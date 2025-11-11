Täpselt aasta tagasi, novembris 2024 kehtestas Raasiku vallavalitsus detailplaneeringu, mille tellis AS OG Elektra, et ehitada Aruküla peatänava äärde, Tallinna maantee 33 kinnistule Grossi kauplus. Toona avaldas ettevõtte juhatuse liige Kertu Olu lootust, et ehitama saab hakata kevadel, siis on kauplusehoone umbes poole aasta pärast ehk veel enne aasta lõppu valmis. Nii ei ole läinud, ehitamisega ei ole siiani veel algust tehtud ning Raasiku valla elanikud on sotsiaalmeedias küsinud, kuhu lubatud pood on jäänud, miks ei ole seda isegi veel ehitama hakatud.
„Selle kohta oleks kõige õigem öelda, et takistanud on menetluslikud probleemid. Lootsime väga, et saame kaupluse sellel aastal avada, aga projekteerimisel olid takistused, üht-teist tuli ümber teha, ning ehitusregistrist on näha, et menetlus on kestnud üle poole aasta,“ ütles Kertu Olu.
Ta lisas, et nüüdseks peaksid olema probleemid lahenenud ning ehitusloataotlus Arukülla kaupluse kohta on sisse antud: „Kui Raasiku vallavalitsus ehitusloa väljastab, ei ole enam muid takistusi peale ilma. Vaatame, millised on selleks ajaks ilmad, kui ehitusloa saame. Siis otsustame, kas saame kohe alustada või peame ootame kevadet. Kauplus peaks valmima hiljemalt tuleva suve alguses.“
Aruküla kauplus tuleb teiste Grossi poodidega sarnane, kuid suurema müügipinnaga kui näiteks ettevõtte kauplused Kehras või Kuusalus, Arukülla on müügipinda kavandatud 1400 ruutmeetrit. Kertu Olu sõnul on Grossi uuemad poed kõik suuremad kui need, mis varem ehitatud, sest ostjad soovivad laia kaubavalikut ning selleks on vaja ka suuremat müügisaali. Arukülla kauplusehoonesse tulevad ka paar rendipinda.
„Tahame oma hoonesse alati ka lillepoodi ja apteeki, võimalusel veel pakiautomaate. Aga neid ei saa ette lubada, saame rentnikke otsima hakata alles siis, kui neil on koht, kuhu tulla ehk kui hoone on juba valmis,“ rääkis ettevõtte juhatuse liige.