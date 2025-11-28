Det­semb­ris kor­ral­da­vad pal­jud oma­va­lit­su­sed tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­da­ni­ku­kam­paa­nia. Ko­ha­lik­ke ini­me­si kut­su­tak­se kam­paa­nia abil üles re­gist­ree­ri­ma end amet­li­kult rah­vas­ti­ku­re­gist­ris oma ko­du­val­la või lin­na ela­ni­kuks, sest siis lae­kub osa nen­de tu­lu­mak­sust ko­du­ko­ha oma­va­lit­su­se ee­lar­ves­se. Tu­lu­mak­su ar­ves­ta­tak­se rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi 1. jaa­nua­ri sei­su­ga oma­va­lit­su­se ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­tud ini­mes­te töö­ta­sust või muu­dest sis­se­tu­le­ku­test.

Käe­so­le­val aas­tal kor­ral­da­vad ko­da­ni­ku­kam­paa­nia taas ka Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus.

Ani­ja vald

Ani­ja val­las kes­tab ela­ni­ke­kam­paa­nia ko­gu det­semb­ri – al­gab 1. det­semb­ril ja lõ­peb aas­ta vii­ma­sel päe­val. Val­la­va­lit­sus plaa­nib kam­paa­niat te­ha li­saks aja­le­he­le val­la vee­bi­le­hel ja sot­siaal­mee­dias. Il­lust­ree­ri­va­te pil­ti­de abil näi­da­tak­se, miks on olu­li­ne ol­la re­gist­ree­ri­tud ko­du­val­da – juur­de on li­sa­tud ar­vu­tu­sed, kui mit­me ini­me­se mak­su­ra­ha on ol­nud va­ja val­la paa­ri vii­ma­se aas­ta olu­li­si­ma­te in­ves­tee­rin­gu­te ja muu­de ku­lu­tus­te te­ge­mi­seks. Ar­vu­tu­sed on too­dud Aeg­vii­du kooli, Me­si­ta­ru las­teaia ja Keh­ra spor­di­hoo­ne re­no­vee­ri­mis­te koh­ta, Ala­ve­re tee­kün­ni­se ja tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­se koh­ta, sa­mu­ti kõi­gi­le ela­ni­ke­le mõel­dud Ani­ja val­la päe­va üri­tus­te kor­ral­da­mi­se ning val­lae­la­ni­ke­le ta­su­ta vaim­se ter­vi­se tee­nus­te võimaldamise kohta.

Ka tä­na­vu on au­hin­nad kõi­gi­le det­semb­ri jook­sul Ani­ja val­da re­gist­ree­ru­nud uu­te­le ela­ni­ke­le, peaau­hind loo­si­tak­se väl­ja kõi­gi se­nis­te val­la­ko­da­ni­ke va­hel.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­las al­gab kam­paa­nia ehk ko­da­ni­ku­kuu ju­ba no­vemb­ri vii­ma­sel nä­da­lal ja kes­tab ku­ni 2025. aas­ta lõ­pu­ni. Taas kor­ra­tak­se kaks aas­tat ta­ga­si alus­ta­tud „Ole pä­ri­selt meie­ga“ kam­paa­niat – Kuu­sa­lu ale­vik­ku Coo­pi ja Gros­si toi­du­kaup­lu­ses­se, Meie Poo­di ning spor­di­kes­ku­ses­se pan­nak­se ühe val­lae­la­ni­ku elu­suu­ru­ne papp­ku­ju, mis kut­sub re­gist­ree­ri­ma Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kuks en­ne 1. jaa­nua­ri. Esi­me­ne rek­laa­mi­ja oli La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk, eel­mi­sel aas­tal ja ka tä­na­vu on rek­laa­mi­ja Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Rii­na Roo­ta­lu.

Sa­mu­ti ja­ga­tak­se Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel, Fa­ce­boo­kis ja Ins­tag­ra­mis kam­paa­nia jaoks kaks aas­tat ta­ga­si tel­li­tud paa­ri­mi­nu­ti­list rek­laam­fil­mi „Ole pä­ri­selt meie­ga“ ja val­la tä­na­vu­sel aas­ta­päe­va­peol esi­li­nas­tu­nud rek­laam­fil­mi/vaa­te­fil­mi „Kuu­sa­lu vald – te­gu­sa ini­me­se ko­du“. Mõ­le­ma fil­mi au­tor on Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast.

Rii­na Roo­ta­lu on Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­nik koos pe­re­ga ala­tes 2006. aas­tast. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oli nõus ka see­kord hak­ka­ma rek­laam­näoks, et ai­da­ta kam­paa­nia­le kaa­sa ja loo­de­ta­vas­ti on sel­lest ka­su: „Eel­mi­se aas­ta kam­paa­nia oli po­si­tiiv­ne ko­ge­mus. Oli ini­me­si, kes rää­ki­sid, et kaup­lu­ses­se si­se­ne­des ter­vi­ta­sid spon­taan­selt mi­nu pil­di­ga papp­ku­ju. Oli ka neid, kes saat­sid mul­le eda­si koos mi­nu ku­ju­ga teh­tud sel­fi­sid.“

Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de üt­les, et see­kord­ses kam­paa­nias ei pre­mee­ri­ta eral­di uu­si val­la­ko­da­nik­ke, vaid kin­gi­tu­sed on kõi­gi­le, kel­le elu­ko­haks on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris mär­gi­tud Kuu­sa­lu vald. Kõi­gil Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kel on või­ma­lus ta­su­ta kü­las­ta­da 16.-18. det­semb­ri­ni Kol­ga muu­seu­mi, tasuta viia 19. ja 20. det­semb­ril Kiiu jäät­me­jaa­ma suur- ja ehi­tus­jäät­meid, ka­su­ta­da Kuu­sa­lu uju­lat ühel kor­ral 27.-31. det­semb­ri­ni.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­las toi­mub val­la­ko­da­ni­kuks re­gist­ree­ri­mi­se kam­paa­nia 1.-31. det­semb­ri­ni. Kam­paa­nia­lau­se on: „Raa­si­ku vald – ko­du, mis kas­vab koos si­nu­ga!“

Val­la­va­lit­sus ja­gab kam­paa­nia­pe­rioo­dil vee­bi­le­hel ja sot­siaal­mee­dias üles­kut­set, mil­les kut­sub kõi­ki Raa­si­ku val­las ela­vaid ini­me­si, kes po­le rah­vas­ti­ku­­re­gist­ris oma elu­ko­ha­na mär­ki­nud Raa­si­ku val­da, se­da det­semb­ri jook­sul te­ge­ma. Sa­mu­ti kut­su­tak­se val­da ela­ma-re­gist­ree­ri­ma neid, kes on mõel­nud ko­li­mi­se­le ja ot­si­vad uut elu­pai­ka: „Iga ini­me­ne loeb ja iga ini­me­ne an­nab val­la­le jõu­du juur­de. Täp­ne ela­ni­ke arv ja va­nu­se­li­ne jao­tus ei ole liht­salt sta­tis­ti­ka – sel­lest sõl­tub, kui häs­ti saa­me tu­le­vik­ku pla­nee­ri­da. Roh­kem re­gist­ree­ri­tud ela­nik­ke tä­hen­dab roh­kem või­ma­lu­si: pa­re­maid teid, roh­kem toe­tu­si, tu­ge­va­maid ko­gu­kon­na­te­ge­vu­si ja lõ­bu­sat kul­tuu­rie­lu.“

Üles­kut­ses loet­le­tak­se, mil­li­seid hü­ve­sid ehk toe­tu­seid ja tee­nu­seid toob kaa­sa elu­ko­ha re­gist­ree­ri­mi­ne Raa­si­ku val­da ning et val­las toi­mu­vad tä­nu re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke mak­su­tu­lu­le kul­tuu­riü­ri­tu­sed, laie­ne­vad spor­ti­mis- ja va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­sed, tä­na­vad on val­gus­ta­tud ja tur­va­li­sed ning ava­lik ruum pu­has ja hoi­tud: „Ja mis kõi­ge täht­sam – re­gist­ris olev ela­nik saab hää­le ja mõ­ju val­la aren­gu üle ot­sus­ta­mi­sel. Sest ko­du po­le ai­nult sei­nad, vaid ka või­ma­lus kaa­sa rää­ki­da sel­les, ku­hu meie ko­gu­kond lii­gub.“

Kõi­gi det­semb­ris li­san­du­va­te uue ko­da­ni­ke va­hel loo­si­tak­se väl­ja Sam­sun­gi 75-tol­li­ne te­ler, mil­le väär­tus on üle 800 eu­ro. Kõi­gi nen­de va­hel, kes olid re­gist­ri­järg­sed val­lae­la­ni­kud ka en­ne 1. det­semb­rit, loo­si­tak­se Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kolm kin­ke­kaar­ti. Iga kin­ke­kaar­di väär­tus on 2×25 eu­rot ehk ühe kin­ke­kaar­di­ga saab võit­ja kaks 25eu­rost pää­set Aru­kü­la rah­va­ma­jas 2026. aas­tal toi­mu­va­le va­balt va­li­tud eten­du­se­le.