Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ja re­konst­ruee­ri­ta­va koo­li­ma­ja mööb­li mak­su­mus on kok­ku 713 451,73 eu­rot.

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val al­gas õp­pe­töö Kuu­sa­lu kesk­koo­li vast­val­mi­nud li­gi­nul­l­e­ner­gia­hoo­ne ruu­mi­des, mis on si­sus­ta­tud uhiuue mööb­li­ga. Ko­gu möö­bel tel­li­ti rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na fir­malt Kit­man Thu­le­ma AS.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das tä­na­vu ke­va­del rii­gi­han­ke kor­ra­ga nii li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne kui ka re­konst­ruee­ri­ta­va koo­li­hoo­ne os­tu­mööb­li ja eri­tel­li­mus­mööb­li soe­ta­mi­seks klas­si­des­se, raa­ma­tu­ko­gu­sse, ad­mi­nist­ra­tiiv­ruu­mi­des­se ja lat­tu. Han­ke lü­hi­kir­jel­du­ses oli mär­gi­tud, et möö­bel oleks või­ma­li­kult vas­tu­pi­dav ja kaua­kes­tev, val­mis­ta­mi­se ja pai­gal­da­mi­se kva­li­teet peab ole­ma ta­ga­tud pa­ri­mal moel.

Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­nes­se soo­vi­ti raa­ma­tu­ko­gu mööb­li, sei­na­riiu­li­te, tahv­li­kap­pi­de val­mis­ta­mist, tar­ni­mist ja pai­gal­dust ning mõ­le­mas osas os­tu- ja eri­tel­li­mus­mööb­li tar­ni­mist ja pai­gal­dust, koo­li au­las­se 300 too­li. Eri­tel­li­mus­möö­bel tu­li te­ha õp­pe­köö­ki, kä­si­töök­las­si, kee­mia­k­las­si, la­bo­ris­se, võõr­kee­le, bio­loo­gia, kuns­ti- ja muu­si­kak­las­si. Kok­ku on mööb­lit tel­li­tud 33 klas­si­ruu­mi si­sus­ta­mi­seks.

Rii­gi­han­ge kuu­lu­ta­ti väl­ja 17. ap­ril­lil, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 19. mai.

Han­ke­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra, hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks.

Han­ke eel­da­ta­vaks mak­su­mu­seks oli rii­gi­han­ge­te re­gist­ris mär­gi­tud kok­ku 350 000 eu­rot, kuid ai­nuük­si li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne möö­bel osu­tus sel­lest olu­li­selt kal­li­maks. Ka­he koo­li­hoo­ne uue mööb­li hin­naks ku­ju­nes kok­ku 713 451,73 eu­rot.

Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne mööb­li osas esi­ta­ti täh­ta­jaks kolm pak­ku­mist, neist kal­lim oli 437 182,20 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta. Sood­sa­ma pak­ku­mi­se te­gi Kit­man Thu­le­ma AS, mil­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke võit­jaks. Et­te­võ­te kü­sis li­gi­­nul­l­e­ner­gia­hoo­ne mööb­li eest 365 905 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 453 722,20 eu­rot.

Re­konst­ruee­ri­ta­va koo­li­hoo­ne osas oli kaks pak­ku­mist, kal­lim pak­ku­mi­ne oli 226 340 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta. Sood­sa­ma pak­ku­mi­se te­gi Is­ku Bal­tics Osaü­hing – 210 265,75 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 260 729,53 eu­rot. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke tei­se osa võit­jaks Is­ku Bal­tics Osa­ühin­gu.

Aren­dus­juht And­res Põd­ra tõ­des Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 1. ok­toob­ri is­tun­gil, et mööb­li­han­ge ei ol­nud oo­tus­pä­ra­ne ja hin­da tõs­tis ka suu­rem käi­be­maks. Ku­na te­gu oli rah­vus­va­he­li­se han­ke­ga, olid ka me­net­le­mi­se ajad pi­ke­mad, sa­mas ei saa­nud han­get nur­ju­nuks tun­nis­ta­da, sest möö­bel pi­di ole­ma täh­t­aega­deks val­mis – li­gi­nul­l­­ener­gi­a­hoo­ne si­sus­tus sep­temb­ri al­gu­seks ja re­konst­ruee­ri­ta­va koo­li­hoo­ne möö­bel sep­temb­ri lõ­puks.

Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­malt on kü­si­tud, kas Kuu­sa­lu koo­li ehi­tus- ja re­konst­ruee­ri­mis­töö­de ning han­ge­te osas oleks saa­nud mi­da­gi pa­re­mi­ni te­ha: „Ko­gu pro­jekt on ol­nud am­bit­sioo­ni­kas, väi­ke­se eel­ar­ve­ga ja graa­fi­kud pin­ge­li­sed. Ees­märk on ko­gu kool kii­res­ti kor­da te­ha, ole­me pin­gu­ta­nud ja ot­si­nud pa­ri­maid la­hen­du­si. Mi­nu vas­tus on, et ei oleks saa­nud pa­re­mi­ni, ai­nult lam­mu­tus­han­ke ni­mi oleks või­nud ol­la pa­rem.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li hal­dus­juht Oli­ver Va­res kom­men­tee­ris, et pal­ju se­ni­sest koo­li­mööb­list on amor­ti­see­ru­nud: „Uued lauad on tä­na­päe­va­sed, kolm­nurk­sed, neid saab kok­ku ja lah­ku lü­ka­ta vas­ta­valt va­ja­du­se­le. Va­na mööb­lit pak­ku­si­me val­la al­l­a­su­tus­te­le, Vi­ha­soo kool sai ke­va­del osad tahv­lid. Kol­ga kool võ­tab teh­no­loo­giak­las­si me­tall-lau­du ja Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja jäid aju­tis­te klas­si­de kor­ra­li­ku­mad lauad.“

Ta li­sas, et Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja Fa­ce­boo­ki-le­hel an­ti ka val­la­rah­va­le tea­da, et kel on hu­vi, saab en­da­le ta­su­ta võt­ta nii lau­du kui too­le: „Meil eral­di lao­koh­ta va­na mööb­li jaoks ei ole, kui ko­du­des on soo­vi saa­da en­da­le vä­li­lau­du või kõr­val­hoo­nes­se töö­pin­du, saab an­da tea­da ja tul­la nei­le jä­re­le. Võib-ol­la kuu­lu­ta­me Fa­ce­boo­kis veel kor­ra, et ja­ga­me ka­su­ta­tud koo­li­mööb­lit. Mõ­ned kor­ra­li­ku­mad as­jad hoia­me se­ni, ku­ni ka re­konst­ruee­ri­tav osa saab val­mis, et ehk lä­heb mi­da­gi tar­vis.“

Val­la hal­dus­juht Kair Tam­mel mär­kis, et kui­gi mööb­li­han­ge ku­ju­nes loo­de­tust pal­ju kal­li­maks, on Kuu­sa­lu kesk­koo­li kor­da­te­ge­mi­se ko­gu­sum­ma jää­nud väik­se­maks, kui esial­gu ar­va­ti – li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­tu­se, re­konst­ruee­ri­mis­töö­de ja uue mööb­li ko­gu­mak­su­mus on koos käi­be­mak­su­ga li­gi­kau­du 7,9 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest 3,3 mil­jo­nit eu­rot on rii­gi toe­tus, val­la­ra­hast ku­lub see­ga 4,6 mil­jo­nit eu­rot.

„Saa­da val­la oma­fi­nant­see­rin­gu­na 4,6 mil­jo­ni eu­ro eest kok­ku 33 uut klas­si­ruu­mi sel­li­se lü­hi­ke­se aja­ga – see on vä­ga hea tu­le­mus. Esial­gu ole­ta­ti, et pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus võib ol­la ligi 10 mil­jo­nit eu­rot,“ lau­sus ta.

Kuu­sa­lu vald võ­tab kesk­koo­li ehi­tusp­ro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­seks ku­ni 4 785 000 eurot lae­nu ta­gas­ta­mi­se täh­ta­ja­ga 20 aas­tat.