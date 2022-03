Kui­gi OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus soo­vis ala­tes ap­ril­list tõs­ta joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se hin­da ning esi­tas sel­leks taot­lu­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, jääb hin­na­tõus ära. Muu­de­tud sea­du­se jär­gi saab hin­na­tõu­su­le koos­kõ­las­tu­se an­da kon­ku­rent­sia­met.

Et­te­võ­te soo­vis tõs­ta joo­gi­vee tee­nu­se hin­da elekt­ri­hin­na suu­re kas­vu tõt­tu 18,55 prot­sen­ti – se­ni­selt 2,21 eu­rot kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga 2,62 eu­ro­ni kuup­meet­ri eest. Reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se tee­nu­se hin­na­tõus oleks ol­nud 22,18 prot­sen­ti – se­ni­selt 2,93 eu­rolt kuup­meet­ri eest tõs­ta 3,58 eu­ro­ni kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga. Et­te­pa­nek oli koos­kõ­las­ta­tud Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu­ga.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pi­di asu­ma hin­na­tõu­su aru­ta­ma, kuid kon­ku­rent­sia­me­tist tea­ta­ti sa­ma päe­va hom­mi­kul, et sea­dust on muu­de­tud, ko­ha­lik oma­va­lit­sus ei saa enam vee­tee­nu­se hin­da koos­kõ­las­ta­da, ala­tes 1. jaa­nua­rist 2022 teeb se­da vas­ta­valt sea­du­se­muu­da­tu­se­le kon­ku­rent­sia­met.

Kal­le Kün­gas: „Juh­tus sedasi, et sea­du­se­muu­da­tus oli nii meil kui ka val­la­va­lit­su­sel jää­nud tä­he­le­pa­nu­ta ja vä­ga hea, et sai­me sel­lest kon­ku­rent­sia­me­tist tea­da en­ne, kui val­la­va­lit­sus oleks jõud­nud ot­su­se vas­tu võt­ta. Ole­me küll ak­tiiv­selt su­hel­nud Ees­ti vee-et­te­võt­ja­te lii­du­ga, aga kõr­ge liik­me­ta­su tõt­tu ei ole lii­tu as­tu­nud ja sea­du­se­muu­da­tu­se­ga seo­tud in­fo meie­ni ei jõud­nud.“

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht li­sas, et kon­ku­rent­sia­me­ti­le esi­ta­ta­va taot­lu­se koos­ta­mi­se­le ja koos­kõ­las­ta­mi­se­le koos klien­ti­de eel­ne­va tea­vi­ta­mi­se­ga lä­heb kok­ku üle poo­le aas­ta, kuid ku­lu­tu­sed on ju­ba prae­gu va­ra­se­mast olu­li­selt suu­re­mad.

„Tee­me plaa­ni­des­se kor­rek­tii­vid ja vaa­ta­me üle se­ni­se te­ge­vu­se, et ku­lu­tu­si kok­ku hoi­da ja elekt­ri­hin­na tõu­su kat­teks eri­ne­va­te te­ge­vus­te­ga ra­ha juur­de tee­ni­da. Ole­me se­ni koos­ta­nud kin­nis­va­raa­ren­da­ja­te­le vee­va­rus­tu­se lii­tu­mis­taot­lus­te teh­ni­li­si tin­gi­mu­si ta­su­ta, need te­ge­vu­sed on pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes ta­su­li­sed ja tu­leb ka meil muu­ta ta­su­li­seks. Ka po­le me ta­su võt­nud väi­kes­te tee­nus­te eest, na­gu on veear­ves­ti­te plom­mi­mi­ne. Lä­hia­jal muu­tub tee­nus sa­mu­ti ta­su­li­seks. Plaan oli pai­gal­da­da käe­so­le­val aas­tal kaks täien­da­vat tu­le­tõr­je­hüd­ran­ti, aga jä­ta­me ära. Pea­me tõ­si­selt kaa­lu­ma veel sar­na­seid sam­me. Sea­du­ses on sä­tes­ta­tud, kui pääs­tea­met võ­tab ko­ha­li­kust vee­vär­gist tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­seks vett, peab vee-et­te­võt­ja saa­ma pä­rast ra­por­ti, et mil­lal, kust­ko­hast ja kui pal­ju vett võe­ti. Küm­ne aas­ta jook­sul ei ole meie üh­te­gi ra­por­tit saa­nud ja sa­mu­ti po­le me saa­nud ta­su ka­su­ta­tud vee eest. Pi­da­si­me pääs­teau­to­de­le vee and­mist en­dast­mõis­te­ta­vaks ega pöö­ra­nud ta­su puu­du­mi­se­le tä­he­le­pa­nu. Nüüd tu­leb se­da suh­tu­mist muu­ta,“ rää­kis ta.

Kü­si­mu­se­le, kes peaks tu­le­kus­tu­ta­mi­seks ka­su­ta­tud vee eest vee-et­te­võt­ja­le ta­su­ma, vas­tas ta, et ilm­selt ko­ha­lik oma­va­lit­sus.

Kuu­sa­lu Soo­jus osu­tab joo­gi­vee tee­nust Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga ale­vi­kus ning Kuu­sa­lu, Sal­mis­tu, Pä­ris­pea, Uu­ri, Ka­ber­la, Valk­la, Lee­si, Vii­nis­tu, Vi­ha­soo ja Pu­di­soo kü­las ning reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se tee­nust Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Kiiu ale­vi­kus ning Kuua­lu, Ku­pu, Uu­ri, Valk­la, Kol­ga­kü­la, Vi­ha­soo ja Suur­pea kü­las.