Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 14. märt­sil toi­mu­nud is­tun­gil Kuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­tusp­ro­jek­ti­de koos­ta­jaks ar­hi­tek­tuu­ri ja di­sai­ni­fir­ma OÜ Kauss Ar­hi­tek­tuur, kel­le ehi­tus- ja si­se­ku­jun­dusp­ro­jek­ti jär­gi val­mis kaks aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se­na algk­las­si­de Tä­pi­tiib. Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ ka­van­da­tud võist­lus­töö „Ree­de“ või­tis 2019. aas­tal Kuu­sa­lu koo­li hoo­ne­komp­lek­si ruu­mi­li­se la­hen­du­se ja juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­si.

Eel­mi­sel aas­tal tel­lis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­ke tu­le­mu­se­na ja jär­je­pi­de­va ar­hi­tek­tuur­se stii­li eda­si­aren­da­mi­seks Kauss Ar­hi­tek­tuu­rilt Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja uue li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne eelp­ro­jek­ti, sa­mu­ti üle­jää­nud koo­li­osa re­konst­ruee­ri­mi­se eelp­ro­jek­ti. Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne es­kii­si alu­sel taot­le­ti ja õn­nes­tus saa­da rii­gilt sel­le ehi­tu­seks toe­tust 2,16 mil­jo­nit eu­rot. Hoo­ne peab ole­ma val­mis 31. au­gus­tiks 2025.

Tä­na­vu märt­si al­gu­ses kut­sus val­la­va­lit­sus in­tel­lek­tuaa­l­oman­di õi­gus­kait­se ta­ga­mi­seks Kauss Ar­hi­tek­tuu­ri taas lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­kes­se, et saa­da pak­ku­mi­ne li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­tusp­ro­jek­ti­de koos­ta­mi­seks. Lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na soovib OÜ Kauss Ar­hi­tek­tuur Kuu­sa­lu vallalt li­gi­nul­l­ener­gia­hoo­ne ehi­tu­se põ­hi- ja töö­pro­jek­ti­de eest 225 900 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 275 598 eu­rot. Ra­ha sel­leks on ka­van­da­tud Kuu­sa­lu val­la käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves­se. Leping projekteerijaga on kavas sõlmida käesoleval nädalal.

Lä­bi­rää­ki­mis­te ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra, ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja Trii­nu Moo­ra, pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la, hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik.

Li­gi­nul­le­ner­gia­ma­ja ehi­ta­tak­se koo­li­ma­ja va­ni­ma, va­rem algk­las­si­de ka­su­tu­ses ol­nud tii­va ja spor­di­saa­li ase­me­le.

Kauss Ar­hi­tek­tuu­ril tu­leb koos­ta­da en­di­se amor­ti­see­ru­nud algk­las­si­tii­va lam­mu­ta­mi­se ja teh­no­võr­ku­de üm­ber­tõst­mi­se pro­jekt hil­je­malt tä­na­vu mai kesk­pai­gaks, li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ja koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se põ­hip­ro­jek­tid juu­ni lõ­puks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus taot­leb ka koo­li­ma­ja kor­ras­ta­mi­se vii­ma­seks eta­piks ehk re­konst­ruee­ri­mis­töö­deks rii­gilt toe­tust, sel­le taot­lus­voo­ru tu­le­mu­sed sel­gu­vad lä­hia­jal.

Kauss Ar­hi­tek­tuu­ri ju­ha­tu­se lii­ge Kaur Talp­sep tõ­des, et pro­jek­tee­ri­jal on suur aja­li­ne sur­ve, aga saa­dak­se hak­ka­ma: „Meie võist­lus­töö, li­gi­nul­le­ner­gia­ma­ja­na ehi­ta­tud Tä­pi­tiib, on rea­li­see­ru­nud, val­mis sai 2022. aas­tal. Nüüd läh­tu­me alg­sest ideest, koos­töös koo­li esin­da­ja­te­ga ole­me va­ra­se­mat kont­sept­sioo­ni ruu­mi­pai­gu­tu­se osas muut­nud ja täien­da­nud. Uue hoo­ne sü­da­mes­se tu­leb ava­tud raa­ma­tu­ko­gu-õpi­ruum. Kõi­ge suu­rem hea­meel on, kui see kõik lõ­puks val­mis saab. Pa­rim kii­tus me töö­le on, kui koo­li­pe­re jääb ra­hu­le.“

Kauss Ar­hi­tek­tuu­ri ka­van­da­tud Tä­pi­tiib oli Ees­ti Si­sear­hi­tek­ti­de Lii­du aas­tap­ree­mia 2022 no­mi­nent.

Ku­na uus li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne peab val­mi­ma vä­hem kui poo­le­tei­se aas­ta pä­rast, koos­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­ta­va rii­gi­han­ke pro­jek­ti ja Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lu­seks võe­ta­va lae­nu eel­nõud. Rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­seks ja lae­nu­võt­mi­seks peab nõu­so­le­ku and­ma Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu, kel­le märt­si­kuu is­tung toi­mub tu­le­val nä­da­lal.