MTÜ Kol­ga Sport avas üle­möö­du­nud lau­päe­val Kol­ga lä­he­dal poor­ti­de­ga ui­su­väl­ja­ku, mil­le pin­da­la on 520 ruut­meet­rit, mõõ­dud 30×17,40 meet­rit. Ui­su­ta­da saab uuel väl­jak ta­su­ta ja see on val­gus­ta­tud.

Ui­su­väl­jak asub Kol­ga Spor­di ju­ha­tu­se liik­me Erik Jär­vi elu­kaas­la­se Ree­li­ka Lau­ren­ti ko­du­ta­lu põl­lul Va­has­tu kü­las ja val­mis tä­nu Lea­der-prog­ram­mi toe­tu­se­le. Kol­ga Sport sai Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te meet­mest pro­jek­ti­le „Tal­vel ui­sud al­la“ 11 913,35 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 14 891,70 eu­rot.

Et­te­val­mis­tu­si ha­ka­ti ui­su­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks te­ge­ma sü­gi­sel. Alus­pin­na ta­san­da­mi­sel olid Erik Jär­vi­le ja Kol­ga Spor­di tei­se­le ju­ha­tu­se liik­me­le Ago Kat­ve­li­le abis Mar­go Mei­gas, Ka­rel Talts, Rii­vo Al­met, Ol­ger Jär­vi.

Erik Jär­vi rää­kis, et ui­su­väl­ja­kut ka­van­da­ti veel va­rem, esial­gu oli plaa­nis te­ha Kol­ga koo­li­ma­ja juur­de ten­ni­se­väl­ja­ku­le: „Ta­gant­jä­re­le võib öel­da, läks häs­ti, et meie pro­jekt ei saa­nud toe­tust Aren­dus­ko­ja 2024. aas­ta taot­lus­voo­rust ja ui­su­väl­jak jäi eel­mi­sel tal­vel koo­li juur­de te­ge­ma­ta. Mõt­le­si­me va­he­peal üm­ber, ra­ja­si­me meie ko­du lä­he­da­le, on liht­sam hool­da­da, va­ja­du­sel vee­ga üle kas­ta ja ka hoi­da seal toi­mu­val sil­ma peal.“

Liu­väl­jaks et­te val­mis­ta­tud ala kas­tis Erik Jär­vi nä­dal ae­ga ojast pum­ba­tud vee­ga, kok­ku ku­lus 70-80 kuup­meet­rit vett, ma­da­la­ma­tes koh­ta­des on jää pak­sus 10 sen­ti­meet­rit. Ui­su­väl­ja­ku hool­da­mi­seks soe­tas MTÜ Kol­ga Sport lu­mef­ree­si ja le­he­pu­hu­ri.

„Rah­vast on ol­nud jääl iga päev. Koo­li­päe­va­del on tul­nud lap­sed koo­li­bus­si­ga pä­rast tun­de ui­su­ta­ma ja va­ne­mad vii­nud nad au­to­de­ga õh­tul ko­ju. Nä­da­la­va­he­tu­sel oli ui­su­ta­jaid hom­mi­kust õh­tu­ni. Ena­mas­ti tul­lak­se oma uis­ku­de­ga, aga meil on ka mõ­ned ui­sud lae­na­ta, kok­ku küm­me­kond paa­ri, mis suu­ru­selt so­bi­vad las­te­le ja nais­te­le. Ui­sud an­ne­ta­sid Kol­ga raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad Kai­di Kesk­küll ja Le­lo Paa­di­meis­ter ning Ali­sa Le­pik, “ sõ­nas Erik Jär­vi.

Ta mär­kis veel, et es­malt käi­sid Ago Kat­ve­li­ga uu­ri­mas Aru­kü­la täis­mõõt­me­tes ui­su­väl­ja­kut ja ot­sus­ta­sid, et tee­vad seal­sest kol­man­di­ku väik­se­ma. Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Uku Hins­berg ja­gas õpe­tus­sõ­nu, kui­das jääd kas­va­ta­da ja mil­li­seid vi­gu väl­ti­da. Ka Kol­ga jää­väl­ja­ku poor­tid on ma­da­la­mad kui jää­ho­ki­väl­ja­ku­tel – 50 sen­ti­meet­ri kõr­gu­sed. Aga kui kel­lel­gi on ole­mas jää­ho­ki va­rus­tus ja ta­hab seal jää­ho­kit män­gi­da, siis see on või­ma­lik, kin­ni­tas ta. Ees­tis on te­ma and­me­tel poor­ti­de­ga ui­su­väl­ja­kuid kok­ku 20, lä­he­mad sel­li­sed asu­vad Aru­kü­las, Keh­ras, Rak­ve­res ja Maar­dus.

„Ava­mis­päe­val pak­ku­si­me rah­va­le teed ja küp­si­seid. Elu­kaas­la­ne Ree­li­ka on soo­ja teed ja­ga­nud ui­su­ta­ja­te­le nä­da­la­va­he­tus­tel ja lu­bas se­da te­ha ka eda­si, kui on ko­dus, ning va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val pa­ku­me pea­le tee taas ka küp­si­seid,“ lu­bas Erik Jär­vi.