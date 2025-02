Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus väl­jas­tas möö­du­nud nä­da­lal raie­loa Kuu­sa­lu ale­vi­kus Sur­nuaia kin­nis­tult 30 kui­va­nud või oht­li­kuks muu­tu­nud puu lan­ge­ta­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss sel­gi­tas, et raie­loa taot­les kal­mis­tu oma­nik ja hal­da­ja, EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus. En­ne raie­loa väl­jas­ta­mist käis Mar­gus Kirss koos kal­mis­tu töö­ta­ja­te­ga ma­ha­võe­ta­vaid puid üle vaa­ta­mas. Kui­va­nud ja oht­li­kud puud mär­gi­ti sü­gi­sel ar­bo­ris­ti abil oranži vär­vi­ga ning mõ­ned kui­va­nud puud mär­gis­ta­ti ring­käi­gul veel juur­de, et ka neid ei mur­raks tor­mi­tuu­led ega ras­ke lu­mi. Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Pee­ter Pae­nurm üt­les, et mär­gis­ta­tud puid ha­ka­tak­se kal­mis­tul ma­ha võt­ma käe­so­le­val nä­da­lal.