Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu det­semb­ri­kuu is­tun­gil kü­sis opo­sit­sioo­ni esin­da­ja Kat­re Ka­ru Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast, kas val­la­va­lit­su­sel on ka­vas kor­ral­da­da Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­ta­ja leid­mi­seks uus han­ge.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt vas­tas, et uut hoo­nes­ta­ja-kon­kurs­si po­le plaa­nis te­ha, sest on ka­hel kor­ral luh­tu­nud. Möö­du­nud su­vi näi­tas te­ma sõ­nul, et val­la­va­lit­sus saab sa­da­ma hal­da­mi­se­ga ise ke­nas­ti hak­ka­ma.

Ko­gu 2024. aas­ta kor­ral­das sa­da­ma te­ge­vust Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, sest rii­gi­han­ke võit­nud Port Sal­mis­tu OÜ loo­bus 2023. aas­ta det­semb­ris in­ves­tee­ri­mis­sum­ma­de puu­du­mi­se tõt­tu hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gust, mis oli sõl­mi­tud 30 aas­taks.

Sa­da­ma­kap­te­ni üle­san­deid täit­nud val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus taot­leb Sal­mis­tu sa­da­ma­hoo­ne ehi­ta­mi­seks ka­lan­dus-Lea­de­ri prog­ram­mist MTÜ Har­ju­maa Ka­lan­du­sü­hin­gu sa­da­ma­te ta­ris­tu pa­ren­da­mi­se ja pa­ku­ta­va­te tee­nus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­se meet­mest 80 000 eu­rot. Ühin­gu hin­da­mis­ko­mis­jon on taot­lu­se heaks kiit­nud, oo­da­tak­se PRIA sei­su­koh­ta. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves on pro­jek­ti omao­sa­lu­seks ka­van­da­tud 20 000 eu­rot.

Ma­dis Praks: „Va­rem loo­de­tud suu­re sa­da­ma­hoo­ne ase­mel plaa­ni­me väi­kest, um­bes 60-70ruut­meet­rist hoo­net koh­vi­kuo­sa ja tee­nin­dus­ruu­mi­de­ga. Sar­na­ses ma­hus sa­da­ma­hoo­ne on teh­tud Iha­sa­lu sa­da­mas­se. Me ees­märk on, et sel­li­se ehi­ti­se ülal­pi­da­mis­ku­lud olek­sid op­ti­maal­sed, tal­veks saaks elekt­ri väl­ja lü­li­ta­da ja ma­ja sul­ge­da.“

Ta li­sas, et val­la­vo­li­ko­gu eel­ar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul det­semb­ris oli üks tee­ma ka Sal­mis­tu sa­dam. Te­ma te­gi seal üle­vaa­te sa­da­ma te­ge­vu­sest 2024. aas­tal.

„Sal­mis­tu sa­da­mas on 55 paa­di­koh­ta, tip­pa­jal juu­li­kuus olid 40-45 paa­di­koh­ta pi­de­valt täi­de­tud. Paa­dio­ma­ni­kest um­bes 80 prot­sen­ti olid ko­ha­li­ku taus­ta­ga, Kuu­sa­lu piir­kon­nas kin­nis­va­ra oma­vad isi­kud või ka Haap­se kan­dist, sest Ka­ber­nee­me sa­da­mas olid ko­had väl­ja müü­dud. Vä­lis­kü­la­li­si oli Sal­mis­tu sa­da­mas möö­du­nud hooa­jal ük­si­kuid, kok­ku küm­me­kond. Kui Sal­mis­tu sa­da­ma tee­nus­te hin­na­kir­ja koos­ta­si­me, võrd­le­si­me Ka­ber­nee­me ja Ha­ra sa­da­ma hin­du ja te­gi­me oma hin­nad Ha­rast kõr­ge­mad ja Ka­ber­nee­mest ma­da­la­mad,“ kir­jel­das Ma­dis Praks.

Te­ma üle­san­ne on li­saks sa­da­ma­töö­le ka par­ki­mi­se kor­ral­da­mi­ne. Park­las te­hak­se koos­tööd fir­ma­ga Eu­ro­Park, ta­su­da saab et­te­võt­te mo­bii­li­ra­ken­du­se kau­du. Park­la tu­lu oli mul­lu­sel hooa­jal 11 000 eu­rot, kui Euro­Par­gi osa ma­ha ar­va­ta, lae­kus val­laee­lar­ves­se 8700 eu­rot. Paa­di­koh­ta­de eest ko­gu­ti 27 000 eu­rot.

„Sa­da­ma ku­lu­tu­sed said tu­lu­de­ga kae­tud. Na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg lõp­pes ok­toob­ris. Poid on väl­ja võe­tud, mõ­ned tal­ve­pe­rioo­diks sa­da­mas­se jäe­tud alu­sed sea­tud puk­ki­de­le,“ lau­sus ta.

Kü­si­mu­se­le, kas vald on täit­nud Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le an­tud lu­ba­du­sed, mis võe­ti toe­tu­se saa­mi­seks, vas­tas Ma­dis Praks, et taot­lus koos­ta­ti ja toe­tus eral­da­ti en­ne Co­vi­di pe­rioo­di ja Uk­rai­na sõ­da, mis on ne­ga­tiiv­selt mõ­ju­ta­nud tu­ris­mi aren­gut Ees­tis: „Saa­da­me kord aas­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le aruan­de Sal­mis­tu sa­da­ma ka­su­ta­mi­se koh­ta.“

Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ris Kuu­sa­lu vald. Töö­de ko­gu­mak­su­mus oli 1 661 280 eu­rot, mil­lest Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus an­dis Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist toe­tust 790 311,40 eu­rot, Kuu­sa­lu vald võt­tis oma­o­sa­lu­seks lae­nu 870 096,60 eu­rot. Sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­ne läks val­la­le maks­ma koos pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve­ga 915 796,60 eu­rot. Sa­da­ma ehi­tas Kau­rits OÜ, ehi­tus al­gas sep­temb­ris 2020 ja lõp­pes no­vemb­ris 2021. Sal­mis­tu sa­da­ma­kai oli ehi­tus­töö­de al­gu­seks täie­li­kult amor­ti­see­ru­nud ja ohu­tu­se ta­ga­mi­seks su­le­tud.