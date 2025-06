Kuu­sa­lu ki­rik osa­leb prog­ram­mis „Tee­lis­te ki­ri­kud“ ja on su­vel ree­de­ti, lau­päe­vi­ti ning pü­ha­päe­vi­ti ava­tud kell 12-16. EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Pee­ter Pae­nurm üt­les, et ap­pi oo­da­tak­se va­ba­taht­lik­ke, kes olek­sid neil ae­ga­del ki­ri­kus ko­hal ja ja­gak­sid hu­vi­lis­te­le soo­vi kor­ral sel­gi­tu­si ki­ri­ku koh­ta: „Püüa­me ko­gu su­ve ki­ri­ku kol­mel päe­val nä­da­la­lõ­pus lah­ti hoi­da ja oo­ta­me sis­se as­tu­ma nii möö­da­sõit­jaid kui ko­du­val­la ela­nik­ke, sest tu­leb väl­ja, on ka ko­ha­lik­ke ini­me­si, kes po­le ku­na­gi me ki­ri­kus käi­nud.“