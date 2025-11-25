Juubelikontserdil mängisid ühisorkestris Kuusalu ja Kose pasunakoor, laulsid Kuusalu vallaga seotud solistid ja Kuusalu meeskoor.
„Kõik esitatud lood oleksid võinud minu jaoks olla kaks korda pikemad. Kuusalu kontsertidel ei pea pettuma, aga täna olen pehmelt öeldes šokis sellest, mis just juhtus,“ kiitis Eesti Rahvakultuuri Keskuse Harjumaa rahvakultuurispetsialist Sandra Nikitin kuuldud kontserti, kui õnnitles laupäeval, 22. novembril Kuusalu pasunakoori ning andis dirigent Ott Kasele üle tänukirja pikaajalise panuse eest puhkpilliorkestri traditsiooni hoidmisel ja arendamisel. Ott Kask on Kuusalu pasunakoori dirigent olnud 37 aastat.
Publikut vaimustanud muusikat esitasid juubelikontserdil Kuusalu pasunakoori ja Kose pasunakoori ühendorkestris 42 pillimängijat.
„Suurepärane ja meeleolukas,“ tunnustas kontserti Kuusalu koorijuht Taavi Esko oma sõnavõtus. „Unustamatult äge, iga takt oli kuldaväärt,“ lausus Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt, kui andis pasunakoorile üle vallavalitsuse tänukirja.
Paljud publiku seast kiitsid samuti kuuldut – nii vokaal- ja pillisoliste kui ka Kuusalu pasunakoori dirigendi Ott Kase loodud seadeid kontserdil kõlanud lauludele. Öeldi, et nii kõrgetasemelist ja eriilmelist puhkpillikontserti pole Kuusalus varem olnud.
Marten Kuningas Vihasoost esitas kaks enda laulu, neist „Ainult armastus“ laulis koos orkestriga. Kuusalu meeskoor laulis samuti kaks laulu, dirigeeris Ode Pürg, kes laulis koos pasunakooriga veel Rein Rannapi laulu „Raagus sõnad“. Vokaalsolist oli ka pasunakoori klarnetimängija, Loksa muusikakooli direktor Lauri Metus.
Juubelikontsert algas traditsiooniliselt sama looga, mida Kuusalu mehed mängisid 155 aastat tagasi leerilaste õnnistamisel – Johann Crügeri „Oh võtkem jumalat“. Pasunakoori sünniajaks loetakse aastat 1870, asutaja oli Jakob Priimann Kahala külast, veel kuulusid pasunakoori köster Karl Schütz, Kiiu koolmeister Heinrich Stein ja Jaan Toomberg Pirsallikalt.
Ajaloolisele pilliloole järgnesid pasunakoori seekordseks juubeliks tellitud kaks uudisteost – Tauno Aintsi „Kui kallas kaob“ ja Lauri Jõelehe „Igatsus“, mida esitas pasunakoori saatel vokaalsolist Laura Jõeleht. Mõlemad lood sai pasunakoor tellida tänu Kultuurkapitali toetusele.
Suure aplausi pälvis ka Kuusalu pasunakoori 150. sünnipäevaks Janno Trumbilt tellitud džässilik funky stiilis „In the Good old Way“, mille solistidena astusid üles Kuusalu muusikakooli vilistlased, professionaalsed muusikud: Kuusalu kunstide kooli õpetaja Allan Järve Kiiust trompetil, Sten Valdmaa Kahalast tromboonil, Indrek Varend Kolgast ja Marko Kask Kiiust saksofonidel.
Juubelikontserdi teadustaja oli Kuusalu pasunakoori flöödimängija Johanna Marie Mäeväli. Kontserti videosalvestas Kuusalu Kroonika.
Ott Kask rääkis Sõnumitoojale, et juurdles, mis juubelikavas võiks olla, ja otsustas selle jaoks kohandada ka Eesti levimuusika klassikasse kuuluvaid laule. Nende palade seaded väiksemale ansamblikoosseisule oli temalt varem tellinud Kose pasunakoor, kellega on tehtud mitmel korral koostööd.
Kindel soov oli saada ka uudisteoseid ja Eesti heliloojad võiksid palju rohkem kirjutada puhkpilliorkestritele: „Kuusalu pasunakooril on olnud võimalus tellida viimaste aastate jooksul neli uudisteost – lisaks juubelikontserdil kõlanud kolmele teosele kirjutas Kirke Karja viis aastat tagasi „Variatsioonid“.“
Heliloojad Tauno Aints ja Lauri Jõeleht kommenteerisid, et olid kohe nõus, kui telliti Kuusalu pasunakoori juubeliks uus teos.
Tauno Aints sõnas, et hindab Ott Kaske väga kõrgelt: „Tema pikaajaline koostöö orkestriga annab tulemuse. Ta tunneb oma muusikuid ja paneb orkestri kõlama.“
„Jakob Priimanni meenutis“ ULVI RANNALE
Pasunakoor tänas panuse eest Kuusalu piirkonna kultuurielu edendamisse Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuhti Ulvi Randa. Skulptor Aivar Simsoni loodud reljeefse pronksskulptuuri „Jakob Priimanni meenutis“ andis Ulvi Rannale üle Ott Kask.
Ulvi Rand tänas tunnustuse eest ja sõnas, et see tuli suure üllatusena: „See on tunnustus kogu kultuuriseltsile, oleme teinud ühiselt suuri tegusid.“
Varem on saanud meenutise pasunakoori eelmine dirigent Mare Russak, koorijuhid Niina ja Taavi Esko ning staažikas pillimees Rein Lootus ja kogu Lootuste pere.
Ulvi Rand andis kontserdi lõpus omakorda üle Tormise-seltsi tänukirjad pasunakoori staažikatele liikmetele Jüri Rebasele, Margus Freibergile, Jaak Saarmale, Kaido Rohtmetsale, Lauri Metusele, Katri Mangelsoole ja Ott Kasele.
Kõige kauem pasunakooris mänginud Jaak Saarma, Jüri Rebane ja Margus Freiberg tõdesid, et nemad teevad kaasa viimast hooaega, orkestris osalevad kuni suvel toimuva Jõelähtme ja Kuusalu valla ühise laulu- ja tantsupäevani.