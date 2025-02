Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la ning Lok­sa lin­na oma­va­lit­sus­te, va­baü­hen­dus­te ja et­te­võt­ja­te ühi­se Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma MTÜ Aren­dus­ko­da tal­ve­se­mi­na­ril, 16. jaa­nua­ril kuu­lu­ta­ti teist­kord­selt väl­ja Aren­dus­ko­ja Pär­lid.

See­kord oli Aren­dus­ko­ja Pär­li au­ni­me­tu­se saa­jaid sa­mu­ti kaks – MTÜ Loo­me­töö asu­ta­ja ja juht, rah­va­rõi­vas­te meis­ter Luu­le Nur­ga Jä­ne­dalt ning ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­de juht ja ko­gu­kon­da­de­le alus­ta­ta­va aren­dusp­rog­ram­mi eest­ve­da­ja Eha Paas.

Aren­dus­ko­ja Pär­li mee­ne ja tun­nis­tu­se and­sid üle MTÜ Aren­dus­ko­da ju­ha­tu­se esi­mees, mat­ka­fir­ma Nel­son Ti­ming juht Va­hur Lee­mets ja MTÜ Vohn­ja Päi­ke­se­kiir juht, Vohn­ja las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Õn­ne Ki­vi­perk Kad­ri­nast. Mee­ne au­tor on klaa­si­kunst­nik Re­nee Aua.

Aren­dus­ko­ja Pär­li tiit­li­ga tun­nus­ta­tak­se ini­mest, kes on pa­nus­ta­nud Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma te­ge­vus­se, näi­da­nud üles head koos­tööos­kust, era­kord­set init­sia­tii­vi ja pü­hen­du­must Aren­dus­ko­ja aren­gu ja ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­sel, osa­le­nud edu­kalt olu­lis­tes pro­jek­ti­des, suut­nud ins­pi­ree­ri­da ja kaa­sa­ta tei­si. Aren­dus­ko­ja Pär­li esi­me­sed au­ni­me­tu­sed said aas­ta ta­ga­si Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus ning ju­ha­tu­se lii­ge, Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu va­na­pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik.

Au­ni­me­tu­se Aren­dus­ko­ja Pärl päl­vi­nud 86aas­ta­ne Luu­le Nur­ga alus­tas rah­va­riie­te val­mis­ta­mi­se koo­li­tu­si 22 aas­tat ta­ga­si, tal on rah­va­rõi­va­meist­ri 6. kut­se­ta­se. Aren­dus­ko­ja te­ge­mis­tes­se on ta pa­nus­ta­nud 2007. aas­tast. Aas­ta­tel 2009-2024 on ta kir­ju­ta­nud, juh­ti­nud ja el­lu vii­nud MTÜ­ga Loo­me­töö kok­ku 9 Lea­der-pro­jek­ti ko­gu­sum­mas 56 491 eu­rot. Sel­le tu­le­mu­se­na on uu­ri­tud Amb­la ki­hel­kon­na rah­va­riie­te pä­ri­must ja an­tud järg­ne­va­te­le põlv­kon­da­de­le eda­si au­tent­se­te rah­va­riie­te val­mis­ta­mi­se os­kust. Ku­na vii­ma­ne ka­he­aastane koo­li­tus sai ra­has­tu­se üheks aas­taks, on plaa­nis kir­ju­ta­da Aren­dus­ko­ja ke­va­dis­se taot­lus­voo­ru jät­kup­ro­jekt.

Te­ma kan­di­da­tuu­ri sel­gi­tu­ses on mär­gi­tud, et ala­ti rõõm­sa­meel­ne, hea­soov­lik, si­hi­kin­del ja krap­sa­kas Luu­le Nur­ga on ees­ku­juks Aren­dus­ko­ja pal­ju­de­le liik­me­te­le.

Luu­le Nur­ga üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on ol­nud pro­jek­ti­de kir­ju­ta­ja ning rah­va­riie­te te­ge­mi­sel on MTÜs Loo­me­töö veel mi­tu ju­hen­da­jat: „Meie hea koos­töö­part­ner on ol­nud Ees­ti Rah­va­kul­tuu­ri Kes­kus. Aas­ta­te jook­sul on MTÜ Loo­me­töö koo­li­tus­tel käi­nud en­da­le rah­va­rii­deid te­ge­mas üle sa­ja ini­me­se. Nad on ol­nud Jä­ne­da paik­kon­nast, mis ula­tub ka Aeg­vii­du piir­kon­da. Aga kui juu­red ula­tu­vad Lõu­na-Ees­tis­se, Saa­re­maa­le või mu­ja­le, te­hak­se­gi juur­te jär­gi rah­va­riie­te komp­lekt.“

Aren­dus­ko­ja rii­gi­si­ses­te ja rah­vus­va­he­lis­te ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­de juht Eha Paas alus­tas te­ge­vus­rüh­ma­ga koos­tööd 2011. aas­tal, kui asus Aren­dus­ko­ja kut­sel juh­ti­ma toi­du­tee­ma­list rah­vus­va­he­list pro­jek­ti „Väär­tus­ta­des ko­ha­lik­ku“, mil­le part­ner oli Soo­mest Lea­der-te­ge­vus­rühm Sep­ra.

Aas­tast 2013 on Aren­dus­ko­ja toi­dup­ro­jek­ti­de raa­mes an­tud ko­ha­li­ke­le toi­du­toot­ja­le Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­seid, Eha Paas on tä­ni­ni aren­da­nud ja koor­di­nee­ri­nud mär­gi­se väl­jas­ta­mist. Aas­ta­te jook­sul on ko­ha­li­ku toi­du ja kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se koos­tööp­ro­jek­ti­de raa­mes teh­tud maaet­te­võt­ja­te va­he­tu­si Ees­tis, Lä­tis ja Soo­mes, ka ins­pi­rat­sioo­ni­päe­vi, õp­pe­rei­se ja õpi­tu­be.

Eha Paa­si eest­ve­da­mi­sel oli Põh­ja-Ees­ti aas­tal 2021 Ees­ti toi­du­piir­kond tun­nus­lau­se­ga „Pae­peal­sed mait­sed“. Nüüd­seks on Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jekt laie­ne­nud 5 Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma Ida- ja Lää­ne-Vi­ru­maal ning Har­ju­maal. Juht­part­ner on jät­ku­valt Aren­dus­ko­da, kaa­sa teeb ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kond on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald.

„Pro­jek­ti­ju­hi­na ja võr­gus­ti­ku eest­ve­da­ja­na on Eha Paas kor­rekt­ne as­jaa­ja­ja, tun­neb vä­ga häs­ti seo­tud vald­kon­di ja reeg­leid, ai­tab ala­ti ning suu­dab mo­ti­vee­ri­da part­ne­reid, kol­lee­ge ja muid osa­poo­li. Te­ma­ga on ala­ti meel­div su­hel­da, on hea­tu­ju­li­ne, po­si­tiiv­se elu­hoia­ku ja laia sil­ma­rin­gi­ga, kaas­la­si in­nus­tav,“ kir­ju­ta­sid te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­ta­jad ise­loo­mus­tu­seks.

Eha Paas kom­men­tee­ris, et tun­nus­tus on pan­nud mõt­le­ma, kui­das toi­dup­ro­jek­ti tee­mat eda­si aren­da­da: „Prae­gu­seks ole­me toot­ja­te­le väl­ja and­nud 91 Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist. Taas on tul­nud üks uus taot­lus – Lau­gu Kü­la­lis­te­ma­ja Kuu­sa­lu val­last soo­vib mär­gist oma mee­pur­ki­de­le. Lä­hia­jal on plaa­nis kõik se­ni mär­gi­se saa­nud väi­keet­te­võt­ted ja nen­de too­ted üle vaa­da­ta, uuen­da­da and­meid. To­re on, et me koos­töö­võr­gus­tik on jää­nud pü­si­ma ja laie­neb.“

Ta li­sas, et ka tä­na­vu on ko­ha­li­ku toi­dup­ro­jek­ti raa­mes tu­le­kul triip­hoo­ne­te päev ning suur uu­dis on veel – La­he­maa tra­dit­sioo­ni­li­ne res­to­ra­ni­de nä­dal oli sü­gi­sel se­da­võrd edu­kas, et res­to­ra­nid ta­ha­vad sar­na­se nä­da­la kor­ral­da­da see­kord ka märt­si­kuus.