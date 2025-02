Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus te­gev­juht Kal­le Kün­gas tut­vus­tas val­la­vo­li­ko­gu det­semb­ri­kuu is­tun­gil et­te­võt­te te­ge­vust vii­ma­se nel­ja aas­ta jook­sul. Kuu­sa­lu Soo­jus osu­tab joo­gi­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust ning ta­gab kaug­kü­tet te­ma sõ­nul kok­ku roh­kem kui pool­te­le Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le.

Soo­ja too­dab et­te­võ­te Kuu­sa­lu ja Kol­ga ale­vi­kus. Joo­gi­vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust osu­tab li­saks Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Kiiu ale­vi­ku­le veel Uu­ri, Valk­la, Suur­pea, Kuu­sa­lu, Ku­pu ja Vi­ha­soo kü­las. Joo­gi­vee­ga va­rus­tab ela­nik­ke ka, Sal­mis­tu, Vii­nis­tu, Pä­ris­pea, Ka­ber­la, Lee­si, Pu­di­soo kü­las ja Sõit­me kü­la Lee­gi­ran­na ela­mu­a­ren­du­ses.

Te­gev­juht tea­tas, et va­ra­se­mast olu­li­selt kõr­ge­maks ku­ju­ne­nud elekt­ri- ning ena­mi­ku kau­pa­de ja tee­nus­te hin­da­de tõt­tu on Kuu­sa­lu Soo­jus esi­ta­nud kon­ku­rent­sia­me­ti­le taot­lu­sed kõi­gi kol­me elu­tar­be­li­se tee­nu­se hin­na­tõu­suks, kuid taot­lus­te me­net­le­mi­ne on võt­nud vä­ga kaua ae­ga. Eri­ti pi­kaks on ve­ni­nud vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus­te uu­te hin­da­de koos­kõ­las­ta­mi­ne.

Kuu­sa­lu Soo­jus soo­vib joo­gi­vee tee­nu­se se­nist hin­da tõs­ta 35 prot­sen­ti, ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­da ku­ni 18 prot­sen­ti ja too­de­ta­va soo­ju­se­ner­gia hin­da 15-20 prot­sen­ti.

Det­semb­ri­kuu is­tun­gil aval­das Kal­le Kün­gas loo­tust, et kon­ku­rent­sia­me­tilt saab hin­da­de­le koos­kõ­las­tu­se jaa­nua­ri­kuus. Klien­te tu­leb hin­na­tõu­sust tea­vi­ta­da 30 päe­va et­te ning siis oleks uued hin­nad keh­ti­nud ala­tes 1. märt­sist. Möö­du­nud ree­del tõ­des ta Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kon­ku­rent­si­ame­tist on taas saa­de­tud vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se koh­ta täien­da­vaid kü­si­mu­si ning koos­kõ­las­ta­mi­se­le ku­lub tõe­näo­li­selt veel vä­he­malt üks kuu.

Nii Kuu­sa­lu kui ka Kol­ga kat­la­ma­ja soo­ja­hin­na tõu­su taot­lu­sed saa­tis Kuu­sa­lu Soo­jus kon­ku­rent­sia­me­ti­le no­vemb­ris 2024. Joo­gi­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se uu­te hin­da­de kin­ni­ta­mi­se taot­lu­se esi­tas 2023. aas­ta det­semb­ris.

Ve­si ja ka­na­li­sat­sioon

Kõi­ge kee­ru­li­se­maks ku­ju­nes Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi hin­nan­gul möö­du­nud aas­ta, sest vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad on keh­ti­nud ala­tes 2020. aas­ta al­gu­sest, kuid ku­lu­tu­sed tee­nu­se ta­ga­mi­seks on vii­mas­tel aas­ta­tel jär­jest kas­va­nud.

Viis aas­tat ta­ga­si keh­tes­tas vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­na veel Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ning see kat­tis teh­tud ku­lu­tu­sed. Kui­gi aas­tal 2021 elekt­ri­hind kas­vas, ot­sus­tas val­la koa­lit­sioon, et hin­da ei tõs­ta, hin­na­tõu­sust saa­ma­ta jää­nud tu­lu 30 000 eu­rot kom­pen­see­ri­ti val­la­ee­lar­vest Kuu­sa­lu Soo­ju­se osa­ka­pi­ta­li suu­ren­da­mi­se­ga.

Aas­taks 2022 esi­tas et­te­võ­te val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se hin­na tõst­mi­seks, kuid ala­tes 1. jaa­nua­rist 2022 hak­kas ka vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­du koos­kõ­las­ta­ma kon­ku­rent­si­amet.

Kal­le Kün­gas: „Taot­lu­se koos­ta­mi­ne on kee­ru­li­ne, täi­ta tu­leb ma­hu­kaid ta­be­leid. Meie et­te­võt­tel on Kuu­sa­lu val­las kok­ku 15 joo­gi­vee­pump­lat, 22 puur­kae­vu, 8 reo­vee­pu­has­tit, üle 30 ka­na­li­sat­sioon­pump­la. Võt­si­me ap­pi kon­sul­tat­sioo­ni­fir­ma Fi­nantsp­laan OÜ, taot­lu­se koos­ta­mi­se­le ku­lus ae­ga üks aas­ta ja kaks kuud. Kon­ku­rent­sia­met me­net­les taot­lust kok­ku 89 päe­va. Kui mei­le saa­de­ti täien­da­vaid kü­si­mu­si, pan­di me­net­lu­s­aeg seis­ma. Lõ­puks sai­me tea­te, et hin­nad jäe­tak­se koos­kõ­las­ta­ma­ta. Ku­na meie saa­de­tud and­med lõp­pe­sid 2023. aas­ta­ga, alus­ta­si­me uue taot­lu­se­ga, mil­le esi­ta­si­me sep­temb­ris 2024.“

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht mär­kis veel, et ku­ni 2023. aas­ta mai­ni keh­tis Kuu­sa­lu Soo­ju­sel elekt­rios­tu le­ping fik­see­ri­tud hin­na­ga 36 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, mis ai­tas ma­da­la­ma­te tee­nu­se­hin­da­de­ga hak­ka­ma saa­da tä­nu va­ra­se­malt ko­gu­tud ra­ha­va­ru­le. Prae­gu ta­sub Kuu­sa­lu Soo­jus ku­ni 30. juu­ni­ni 2025 fik­see­ri­tud elekt­ri­hin­da, mis on 93,08 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Mil­li­ne on elekt­ri­ener­gia hind ala­tes 1. juu­list 2025, ei ole en­nus­ta­tav.

Ko­gu Kuu­sa­lu val­las on vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad ühe­su­gu­sed. Li­san­du­vad abo­nent­ta­sud. Joo­gi­vee­tee­nu­se hind on ala­tes jaa­nua­rist 2020 koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 2,245 eu­rot kuup­meet­ri eest. Ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind on ala­tes jaa­nua­rist 2020 koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 2,977 eu­rot kuup­meet­ri eest.

Kui uued hin­nad saa­vad koos­kõ­las­tu­se, siis kaob vee­tee­nus­te hin­nast abo­nent­ta­su kom­po­nent.

Soo­ja­toot­mi­ne

Toa­soo­ja piir­hind on Kuu­sa­lu Soo­ju­se kat­la­ma­ja­des eri­nev. Kuu­sa­lu ale­vi­ku võr­gu­piir­kon­nas on see ala­tes juu­nist 2023 il­ma käi­be­mak­su­ta 94,89 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 115,766 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Kol­ga ale­vi­ku võr­gu­piir­kon­nas on soo­ja­hind 1. maist 2024 il­ma käi­be­mak­su­ta 98,75 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 120,475 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest.

Kal­le Kün­gas rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil, et ku­ni eel­mi­se aas­ta no­vemb­ri­ni sai mõ­le­mat kat­la­ma­ja küt­ta sood­sa hin­na­ga va­ru­tud hak­ke­pui­du­ga: „Hak­ke­pui­du hind on õn­neks sta­bi­li­see­ru­nud, aga kõik tei­sed hin­na kom­po­nen­did on mär­ki­mis­väär­selt kal­li­ne­nud. Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja hak­ke­pui­du ka­tel uuen­da­ti kaks aas­tat ta­ga­si. Kol­ga hakk­pui­du­ka­tel on li­gi 20aas­ta­ne, va­he­ta­tud on tu­ha eral­da­mi­se sea­de.“

Ta li­sas, et kon­ku­rent­sia­met koos­kõ­las­tab hin­nad tar­bi­ja­te hu­vi­dest läh­tu­valt, kuid ko­hus­tus on ka jäl­gi­da, et kom­mu­naal­tee­nu­seid osu­ta­vad et­te­võt­ted olek­sid jät­ku­suut­li­kud.

Is­tun­gil kü­sis vo­li­ko­gu lii­ge And­res Hein­ver et­te­võt­te eda­sis­te pers­pek­tii­vi­de koh­ta ja ka se­da, et kas on mõel­dud tu­le­vi­ku­le, kui soo­ja­hind ku­ju­neb nii kal­liks, et kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kel on sood­sam ka­su­ta­da elekt­ri­kü­tet.

Kal­le Kün­gas vas­tas, et kui kon­ku­rent­sia­met kin­ni­tab suu­re­mad piir­hin­nad, ta­ga­vad need et­te­võt­te jät­ku­suut­lik­ku­se.

„Kaug­küt­te pu­hul saa­me vaa­da­ta, et Kuu­sa­lu Soo­ju­se soo­ja­hind ei üle­taks elekt­ri­küt­te hin­da. Uue piir­hin­na taot­le­me kol­meks aas­taks. Usun, et Kol­ga kat­la­ma­ja soo­ja­hind peaks jää­ma ra­ha­li­selt oda­va­maks elekt­ri­küt­test, aga ole­me pii­ri peal. Kaug­küt­te pu­hul on olu­li­ne ka ela­ni­ke mu­ga­vus – toa­soe on ta­ga­tud, ise ei pea kor­te­ri­tes sel­le ta­ga­mi­seks täien­da­vaid ku­lu­tu­si te­ge­ma. Ka on keh­tes­ta­tud seo­ses kaug­küt­te­ga kor­ter­ma­ja­de­le tea­tud kit­sen­du­sed.“

Val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, hil­ju­ti Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu liik­meks kin­ni­ta­tud Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et kind­las­ti vaa­tab et­te­võt­te nõu­ko­gu, kas Kuu­sa­lu Soo­ju­se juh­ti­mis- ja muud ku­lud on mõist­li­kud. Tar­bi­ja­te­le tun­du­vad hin­nad kõr­ged, kuid et­te­võ­te on kee­ru­li­ses olu­kor­ras ja pä­rast hin­da­de kor­ri­gee­ri­mist suu­dab tee­nus­te­ga jät­ka­ta. Kaug­küt­te koh­ta mär­kis ta, et võib ju aru­ta­da, kas Kuu­sa­lus ja Kol­gas on see mõist­lik la­hen­dus, kuid prae­gu on mõ­le­mas ale­vi­kus hakk­pui­du­küt­te­ga kat­la­ma­jad, al­ter­na­tiiv­ne la­hen­dus Kuu­sa­lus oleks gaa­si­kü­te.