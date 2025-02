Kuu­sa­lu val­la kant­se­lei­spet­sia­lis­ti­na töö­tab ala­tes 6. jaa­nua­rist Pir­ge Pa­ju. Ta kan­di­dee­ris val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, kan­di­daa­te oli kok­ku 15. Pir­ge Pa­ju on pä­rit Kuu­sa­lu val­last Uu­ri kü­last, kesk­ha­ri­du­se oman­das Kol­ga koo­lis, kui see oli veel kesk­kool. Ta on õp­pi­nud Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Se­mi­na­ris noor­soo­tööd ja Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­lis sek­re­tä­ri­tööd. Pir­ge Pa­ju on töö­ta­nud Tal­lin­nas kaup­lus­te ju­ha­ta­ja as­sis­ten­di­na, te­ge­le­nud Wep­lay ja No­na e-poo­di­de hal­da­mi­se­ga ning nen­de sot­siaal­mee­dias tu­run­da­mi­se­ga. Kuu­sa­lu val­da ko­lis ta koos pe­re­ga seit­se aas­tat ta­ga­si. Pir­ge Pa­ju rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, ta ot­sus­tas val­la­maj­ja töö­le kan­di­dee­ri­da, et ol­la ko­gu­kon­na te­ge­mis­te­ga kur­sis ning pa­nus­ta­da ko­gu­kon­da. Pir­ge Pa­ju pea­mi­sed tööü­le­san­ded on val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­te ja ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­s­ole­ku­te pro­to­kol­li­mi­ne.