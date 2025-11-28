Detsembris korraldavad paljud omavalitsused traditsiooniliselt kodanikukampaania. Kohalikke inimesi kutsutakse kampaania abil üles registreerima end ametlikult rahvastikuregistris oma koduvalla või linna elanikuks, sest siis laekub osa nende tulumaksust kodukoha omavalitsuse eelarvesse. Tulumaksu arvestatakse rahvastikuregistri järgi 1. jaanuari seisuga omavalitsuse elanikuks registreeritud inimeste töötasust või muudest sissetulekutest.
Käesoleval aastal korraldavad kodanikukampaania taas ka Anija, Kuusalu ja Raasiku vallavalitsus.
Anija vald
Anija vallas kestab elanikekampaania kogu detsembri – algab 1. detsembril ja lõpeb aasta viimasel päeval. Vallavalitsus plaanib kampaaniat teha lisaks ajalehele valla veebilehel ja sotsiaalmeedias. Illustreerivate piltide abil näidatakse, miks on oluline olla registreeritud koduvalda – juurde on lisatud arvutused, kui mitme inimese maksuraha on olnud vaja valla paari viimase aasta olulisimate investeeringute ja muude kulutuste tegemiseks. Arvutused on toodud Aegviidu kooli, Mesitaru lasteaia ja Kehra spordihoone renoveerimiste kohta, Alavere teekünnise ja tänavavalgustuse rajamise kohta, samuti kõigile elanikele mõeldud Anija valla päeva ürituste korraldamise ning vallaelanikele tasuta vaimse tervise teenuste võimaldamise kohta.
Ka tänavu on auhinnad kõigile detsembri jooksul Anija valda registreerunud uutele elanikele, peaauhind loositakse välja kõigi seniste vallakodanike vahel.
Kuusalu vald
Kuusalu vallas algab kampaania ehk kodanikukuu juba novembri viimasel nädalal ja kestab kuni 2025. aasta lõpuni. Taas korratakse kaks aastat tagasi alustatud „Ole päriselt meiega“ kampaaniat – Kuusalu alevikku Coopi ja Grossi toidukauplusesse, Meie Poodi ning spordikeskusesse pannakse ühe vallaelaniku elusuurune pappkuju, mis kutsub registreerima Kuusalu valla kodanikuks enne 1. jaanuari. Esimene reklaamija oli Lahemaa Pärimuskoja perenaine Liis Burk, eelmisel aastal ja ka tänavu on reklaamija Kuusalu raamatukoguhoidja Riina Rootalu.
Samuti jagatakse Kuusalu valla veebilehel, Facebookis ja Instagramis kampaania jaoks kaks aastat tagasi tellitud paariminutilist reklaamfilmi „Ole päriselt meiega“ ja valla tänavusel aastapäevapeol esilinastunud reklaamfilmi/vaatefilmi „Kuusalu vald – tegusa inimese kodu“. Mõlema filmi autor on Raul Valgiste Kuusalu Kroonikast.
Riina Rootalu on Kuusalu aleviku elanik koos perega alates 2006. aastast. Ta ütles Sõnumitoojale, et oli nõus ka seekord hakkama reklaamnäoks, et aidata kampaaniale kaasa ja loodetavasti on sellest kasu: „Eelmise aasta kampaania oli positiivne kogemus. Oli inimesi, kes rääkisid, et kauplusesse sisenedes tervitasid spontaanselt minu pildiga pappkuju. Oli ka neid, kes saatsid mulle edasi koos minu kujuga tehtud selfisid.“
Kuusalu valla kultuuri- ja sporditöö spetsialist Veronika Laende ütles, et seekordses kampaanias ei premeerita eraldi uusi vallakodanikke, vaid kingitused on kõigile, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Kuusalu vald. Kõigil Kuusalu valla kodanikel on võimalus tasuta külastada 16.-18. detsembrini Kolga muuseumi, tasuta viia 19. ja 20. detsembril Kiiu jäätmejaama suur- ja ehitusjäätmeid, kasutada Kuusalu ujulat ühel korral 27.-31. detsembrini.
Raasiku vald
Raasiku vallas toimub vallakodanikuks registreerimise kampaania 1.-31. detsembrini. Kampaanialause on: „Raasiku vald – kodu, mis kasvab koos sinuga!“
Vallavalitsus jagab kampaaniaperioodil veebilehel ja sotsiaalmeedias üleskutset, milles kutsub kõiki Raasiku vallas elavaid inimesi, kes pole rahvastikuregistris oma elukohana märkinud Raasiku valda, seda detsembri jooksul tegema. Samuti kutsutakse valda elama-registreerima neid, kes on mõelnud kolimisele ja otsivad uut elupaika: „Iga inimene loeb ja iga inimene annab vallale jõudu juurde. Täpne elanike arv ja vanuseline jaotus ei ole lihtsalt statistika – sellest sõltub, kui hästi saame tulevikku planeerida. Rohkem registreeritud elanikke tähendab rohkem võimalusi: paremaid teid, rohkem toetusi, tugevamaid kogukonnategevusi ja lõbusat kultuurielu.“
Üleskutses loetletakse, milliseid hüvesid ehk toetuseid ja teenuseid toob kaasa elukoha registreerimine Raasiku valda ning et vallas toimuvad tänu registreeritud elanike maksutulule kultuuriüritused, laienevad sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused, tänavad on valgustatud ja turvalised ning avalik ruum puhas ja hoitud: „Ja mis kõige tähtsam – registris olev elanik saab hääle ja mõju valla arengu üle otsustamisel. Sest kodu pole ainult seinad, vaid ka võimalus kaasa rääkida selles, kuhu meie kogukond liigub.“
Kõigi detsembris lisanduvate uue kodanike vahel loositakse välja Samsungi 75-tolline teler, mille väärtus on üle 800 euro. Kõigi nende vahel, kes olid registrijärgsed vallaelanikud ka enne 1. detsembrit, loositakse Aruküla Kultuuriseltsi kolm kinkekaarti. Iga kinkekaardi väärtus on 2×25 eurot ehk ühe kinkekaardiga saab võitja kaks 25eurost pääset Aruküla rahvamajas 2026. aastal toimuvale vabalt valitud etendusele.