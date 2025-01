No­vemb­ris võt­tis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu vas­tu ot­su­se võõ­ran­da­da ASi­le RR­Lek­tus ot­sus­tus­kor­ras 32 000 eu­ro eest mõt­te­li­ne osa, li­gi­kau­du 1320 ruut­meet­rit, Keh­ras Ko­se maan­tee ja Kes­ku­se tä­na­va rist­mi­ku kõr­val asu­vast üld­ka­su­ta­ta­vast maast. Et­te­võ­te oli va­rem ost­nud sel­le kõr­val asu­va en­di­se EFE poe kin­nis­tu, et ra­ja­da sin­na kau­ban­dus­ke­ti Meie Toi­du­kau­bad uus toi­du- ja es­ma­tar­ve­te kaup­lus.

Meie Toi­du­kau­pa­de nõu­nik Tar­mu Kurm rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et jae­ke­ti uue poe­ asu­ko­ha leid­mi­se­le Keh­ras eel­nes põh­ja­lik ana­lüüs, kaa­lu­ti mi­tut koh­ta, en­di­se EFE poe kin­nis­tut soo­vi­tas val­la­va­lit­sus.

„Ar­va­si­me, et sin­na ei ma­hu ise­gi väi­ke pood koos park­la­ga ära. Õn­neks jõud­si­me koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga la­hen­du­se­ni, saa­me sin­na li­sa­maad, et ra­ja­da Keh­ra ela­ni­ke oo­tus­te­le ja va­ja­dus­te­le vas­tav kaup­lus,“ sõ­nas Tar­mu Kurm.

Vas­ta­valt vo­li­ko­gu ot­su­se­le tu­leb RR­Lek­tu­sel ehi­ta­da Kes­ku­se tä­nav 3 kin­nis­tu­le juur­de­pää­su­tee ja park­la.

Möö­du­nud nä­da­lal sõl­mi­ti val­la­va­lit­su­se ja et­te­võt­te va­hel no­ta­riaal­ne võ­laõi­gus­lik le­ping. Nüüd saab poe­ke­ti oma­nik tel­li­da mõõ­dis­ta­mis­tööd, et lii­ta val­lalt os­te­tud maa­tükk tu­le­va­se kaup­lu­se kin­nis­tu­ga. Pä­rast se­da taot­leb RR­Lek­tus Ani­ja val­la­va­lit­su­selt pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, et ha­ka­ta kaup­lu­se­hoo­net pro­jek­tee­ri­ma. Et­te­võt­te esin­da­ja rää­kis, et Meie Toi­du­kau­pa­del on mit­mes eri suu­ru­ses poo­de, Keh­ras­se ehi­ta­tak­se kesk­mi­ne, mil­le ehi­tus­a­lu­ne pind on li­gi 600 ruut­meet­rit – um­bes 535 ruut­meet­rit poe­le, li­gi 50 ruut­meet­rit ren­di­pin­naks. Ren­di­pin­na­le tu­leb pit­saä­ri. Kaup­lu­ses ja pit­saä­ris kok­ku on pä­rast val­mi­mist va­ja ku­ni 10 töö­ta­jat.

Kaup­luse avamise aeg sõl­tub Tar­mu Kur­mi sõ­nul sel­lest, mil­lal saab maa mõõ­dis­ta­tud ning kui kii­res­ti saa­dak­se va­ja­li­kud load: „Meie ees­märk on ehi­ta­mi­se­ga alus­ta­da esi­me­sel või­ma­lu­sel, kuid see ei sõl­tu meist. Kui ehi­tus­lu­ba käes ja saa­me alus­ta­da, ku­lub ehi­ta­mi­seks kolm-ne­li kuud. Hea mee­le­ga ava­me poe veel sel­lel aas­tal, aeg näi­tab, kas õn­nes­tub.“

Keh­ra kes­ku­ses on prae­gu kaks suurt kau­ban­dus­ket­ti­de kaup­lust – Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu­le kuu­luv Coop ning OG Elekt­ra ASi­le kuu­luv Gros­si Toi­du­kau­bad. Tar­mu Kurm mär­kis, et Keh­ras on pii­sa­valt elanikke, et seal võiks ol­la kolm suurt toi­dukaup­lust: „Meie kon­ku­rent­si ei kar­da, Keh­ra po­le su­gu­gi esi­me­ne koht, ku­hu lä­he­me mõ­ne tei­se poe va­he­tus­se lä­he­dus­se. Ar­van, et klien­te ja­gub kõi­gi­le ning poo­di­de roh­ku­sest või­da­vad kõik. Meie Toi­du­kau­bad on ko­gu­kon­na­pood, kus on kõi­ge po­pu­laar­se­mad too­ted või­ma­li­kult soo­dsa hin­na­ga. Usun, et see pa­neb ka kon­ku­ren­did roh­kem pin­gu­ta­ma, et te­ha ost­ja­te­le pa­re­maid pak­ku­mi­si.“

Ala­tes 1993. aas­tast te­gut­se­val RR­Lek­tu­sel on Ees­tis 64 kaup­lust, aas­tas ava­tak­se kesk­mi­selt 4-5 uut poo­di. Ida-Har­ju­maal on Meie Toi­du­kau­pa­de poed Aeg­vii­dus, Kuu­sa­lus ja Lok­sal.