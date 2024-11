Ees­ti pa­ri­ma­te et­te­võ­te­te au­hin­na­ga­lal päl­vis aas­ta noo­re et­te­võt­ja tiit­li Kuu­sa­lust pä­rit Sil­ver Püt­sep, kes 5 aas­tat ta­ga­si asus juh­ti­ma Top Ma­ri­ne OÜst ja­gu­ne­nud fir­mat Top Ma­ri­ne Inf­ra OÜ. Tiit­li­saa­ja kuu­lu­tas väl­ja pre­si­dent Alar Ka­ris ja an­dis Sil­ver Püt­se­pa­le üle 5000eu­ro­se au­hin­nat­še­ki. Top Ma­ri­ne Inf­ra te­ge­leb Top Ma­ri­ne brän­di ujuv­kai­de ehi­ta­mi­se ja eda­si­müü­gi­ga Ees­tis, Soo­mes ja Root­sis. Sil­ver Püt­sep lõ­pe­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li 2010. aas­tal. Ta rää­kis au­hin­na­ga­la te­leü­le­kan­de tut­vus­ta­vas kli­pis, et on üles kas­va­nud Sal­mis­tu sa­da­mas, see ajen­das õp­pi­ma Tal­lin­na Teh­ni­ka­üli­koo­lis sa­da­mae­hi­tu­se in­se­ne­riks. Sõ­nu­mi­too­ja­le üt­les ta, et elab Tal­lin­nas, Kuu­sa­lus käib, kui kü­las­tab onu pe­ret ja va­nae­ma-va­nai­sa. „Kesk­koo­lis õp­pi­mi­se ajal an­dis di­rek­tor Vel­lo Sats mei­le ma­jan­dus­õp­pe tun­de, need mul­le vä­ga meel­di­sid. Esi­me­ne ko­ge­mus ja hea tõu­ge et­te­võt­ja­na oli, kui mei­le an­ti või­ma­lus te­ha koo­li lõ­puak­tu­se pil­te. Käi­sin ka Kuu­sa­lu Coo­pi ma­jas asu­nud pu­bis Uju­la ree­de­ti üri­tu­si pil­dis­ta­mas,“ sõ­nas Sil­ver Püt­sep. Ka Kuu­sa­lu val­las asu­va­tes sa­da­ma­tes on te­ma sõ­nul Top Ma­ri­ne ujuv­kai­sid – Sal­mis­tu sa­da­mas või­tis Top Ma­ri­ne pea­töö­võt­ja kor­ral­da­tud all­han­ke ujuv­kai­de val­mis­ta­mi­seks ning Ha­ra sa­da­mas on all­vee­lae­va­de kai pool­ne ujuv­kai teh­tud nen­de fir­mas.