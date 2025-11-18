Kolga muuseum osales uudishimu päeva aktsioonis, mille algatas Eesti Vabariigi president kolm aastat tagasi. Eesti paljudes muuseumides avati sel päeval hoidlad või tutvustati erilisi eksponaate. Kolga muuseumi uudishimupäevad olid pühapäeval, 16. novembril ja esmaspäeval, 17. novembril. Muuseumi juhataja Ulvi Meier ütles, et pühapäeval käis muuseumis kümmekond külastajat, esmaspäeval oli vähem. Räägiti ekspositsioonist ja fondist, tehti mõisatuur. Erilise eksponaadina tutvustati mõisa köögist pärit rootsikeelset toiduainete ja esmatarbekaupade ostutahvlit, millele sai punaste nooltega märkida, mida vaja osta.