Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni (AEK) möö­du­nud nel­ja­päe­val, 14. märt­sil toi­mu­nud koo­so­le­kul aru­ta­ti val­la­va­lit­su­se eel­nõud Voo­se rah­va­ma­ja kin­ki­mi­se koh­ta kü­la­selt­si­le.

Et­te­pa­ne­ku kin­ki­da Voo­se kü­las asuv rah­va­ma­ja MTÜ-­le Voo­se Kü­la­selts te­gid val­la­va­nem Rii­vo Noor ja vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev veeb­rua­ri al­gu­ses toi­mu­nud koh­tu­mi­sel Voo­se Kü­la­selt­si liik­me­te­ga. Val­la­va­nem põh­jen­das 14. veeb­rua­ri Sõ­nu­mi­too­jas, et ma­jan­dus­li­kult ei tun­du val­lal mõist­lik hoi­da nii väi­ke­se ka­su­tu­se­ga rah­va­ma­ja, ning ar­vas, et kü­la­selts saab sel­le hal­da­mi­se­ga pal­ju ots­tar­be­ka­malt hak­ka­ma.

„Soo­vi­me, et rah­va­ma­ja jääks ko­gu­kon­na ka­su­tus­se, sel­le­pä­rast pak­ku­si­me se­da kü­la­selt­si­le, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud saak­sid seal toi­me­ta­da ja koos käia, na­gu käiak­se teis­te kü­la­de selt­si­ma­ja­des,“ sõ­nas ta aja­le­he­le.

Voo­se Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se esi­mees, kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk tõ­des too­na Sõ­nu­mi­too­ja­le ning kin­ni­tas ka aren­gu- ja eel­ar­ve­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul, et il­ma val­la ra­ha­li­se toe­tu­se­ta kü­la­selts vä­he­malt esi­mes­tel aas­ta­tel rah­va­ma­ja ülal pi­da­da ei jak­sa. See­tõt­tu oli kü­la­selts nõus hoo­ne üle võt­ma tin­gi­mu­sel, et rah­va­ma­ja esi­me­se aas­ta ülal­pi­da­mis­ku­lud ta­su­tak­se val­laee­lar­vest 100- ja tei­sel aas­tal 50prot­sen­di­li­selt. Pä­rast rah­va­ma­ja ko­ris­ta­ja koon­da­mist on hoo­ne ülal­pi­da­mis­ku­lud li­gi­kau­du 4000 eu­rot aas­tas.

Val­la­vo­li­ko­gu aren­gu- ja eel­ar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­gus Nõl­vak üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et eel­nõud Voo­se rah­va­ma­ja kin­ki­mi­se koh­ta vo­li­kok­ku veel ei saa­de­ta, tee­mat aru­ta­tak­se eda­si: „Te­gu on äge­da ja väär­tus­li­ku hoo­ne­ga, kuid val­lal po­le või­ma­lik sin­na roh­kem ener­giat ja res­surs­si pan­na. Se­ni on seal toi­me­ta­nud Voo­se Kü­la­selts ning et pi­kas plaa­nis tuua po­si­tiiv­set muu­tust, aru­ta­me­gi, mi­da on rah­va­ma­ja­ga kõi­ge pa­rem te­ha.“

Ta li­sas: „Prae­gu on hoo­ne oma­nik vald, kuid seal te­gut­seb kü­la­selts. Mi­na usun, et Voo­se rah­va­ma­ja ei pea ole­ma val­la oma, kui hoo­ne on ühe pe­re­me­he käes, on tu­le­mus pa­rem. Sel­le­ga kaas­ne­vad kü­la­selt­si­le mui­du­gi ris­kid, aga teist­pi­di ka või­ma­lu­sed. Ani­ja val­las on vä­he kü­la­sid, kel on või­ma­lus sel­li­se hoo­ne­ga ma­jan­da­da. Voo­se on tea­da-tun­tud tu­ris­mi­kant, ehk an­nab seal te­ha mi­da­gi Ees­tis ai­nu­laad­set.“

Mar­gus Nõl­vak kin­ni­tas, et mõis­tab kü­la­selt­si mu­ret ja kõhk­lu­si, sest rah­va­ma­ja­ga kaas­ne­vad nei­le ku­lud: „Ku­lu­de kat­mi­seks tu­leb koos­ta­da äri­plaan, kui­das tu­lu­sid saa­da. Prae­gu on kü­la­selt­si liik­med vei­di kart­li­kud, et võ­ta­vad lii­ga suu­re ko­hus­tu­se, ega ole kind­lad, kas suu­da­vad selle või­ma­li­ke tu­lu­de­ga kat­ta.“

AEK esi­me­he sõ­nul on MTÜ ol­nud nõus rah­va­ma­ja hal­da­mi­se val­lalt üle võt­ma tea­tud tin­gi­mus­tel, kuid ko­mis­jo­nis neid tin­gi­mu­si lõ­pu­ni lä­bi ei rää­gi­tud.

„Ko­mis­jo­ni pal­ve val­la­va­lit­su­se­le oli, et kü­la­selt­si­ga jät­ka­tak­se aru­te­lu,“ üt­les ta.

Koo­so­le­kul kõ­la­nud et­te­pa­nek rah­va­ma­ja hoo­pis oks­jo­ni­le pan­na ei leid­nud heaks­kii­tu. Ko­mis­jon soo­vis, et val­la­va­lit­sus teeks täp­se ana­lüü­si, kui pal­ju lä­heb rah­va­ma­ja ülal­pi­da­mi­ne prae­gu val­la­le maks­ma. Mar­gus Nõl­va­ku sõ­nul ei ole vä­lis­ta­tud va­riant, et kõik jääb nii, na­gu se­ni – Voo­se rah­va­ma­ja jääb val­la­le.