Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas tei­si­päe­val, 10. juu­nil maa­mak­su mää­rad 2026. aas­taks. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul keh­tes­ta­ti ela­mu­maa­le ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku­le ning põl­lu- ja met­sa­maa­le maa­mak­suks 0,50 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Käe­s­o­le­val aas­tal on see 0,35 prot­sen­ti. Muu sih­tots­tar­be­ga maa­le, mis on pea­mi­selt äri- ja too­mis­maa, keh­tes­ta­ti mak­su­mää­raks 1 prot­sent maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Sa­ma määr keh­tib ka käe­so­le­val aas­tal.

Tä­na­vu keh­tis mak­su­tõu­su­le 50prot­sen­di­li­ne kait­se­meh­ha­nism, mis tä­hen­das, et ühe­gi maao­ma­ni­ku maa­maks ei toh­ti­nud võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga tõus­ta roh­kem kui 50 prot­sen­ti. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul keh­tes­ta­ti ka järg­mi­se aas­ta maa­mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se piir­mää­raks 50 prot­sen­ti.

Eel­nõud vo­li­ko­gu­le tut­vus­ta­nud hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­lak rää­kis veel, et es­ma­kord­selt on või­ma­lik ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa osas oma­va­lit­su­sel te­ha ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tust ku­ni 1000 eu­rot aas­tas. Val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku keh­tes­ta­da ko­duo­ma­ni­ke mak­su­soo­dus­tu­seks 150 eu­rot aas­tas.

„See peaks ära kat­ma ka ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku mak­su­mää­ra suu­re­ne­mi­se osa. Nii et need, kes käe­so­le­val aas­tal keh­ti­va sea­du­se jär­gi said 0,15 hek­ta­rit ko­dua­lust maad mak­su­va­balt, kui on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi sa­mas­se koh­ta re­gist­ree­ri­tud, saak­sid se­da ka järg­mi­sel aas­tal,“ sel­gi­tas ta.

Mai­li Hir­lak li­sas, et vo­li­ko­gul on õi­gus mää­ra­ta ko­dua­lu­se maa osas veel ku­ni 1000 eu­ro suu­ru­ne täien­dav mak­su­soo­dus­tus riik­li­ku pen­sio­ni­sea­du­se alu­sel pen­sio­ni saa­ja­te­le ja isi­ku­te­le, kel­lel on tu­vas­ta­tud osa­li­ne või puu­duv töö­või­me: „Vallavalitsuse hinnangul kataks 150 eurone soodustus ko­du­omanikele vajaduse maamaksu maksta.“

Vo­li­ko­gu lii­ge And­res Kal­las­te te­gi et­te­pa­ne­ku te­ha ko­du­oma­ni­ke­le 150 eu­ro ase­mel 100 eu­ro suu­ru­ne mak­su­soo­dus­tus. Ta põh­jen­das, et sel­le­ga pea­vad küll roh­kem ini­me­si hak­ka­ma maa­mak­su ta­su­ma, kuid maa­maks on val­la tu­lu­baa­si jaoks olu­li­ne. Veel lei­dis ta, et sel ju­hul ko­hel­daks maao­ma­nik­ke võrd­se­malt.

Mai­li Hir­lak sel­gi­tas, kui 150 eu­ro suurust soo­dus­tust vä­hen­da­da, siis maa­mak­su­maks­ja­te arv suu­re­neb, sest pal­jud ko­du­oma­ni­kud, kes se­ni soo­dus­tu­se tõt­tu maa­mak­su ta­su­ma ei ole pi­da­nud, pea­vad hak­ka­ma se­da maks­ma.

Et­te­pa­ne­ku poolt keh­tes­ta­da tu­le­val aas­tal ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tu­seks 100 eu­rot, olid vo­li­ko­gu 10 lii­get, vas­tu 3 ja era­poo­le­tuid 2 ning 2 ei hää­le­ta­nud. 2026. aas­ta maa­mak­su­mää­ra­de keh­tes­ta­mi­se poolt olid sa­mu­ti 10 ja vas­tu 4 vo­li­ko­gu­lii­get, 2 jäid era­poo­le­tuks ja 1 ei hää­le­ta­nud.

Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on maamak­su ka­van­da­tud 198 917 eu­rot, järg­mi­sel aas­tal keh­ti­va­te uu­te mak­su­mää­ra­de­ga peaks maamaksukalkulaatori esi­algse arvestuse järgi vallale laekuma 288 856 eu­rot.

Mai­li Hir­lak sõ­nas Sõ­nu­mi­too­ja­le, kui maa­maks on väik­sem kui 5 eu­rot, siis mak­su­tea­teid ei väl­jas­ta­ta, ning ko­du­oma­ni­ku soo­dus­tus keh­tib vaid sel­le maa pu­hul, ku­hu oma­nik on sis­se kir­ju­ta­tud.