest.

„Ül­di­ne nõue on ik­ka sa­ma – igaü­hel tu­leb oma kin­nis­tud ja hoo­ned kor­ras hoi­da. Nüüd ole­me konk­reet­se­malt väl­ja too­nud, mis on kee­la­tud. Ri­sus­ta­jaid on sa­ge­li vä­ga kee­ru­li­ne tu­vas­ta­da, aga loo­dan, kui ole­me sä­tes­ta­nud, et klaa­si­st pu­de­lid on ran­nas kee­la­tud, siis ini­me­sed pea­vad sel­lest kin­ni ega os­ta sup­le­ma min­nes joo­ke kaa­sa klaas­pu­de­li­tes,“ rää­kis ta.