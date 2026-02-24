MTÜ Kolga Sport avas ülemöödunud laupäeval Kolga lähedal poortidega uisuväljaku, mille pindala on 520 ruutmeetrit, mõõdud 30×17,40 meetrit. Uisutada saab uuel väljak tasuta ja see on valgustatud.
Uisuväljak asub Kolga Spordi juhatuse liikme Erik Järvi elukaaslase Reelika Laurenti kodutalu põllul Vahastu külas ja valmis tänu Leader-programmi toetusele. Kolga Sport sai Arenduskoja Leader-tegevusrühma kogukondade investeeringutoetuste meetmest projektile „Talvel uisud alla“ 11 913,35 eurot. Projekti kogumaksumus on 14 891,70 eurot.
Ettevalmistusi hakati uisuväljaku rajamiseks tegema sügisel. Aluspinna tasandamisel olid Erik Järvile ja Kolga Spordi teisele juhatuse liikmele Ago Katvelile abis Margo Meigas, Karel Talts, Riivo Almet, Olger Järvi.
Erik Järvi rääkis, et uisuväljakut kavandati veel varem, esialgu oli plaanis teha Kolga koolimaja juurde tenniseväljakule: „Tagantjärele võib öelda, läks hästi, et meie projekt ei saanud toetust Arenduskoja 2024. aasta taotlusvoorust ja uisuväljak jäi eelmisel talvel kooli juurde tegemata. Mõtlesime vahepeal ümber, rajasime meie kodu lähedale, on lihtsam hooldada, vajadusel veega üle kasta ja ka hoida seal toimuval silma peal.“
Liuväljaks ette valmistatud ala kastis Erik Järvi nädal aega ojast pumbatud veega, kokku kulus 70-80 kuupmeetrit vett, madalamates kohtades on jää paksus 10 sentimeetrit. Uisuväljaku hooldamiseks soetas MTÜ Kolga Sport lumefreesi ja lehepuhuri.
„Rahvast on olnud jääl iga päev. Koolipäevadel on tulnud lapsed koolibussiga pärast tunde uisutama ja vanemad viinud nad autodega õhtul koju. Nädalavahetusel oli uisutajaid hommikust õhtuni. Enamasti tullakse oma uiskudega, aga meil on ka mõned uisud laenata, kokku kümmekond paari, mis suuruselt sobivad lastele ja naistele. Uisud annetasid Kolga raamatukogu töötajad Kaidi Keskküll ja Lelo Paadimeister ning Alisa Lepik, “ sõnas Erik Järvi.
Ta märkis veel, et esmalt käisid Ago Katveliga uurimas Aruküla täismõõtmetes uisuväljakut ja otsustasid, et teevad sealsest kolmandiku väiksema. Raasiku Valla Spordi juhataja Uku Hinsberg jagas õpetussõnu, kuidas jääd kasvatada ja milliseid vigu vältida. Ka Kolga jääväljaku poortid on madalamad kui jäähokiväljakutel – 50 sentimeetri kõrgused. Aga kui kellelgi on olemas jäähoki varustus ja tahab seal jäähokit mängida, siis see on võimalik, kinnitas ta. Eestis on tema andmetel poortidega uisuväljakuid kokku 20, lähemad sellised asuvad Arukülas, Kehras, Rakveres ja Maardus.
„Avamispäeval pakkusime rahvale teed ja küpsiseid. Elukaaslane Reelika on sooja teed jaganud uisutajatele nädalavahetustel ja lubas seda teha ka edasi, kui on kodus, ning vabariigi aastapäeval pakume peale tee taas ka küpsiseid,“ lubas Erik Järvi.