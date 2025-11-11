Täp­selt aas­ta ta­ga­si, no­vemb­ris 2024 keh­tes­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le tel­lis AS OG Elekt­ra, et ehi­ta­da Aru­kü­la pea­tä­na­va äär­de, Tal­lin­na maan­tee 33 kin­nis­tu­le Gros­si kaup­lus. Too­na aval­das et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Ker­tu Olu loo­tust, et ehi­ta­ma saab ha­ka­ta ke­va­del, siis on kaup­lu­se­hoo­ne um­bes poo­le aas­ta pä­rast ehk veel en­ne aas­ta lõp­pu val­mis. Nii ei ole läi­nud, ehi­ta­mi­se­ga ei ole siia­ni veel al­gust teh­tud ning Raa­si­ku val­la ela­ni­kud on sot­siaal­mee­dias kü­si­nud, ku­hu lu­ba­tud pood on jää­nud, miks ei ole se­da ise­gi veel ehi­ta­ma ha­ka­tud.

„Sel­le koh­ta oleks kõi­ge õi­gem öel­da, et ta­kis­ta­nud on me­net­lus­li­kud prob­lee­mid. Loot­si­me vä­ga, et saa­me kaup­lu­se sel­lel aas­tal ava­da, aga pro­jek­tee­ri­mi­sel olid ta­kis­tu­sed, üht-teist tu­li üm­ber te­ha, ning ehi­tus­re­gist­rist on nä­ha, et me­net­lus on kest­nud üle poo­le aas­ta,“ üt­les Ker­tu Olu.

Ta li­sas, et nüüd­seks peak­sid ole­ma prob­lee­mid la­he­ne­nud ning ehi­tus­loa­taot­lus Aru­kül­la kaup­lu­se koh­ta on sis­se an­tud: „Kui Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ehi­tus­loa väl­jas­tab, ei ole enam muid ta­kis­tu­si pea­le il­ma. Vaa­ta­me, mil­li­sed on sel­leks ajaks il­mad, kui ehi­tus­loa saa­me. Siis ot­sus­ta­me, kas saa­me ko­he alus­ta­da või pea­me oo­ta­me ke­va­det. Kaup­lus peaks val­mi­ma hil­je­malt tu­le­va su­ve al­gu­ses.“

Aru­kü­la kaup­lus tu­leb teis­te Gros­si poo­di­de­ga sar­na­ne, kuid suu­re­ma müü­gi­pin­na­ga kui näi­teks et­te­võt­te kaup­lu­sed Keh­ras või Kuu­sa­lus, Aru­kül­la on müü­gi­pin­da ka­van­da­tud 1400 ruut­meet­rit. Ker­tu Olu sõ­nul on Gros­si uue­mad poed kõik suu­re­mad kui need, mis va­rem ehi­ta­tud, sest ost­jad soo­vi­vad laia kau­ba­va­li­kut ning sel­leks on va­ja ka suu­re­mat müü­gi­saa­li. Aru­kül­la kaup­lu­se­hoo­nes­se tu­le­vad ka paar ren­di­pin­da.

„Ta­ha­me oma hoo­nes­se ala­ti ka lil­le­poo­di ja ap­tee­ki, või­ma­lu­sel veel pa­kiau­to­maa­te. Aga neid ei saa et­te lu­ba­da, saa­me rent­nik­ke ot­si­ma ha­ka­ta al­les siis, kui neil on koht, ku­hu tul­la ehk kui hoo­ne on ju­ba val­mis,“ rää­kis et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge.