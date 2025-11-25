Juu­be­li­kont­ser­dil män­gi­sid ühi­sor­kest­ris Kuu­sa­lu ja Ko­se pa­su­na­koor, laul­sid Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud so­lis­tid ja Kuu­sa­lu mees­koor.

„Kõik esi­ta­tud lood olek­sid või­nud mi­nu jaoks ol­la kaks kor­da pi­ke­mad. Kuu­sa­lu kont­ser­ti­del ei pea pet­tu­ma, aga tä­na olen peh­melt öel­des šo­kis sel­lest, mis just juh­tus,“ kii­tis Ees­ti Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se Har­ju­maa rah­va­kul­tuu­ris­pet­sia­list Sand­ra Ni­ki­tin kuul­dud kont­ser­ti, kui õn­nit­les lau­päe­val, 22. no­vemb­ril Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri ning an­dis di­ri­gent Ott Ka­se­le üle tä­nu­kir­ja pi­ka­aja­li­se pa­nu­se eest puhk­pil­lior­kest­ri tra­dit­sioo­ni hoid­mi­sel ja aren­da­mi­sel. Ott Kask on Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gent ol­nud 37 aas­tat.

Pub­li­kut vai­mus­ta­nud muu­si­kat esi­ta­sid juu­be­li­kont­ser­dil Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri ja Ko­se pa­su­na­koo­ri ühen­dor­kest­ris 42 pil­li­män­gi­jat.

„Suu­re­pä­ra­ne ja mee­leo­lu­kas,“ tun­nus­tas kont­ser­ti Kuu­sa­lu koo­ri­juht Taa­vi Es­ko oma sõ­na­võ­tus. „Unus­ta­ma­tult äge, iga takt oli kul­da­väärt,“ lau­sus Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, kui an­dis pa­su­na­koo­ri­le üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.

Pal­jud pub­li­ku seast kiit­sid sa­mu­ti kuul­dut – nii vo­kaal- ja pil­li­so­lis­te kui ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gen­di Ott Ka­se loo­dud sea­deid kont­ser­dil kõ­la­nud lau­lu­de­le. Öel­di, et nii kõr­ge­ta­se­me­list ja eriil­me­list puhk­pil­li­kont­ser­ti po­le Kuu­sa­lus va­rem ol­nud.

Mar­ten Ku­nin­gas Vi­ha­soost esi­tas kaks en­da lau­lu, neist „Ai­nult ar­mas­tus“ lau­lis koos or­kest­ri­ga. Kuu­sa­lu mees­koor lau­lis sa­mu­ti kaks lau­lu, di­ri­gee­ris Ode Pürg, kes lau­lis koos pa­su­na­koo­ri­ga veel Rein Ran­na­pi lau­lu „Raa­gus sõ­nad“. Vo­kaal­so­list oli ka pa­su­na­koo­ri klar­ne­ti­män­gi­ja, Lok­sa muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus.

Juu­be­li­kont­sert al­gas tra­dit­sioo­ni­li­selt sa­ma loo­ga, mi­da Kuu­sa­lu me­hed män­gi­sid 155 aas­tat ta­ga­si lee­ri­las­te õn­nis­ta­mi­sel – Jo­hann Crü­ge­ri „Oh võt­kem ju­ma­lat“. Pa­su­na­koo­ri sün­nia­jaks loe­tak­se aas­tat 1870, asu­ta­ja oli Ja­kob Prii­mann Ka­ha­la kü­last, veel kuu­lu­sid pa­su­na­koo­ri kös­ter Karl Sc­hütz, Kiiu kool­meis­ter Hein­rich Stein ja Jaan Toom­berg Pir­sal­li­kalt.

Aja­loo­li­se­le pil­li­loo­le järg­ne­sid pa­su­na­koo­ri see­kord­seks juu­be­liks tel­li­tud kaks uu­dis­teost – Tau­no Aint­si „Kui kal­las kaob“ ja Lau­ri Jõe­le­he „Igat­sus“, mi­da esi­tas pa­su­na­koo­ri saa­tel vo­kaal­so­list Lau­ra Jõe­leht. Mõ­le­mad lood sai pa­su­na­koor tel­li­da tä­nu Kul­tuur­ka­pi­ta­li toe­tu­se­le.

Suu­re ap­lau­si päl­vis ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­vaks Jan­no Trum­bilt tel­li­tud džäs­si­lik fun­ky stii­lis „In the Good old Way“, mil­le so­lis­ti­de­na as­tu­sid üles Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li vi­list­la­sed, pro­fes­sio­naal­sed muu­si­kud: Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li õpe­ta­ja Al­lan Jär­ve Kiiust trom­pe­til, Sten Vald­maa Ka­ha­last trom­boo­nil, Ind­rek Va­rend Kol­gast ja Mar­ko Kask Kiiust sak­so­fo­ni­del.

Juu­be­li­kont­ser­di tea­dus­ta­ja oli Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri flöö­di­män­gi­ja Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li. Kont­ser­ti vi­deo­sal­ves­tas Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka.

Ott Kask rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et juurd­les, mis juu­be­li­ka­vas võiks ol­la, ja ot­sus­tas sel­le jaoks ko­han­da­da ka Ees­ti le­vi­muu­si­ka klas­si­kas­se kuu­lu­vaid lau­le. Nen­de pa­la­de sea­ded väik­se­ma­le an­samb­li­koos­sei­su­le oli te­malt va­rem tel­li­nud Ko­se pa­su­na­koor, kel­le­ga on teh­tud mit­mel kor­ral koos­tööd.

Kin­del soov oli saa­da ka uudis­teo­seid ja Ees­ti he­li­loo­jad võik­sid pal­ju roh­kem kir­ju­ta­da puhk­pil­lior­kest­ri­te­le: „Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ril on ol­nud või­ma­lus tel­li­da vii­mas­te aas­ta­te jook­sul ne­li uu­dis­teost – li­saks juu­be­li­kont­ser­dil kõ­la­nud kol­me­le teo­se­le kir­ju­tas Kir­ke Kar­ja viis aas­tat ta­ga­si „Va­riat­sioo­nid“.“

He­li­loo­jad Tau­no Aints ja Lau­ri Jõe­leht kom­men­tee­ri­sid, et olid ko­he nõus, kui tel­li­ti Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri juu­be­liks uus teos.

Tau­no Aints sõ­nas, et hin­dab Ott Kas­ke vä­ga kõr­gelt: „Te­ma pi­kaa­ja­li­ne koos­töö or­kest­ri­ga an­nab tu­le­mu­se. Ta tun­neb oma muu­si­kuid ja pa­neb or­kest­ri kõ­la­ma.“

„Ja­kob Prii­man­ni mee­nu­tis“ UL­VI RAN­NA­LE

Pa­su­na­koor tä­nas pa­nu­se eest Kuu­sa­lu piir­kon­na kul­tuu­ri­elu eden­da­mis­se Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juh­ti Ul­vi Ran­da. Skulp­tor Ai­var Sim­so­ni loo­dud rel­jeef­se pronkss­kulp­tuu­ri „Ja­kob Prii­man­ni mee­nu­tis“ an­dis Ul­vi Ran­na­le üle Ott Kask.

Ul­vi Rand tä­nas tun­nus­tu­se eest ja sõ­nas, et see tu­li suu­re ül­la­tu­se­na: „See on tun­nus­tus ko­gu kul­tuu­ri­selt­si­le, ole­me tei­nud ühi­selt suu­ri te­gu­sid.“

Va­rem on saa­nud mee­nu­ti­se pa­su­na­koo­ri eel­mi­ne di­ri­gent Ma­re Rus­sak, koo­ri­ju­hid Nii­na ja Taa­vi Es­ko ning staažikas pil­li­mees Rein Loo­tus ja ko­gu Loo­tus­te pe­re.

Ul­vi Rand an­dis kont­ser­di lõ­pus oma­kor­da üle Tor­mi­se-selt­si tä­nu­kir­jad pa­su­na­koo­ri staažika­te­le liik­me­te­le Jü­ri Re­ba­se­le, Mar­gus Frei­ber­gi­le, Jaak Saar­ma­le, Kai­do Roht­met­sa­le, Lau­ri Me­tu­se­le, Kat­ri Man­gel­soo­le ja Ott Ka­se­le.

Kõi­ge kauem pa­su­na­koo­ris män­gi­nud Jaak Saar­ma, Jü­ri Re­ba­ne ja Mar­gus Frei­berg tõ­de­sid, et ne­mad tee­vad kaa­sa vii­mast hooae­ga, or­kest­ris osa­le­vad ku­ni su­vel toi­mu­va Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la ühi­se lau­lu- ja tant­su­päe­va­ni.