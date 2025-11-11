Liginullenergiahoone ja rekonstrueeritava koolimaja mööbli maksumus on kokku 713 451,73 eurot.
Möödunud nädala teisipäeval algas õppetöö Kuusalu keskkooli vastvalminud liginullenergiahoone ruumides, mis on sisustatud uhiuue mööbliga. Kogu mööbel telliti riigihanke tulemusena firmalt Kitman Thulema AS.
Kuusalu vallavalitsus korraldas tänavu kevadel riigihanke korraga nii liginullenergiahoone kui ka rekonstrueeritava koolihoone ostumööbli ja eritellimusmööbli soetamiseks klassidesse, raamatukogusse, administratiivruumidesse ja lattu. Hanke lühikirjelduses oli märgitud, et mööbel oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev, valmistamise ja paigaldamise kvaliteet peab olema tagatud parimal moel.
Liginullenergiahoonesse sooviti raamatukogu mööbli, seinariiulite, tahvlikappide valmistamist, tarnimist ja paigaldust ning mõlemas osas ostu- ja eritellimusmööbli tarnimist ja paigaldust, kooli aulasse 300 tooli. Eritellimusmööbel tuli teha õppekööki, käsitööklassi, keemiaklassi, laborisse, võõrkeele, bioloogia, kunsti- ja muusikaklassi. Kokku on mööblit tellitud 33 klassiruumi sisustamiseks.
Riigihange kuulutati välja 17. aprillil, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 19. mai.
Hankekomisjoni kuulusid Kuusalu valla arendusjuht Andres Põdra, haldusspetsialist Kair Tammel ning teede- ja majandusspetsialist Madis Praks.
Hanke eeldatavaks maksumuseks oli riigihangete registris märgitud kokku 350 000 eurot, kuid ainuüksi liginullenergiahoone mööbel osutus sellest oluliselt kallimaks. Kahe koolihoone uue mööbli hinnaks kujunes kokku 713 451,73 eurot.
Liginullenergiahoone mööbli osas esitati tähtajaks kolm pakkumist, neist kallim oli 437 182,20 eurot ilma käibemaksuta. Soodsama pakkumise tegi Kitman Thulema AS, mille Kuusalu vallavalitsus kinnitas hanke võitjaks. Ettevõte küsis liginullenergiahoone mööbli eest 365 905 eurot ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga 453 722,20 eurot.
Rekonstrueeritava koolihoone osas oli kaks pakkumist, kallim pakkumine oli 226 340 eurot ilma käibemaksuta. Soodsama pakkumise tegi Isku Baltics Osaühing – 210 265,75 eurot ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga 260 729,53 eurot. Vallavalitsus kinnitas hanke teise osa võitjaks Isku Baltics Osaühingu.
Arendusjuht Andres Põdra tõdes Kuusalu vallavolikogu 1. oktoobri istungil, et mööblihange ei olnud ootuspärane ja hinda tõstis ka suurem käibemaks. Kuna tegu oli rahvusvahelise hankega, olid ka menetlemise ajad pikemad, samas ei saanud hanget nurjunuks tunnistada, sest mööbel pidi olema tähtaegadeks valmis – liginullenergiahoone sisustus septembri alguseks ja rekonstrueeritava koolihoone mööbel septembri lõpuks.
Ta ütles Sõnumitoojale, et temalt on küsitud, kas Kuusalu kooli ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning hangete osas oleks saanud midagi paremini teha: „Kogu projekt on olnud ambitsioonikas, väikese eelarvega ja graafikud pingelised. Eesmärk on kogu kool kiiresti korda teha, oleme pingutanud ja otsinud parimaid lahendusi. Minu vastus on, et ei oleks saanud paremini, ainult lammutushanke nimi oleks võinud olla parem.“
Kuusalu keskkooli haldusjuht Oliver Vares kommenteeris, et palju senisest koolimööblist on amortiseerunud: „Uued lauad on tänapäevased, kolmnurksed, neid saab kokku ja lahku lükata vastavalt vajadusele. Vana mööblit pakkusime valla allasutustele, Vihasoo kool sai kevadel osad tahvlid. Kolga kool võtab tehnoloogiaklassi metall-laudu ja Kuusalu rahvamajja jäid ajutiste klasside korralikumad lauad.“
Ta lisas, et Kuusalu Kuulutaja Facebooki-lehel anti ka vallarahvale teada, et kel on huvi, saab endale tasuta võtta nii laudu kui toole: „Meil eraldi laokohta vana mööbli jaoks ei ole, kui kodudes on soovi saada endale välilaudu või kõrvalhoonesse tööpindu, saab anda teada ja tulla neile järele. Võib-olla kuulutame Facebookis veel korra, et jagame kasutatud koolimööblit. Mõned korralikumad asjad hoiame seni, kuni ka rekonstrueeritav osa saab valmis, et ehk läheb midagi tarvis.“
Valla haldusjuht Kair Tammel märkis, et kuigi mööblihange kujunes loodetust palju kallimaks, on Kuusalu keskkooli kordategemise kogusumma jäänud väiksemaks, kui esialgu arvati – liginullenergiahoone ehituse, rekonstrueerimistööde ja uue mööbli kogumaksumus on koos käibemaksuga ligikaudu 7,9 miljonit eurot, millest 3,3 miljonit eurot on riigi toetus, vallarahast kulub seega 4,6 miljonit eurot.
„Saada valla omafinantseeringuna 4,6 miljoni euro eest kokku 33 uut klassiruumi sellise lühikese ajaga – see on väga hea tulemus. Esialgu oletati, et projekti kogumaksumus võib olla ligi 10 miljonit eurot,“ lausus ta.
Kuusalu vald võtab keskkooli ehitusprojektide elluviimiseks kuni 4 785 000 eurot laenu tagastamise tähtajaga 20 aastat.