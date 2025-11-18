Kol­ga muu­seum osa­les uudis­hi­mu päe­va akt­sioo­nis, mil­le al­ga­tas Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent kolm aas­tat ta­ga­si. Ees­ti pal­ju­des muu­seu­mi­des ava­ti sel päe­val hoid­lad või tut­vus­ta­ti eri­li­si eks­po­naa­te. Kol­ga muu­seu­mi uu­dis­hi­mu­päe­vad olid pü­ha­päe­val, 16. no­vemb­ril ja es­mas­päe­val, 17. no­vemb­ril. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier üt­les, et pü­ha­päe­val käis muu­seu­mis küm­me­kond kü­las­ta­jat, es­mas­päe­val oli vä­hem. Rää­gi­ti eks­po­sit­sioo­nist ja fon­dist, teh­ti mõi­sa­tuur. Eri­li­se eks­po­naa­di­na tut­vus­ta­ti mõi­sa köö­gist pä­rit root­si­keel­set toiduainete ja esmatarbekaupade os­tutahvlit, mil­le­le sai pu­nas­te nool­te­ga mär­ki­da, mida va­ja os­ta.