Kuu­sa­lu Soo­jus tõs­tab Kuu­sa­lu ale­vi­kus soo­ju­se­ner­gia hin­da 3,9 prot­sen­ti, Kol­gas 15,7 prot­sen­ti.

Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv soo­ja­toot­ja OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus tea­tas no­vemb­ri lõ­pus Kuu­sa­lu ja Kol­ga klien­ti­de­le, et ala­tes jaa­nua­rist hak­ka­vad keh­ti­ma uued, kõr­ge­mad soo­ja­hin­nad.

Kuu­sa­lu võr­gu­piir­kon­nas on soo­ju­se­ner­gia uus piir­hind il­ma käi­be­mak­su­ta 98,56 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 122,144 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest.

Kuu­sa­lu ale­vi­kus on se­ni­ne soo­ja­hind keh­ti­nud ala­tes 1. juu­nist 2023 – ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni il­ma käi­be­mak­su­ta 94,84 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 117,664 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Kuu­sa­lu soo­jus­hind tõu­seb see­ga 3,87 prot­sen­ti.

Kol­ga võr­gu­piir­kon­nas hak­kab soo­ja uus piir­hind il­ma käi­be­mak­su­ta ole­ma ala­tes jaa­nua­rist 114,27 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 141,695 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest.

Ku­ni det­semb­ri lõ­pu­ni on Kol­ga ale­vi­kus 1. maist 2024 keh­ti­ma ha­ka­nud soo­ja­hind il­ma käi­be­mak­su­ta 98,75 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 122,44 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Kol­gas tõu­seb soo­ju­se­ner­gia piir­hind see­ga 15,7 prot­sen­ti.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Al­lar Aron kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et soo­ju­se­ner­gia uu­te piir­hin­da­de koos­kõ­las­ta­mi­ne kon­ku­rent­sia­me­ti­ga võt­tis ae­ga üle aas­ta. Et­te­võ­te taot­les hinna­tõusu eri­ne­va­te te­ge­vus­ku­lu­de tõu­su tõt­tu.

„Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi­na olen töö­ta­nud paar kuud, lä­bi­rää­ki­mi­si ole­me pi­da­nud kon­ku­rent­sia­me­ti­ga pea­mi­selt et­te­võt­te te­ge­vus­ku­lu­de ja per­so­na­li suu­ru­se kü­si­mus­tes. Ka en­di­se te­gev­ju­hi ajal käi­sid kon­ku­rent­sia­me­ti­ga hin­na­kal­ku­lat­sioo­ni­de üle aru­te­lud sa­ma­del tee­ma­del. Jäl­gi­me et­te­võt­te ku­lu­sid, aga lii­ga väi­ke­sear­vu­li­se per­so­na­li kor­ral võib tek­ki­da oht, et nõr­ge­neb va­rus­tus­kind­lus,“ rää­kis te­gev­juht.

Ta sel­gi­tas, et gaa­si­küt­tel kat­la­ma­jad on au­to­maat­sed, töö­ta­ja ei pea ole­ma pi­de­valt val­ves, aga gaa­si hind on sa­mas kal­lis. Pui­du­hak­ke­ga küt­mi­se pu­hul võib kat­la­ma­ja­des tek­ki­da füü­si­li­si tõr­keid, eri­ti tal­vel kü­tu­se­ga ja ka tu­ha trans­por­dil ning peab ole­ma kor­ral­da­tud öö­päe­va­ring­ne val­ve. Jäl­gi­tak­se dis­tant­silt, vea­tea­teid näeb ar­vu­tist, üks ini­me­ne val­vab kor­ra­ga nii Kuu­sa­lu kui ka Kol­ga kat­la­ma­ja tööd.

Kuu­sa­lu Soo­ju­ses on te­ma sõ­nul kok­ku 11 töö­ta­jat, graa­fi­ku alu­sel töö­ta­vaid kat­lao­pe­raa­to­reid on 4.

Al­lar Aron li­sas, et soo­ju­s­ener­gia hin­na va­lem koos­neb mit­mest kom­po­nen­dist. Ehk­ki kü­tu­se hin­nad on prae­gu lan­gu­ses ja elekt­ri hind muu­tu­nud sta­biil­seks, on siis­ki muud ku­lu­tu­sed suu­re­ne­nud. Kui ku­lu­tu­sed olu­li­selt lan­ge­vad, saab vas­ta­valt sel­le­le soo­jae­ner­gia müü­gi­hin­da lan­ge­ta­da.

Kuu­sa­lu Soo­ju­sel on mõ­le­mas ale­vi­kus sõl­mi­tud klien­di­le­pin­gud hoo­ne­te kau­pa. Kuu­sa­lus kü­tab et­te­võt­te kok­ku 16 hoo­net – nii kor­ter­ma­ju kui ka las­teae­da, ter­vi­se­kes­kust. Kol­gas on kaug­küt­te­võr­gus 14 hoo­net – kor­ter­ma­jad, mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja, las­teaed ja ka koo­li­ma­ja.

Kuu­sa­lu võr­gu­piir­kon­na koh­ta mär­kis Al­lar Aron, et sel­li­se väi­ke­se ale­vi­ku pu­hul ei ole hin­na­tõus kõr­ge. Ener­gia­tar­vet saa­vad kor­ter­ma­ja­de ühis­tud lan­ge­ta­da, kui tel­li­da ener­giaau­dit ja hoo­ne soo­jus­ta­da. See lan­ge­tab ener­gia­ku­lu, pa­ran­dab ruu­mi­de si­sek­lii­mat ning tõs­tab ka kin­nis­va­ra väär­tust, lau­sus ta.

Kol­ga võr­gu­piir­kon­na tu­le­vik on te­ma sõ­nul mõt­le­mis­koht: „Kol­ga koo­li suun­dub kaug­küt­te pikk to­rus­tik, koo­li re­konst­ruee­ri­mi­sel saab mõel­da eri­ne­va­te la­hen­dus­te pea­le. Val­mi­mas on Kuu­sa­lu val­la soo­ja­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va ja on aru­ta­tud in­no­vaa­ti­li­si la­hen­du­si nii Kuu­sa­lu kui ka Kol­ga ale­vi­kus. Soo­ja­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va peaks vo­li­ko­gu­le ja ko­mis­jo­ni­dele aru­ta­mi­seks mi­ne­ma lä­hi­a­jal.“