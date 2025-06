ALI­KA esi­tas kolm lu­gu ka koos Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li keel­pil­lian­samb­li ja akor­dio­nis­ti­de an­samb­li­ga.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja noor­te­kes­kus kor­ral­da­sid kol­man­dat kor­da ül­la­tu­se­si­ne­ja­ga peo, mil­le­ga tun­nus­ta­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Kol­ga koo­li, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li tub­li­sid õpi­la­si ja lõ­pe­ta­jaid ning Lok­sa güm­naa­siu­mi ja muu­si­ka­koo­li tub­li­sid õpi­la­si ja lõ­pe­ta­jaid, kes on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.

Tei­si­päe­val, 10. juu­nil Kuu­sa­lu kesk­koo­li au­las toi­mu­nud tun­nus­tus­kont­ser­di­le said kut­se 157 õpi­last – kii­tus­kir­ja­ga klas­si­kur­su­se lõ­pe­ta­nud või olüm­piaa­di­del ja kon­kurs­si­del au­hin­na­li­si koh­ti saa­vu­ta­nud õpi­la­sed, edu­kad sport­la­sed. Kuu­sa­lu kesk­koo­list kut­su­ti 84, Kol­ga koo­list 23, Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­list 74, Lok­sa güm­naa­siu­mist 22 ja muu­si­ka­koo­list 7 õpi­last. Osad õpi­la­sed olid mit­mes ni­me­kir­jas. Iga kut­se saa­nud noor võis kaa­sa võt­ta saat­ja.

Esi­me­ne sel­li­ne tun­nus­tus­pi­du oli kaks aas­tat ta­ga­si, siis oli ül­la­tus­kü­la­li­ne Ste­fan. Eel­mi­sel aas­tal esi­nes ül­la­tus­kü­la­li­se­na Da­niel Le­vi.

Es­malt ter­vi­tas õpi­la­si ja nen­de pe­re­liik­meid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Peo ju­hid olid õpi­la­sed Mar­ta Blo­me­rius ja Ri­hard Soom. Ka see­kord näi­da­ti la­va ta­ga­sei­nal ek­raa­nil tä­hes­ti­ku jär­je­kor­ras kõi­gi kut­su­tud õpi­las­te ni­me­sid.

La­val esi­ne­sid Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li keel­pil­lian­sam­bel ja akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel. Koos ül­la­tus­kü­la­li­se Ali­ka­ga esi­ta­ti te­ma re­per­tuaa­rist kolm lau­lu: „Ar­ca­de“, mi­da Ali­ka lau­lis te­le­kon­kur­sil „ Ees­ti ot­sib su­pers­taa­ri“, ning ta oma­loo­min­gust „Õn­ne­num­ber“ ja lõ­puks Ees­ti eu­ro­laul „Brid­ges“.

Ali­ka esi­nes peol li­gi kolm­vee­rand tun­di, ki­tar­ril saa­tis Mar­gus Nurm­saar. See­jä­rel oli pub­li­kul või­ma­lus te­ha koos te­ma­ga sel­fi­sid.

Tun­nus­tus­pi­du lõp­pes tub­li­de õpi­las­te ja nen­de pe­re­liik­me­te ühi­se tor­di­söö­mi­se­ga.

Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li di­rek­tor Tat­ja­na Jõe­leht rää­kis, et keel­pil­lian­samb­li re­per­tuaa­ris oli ju­ba va­ra­se­mast üks Ali­ka lu­gu ning ole­mas olid veel ka­he loo noo­did: „Aru­ta­si­me koos keel­pil­lian­samb­li ju­hen­da­ja Va­le­ria Rju­mi­na­ga ja kir­ju­ta­si­me Ali­ka pro­dut­sen­di­le, et kas on nõus, kui saa­da­me neid kol­me lu­gu. Sai­me nõus­o­le­ku, kui­gi „Õn­ne­numb­rit“ pol­nud Ali­ka kaua ae­ga laul­nud. Har­ju­ta­si­me an­samb­li­te­ga te­ma lu­gu­sid, me ei rää­ki­nud, et Ali­ka­ga koos esi­ne­mi­seks, ja loo­dan, et me õpi­la­sed hoid­sid sa­la­dust.“

Ali­ka­ga oli ko­ha­li­kel muu­si­ku­tel või­ma­lus koos har­ju­ta­da pool­teist tun­di en­ne peo al­gust. Laul­ja kii­tis, et te­da saa­dab vä­gev koos­seis, ning üt­les se­da la­valt ka pub­li­ku­le. Pä­rast kont­ser­ti sõ­nas ta, et on käi­nud eri­ne­va­tes koo­li­des esi­ne­mas, nii uh­ket saa­teor­kest­rit po­le ol­nud.

Va­rem, roh­kem kui küm­me aas­tat, pre­mee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus koo­liaas­ta lõ­pus tub­li­sid õpi­la­si 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Kolm aas­tat ta­ga­si jõud­sid val­la­va­lit­su­se spet­sia­lis­tid, koo­li­de õpi­la­se­sin­du­sed ja val­la noor­te­vo­li­ko­gu ühi­se aru­te­lu tu­le­mu­se­na tõ­de­mu­se­ni, et kin­ke­kaart po­le tä­na­päe­val enam at­rak­tiiv­ne tun­nus­tus, ja ot­sus­ta­ti ha­ka­ta kor­ral­da­ma ühist tun­nus­tus­pi­du.