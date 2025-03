Ree­de, 21. veeb­rua­ri kesk­päe­val olid Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud oo­da­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li eten­du­se­le, mil­le­ga tä­his­ta­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 107. aas­ta­päe­va.

Ees­ti aja­lu­gu tut­vus­ta­va ka­va „Mil­lest al­gas see lu­gu ja ku­hu hoo­vu­sed vii­vad?“ la­vas­tas koo­li näi­te­rin­gi­de ju­hen­da­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu. Osa­le­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­las­te näi­te­ring, põ­hi­koo­li näi­tet­rupp Päi­ke­se­lap­sed ja va­ne­ma­te õpi­las­te trupp Kõik Kor­dub.

Eten­dust män­gi­ti sel päe­val koo­lis kol­mel kor­ral – es­malt algk­las­si­de­le, siis põ­hi­koo­li klas­si­de­le ja kol­man­dat kor­da güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­te­le. Val­la­rah­vas oli kut­su­tud kol­man­da­le eten­du­se­le.

La­vas­tu­se üks osa oli ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri Maia Alu­maa kõ­ne, mil­le lõ­pus sõ­nas ta, et eten­dus on ins­pi­ree­ri­tud luu­le­ta­ja Kris­tii­na Ehi­ni loo­min­gust, ja ju­ha­tas sel­le sis­se vär­si­ri­da­de­ga Kris­tii­na Ehi­ni luu­le­raa­ma­tust „Ja­nu on kõi­ki­del üks“.

Luu­le­tus­te ja lu­gu­de­ga ko­gu­mik „Ja­nu on kõi­ki­del üks“ on au­to­ri isik­lik aja­look­roo­ni­ka, mis ka­jas­tab eest­las­te elu ala­tes mui­na­sa­jast.

La­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lu­ges luu­le­ko­gu ja ko­he tek­ki­sid mõt­ted, mi­da sel­lest saaks ka­su­ta­da näi­den­di teks­ti­na ja kui­das la­vas­ta­da: „Hak­ka­sin raa­ma­tus koh­ti ära mär­ki­ma. Siis pa­nin raa­ma­tu kõr­va­le, aga ei saa­nud ra­hu. Mi­nu mee­lest on see pa­ri­ma­test pa­rim raa­mat, mis an­nab suu­re­pä­ra­selt eda­si meie mõt­ted ja tun­ded eest­las­te­na. Kir­ju­ta­sin ja la­vas­ta­sin ka­va, mi­da esi­mest kor­da män­gi­si­me koo­lis aas­ta ta­ga­si Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pu­hul. Siis oli see üles ehi­ta­tud ot­se­kui koo­li­tun­ni­na Ees­ti aja­loost, me koo­li too­kord­ne di­rek­tor Kris­ti Ta­rik esi­tas ju­tus­ta­ja osa.“

Se­da ka­va nä­gi aas­ta ta­ga­si ka val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, kes pak­kus, et võiks män­gi­da sa­mu­ti val­la­rah­va­le. Tä­na­vu­ne la­vas­tus on mul­lu­se ka­va täien­dus. Ju­tus­ta­ja teks­ti esi­ta­vad koo­li näi­tet­rup­pi­de näit­le­jad. La­vas­tu­ses on olu­li­ne roll ka suu­re­le ek­raa­ni­le ku­va­ta­va­tel fo­to­del ja vi­deo­lõi­ku­del Ees­ti Va­ba­rii­gi al­gu­sae­ga­dest ku­ni nõu­ko­gu­de oku­pat­sioo­ni, Si­be­ris­se saat­mi­se ja taa­si­se­seis­vu­mi­se­ni.

Sai­ma Kal­lion­si­vu: „Sel­li­sel vii­sil õpe­tab noor­te­le me rii­gi aja­lu­gu kõi­ge pa­re­mi­ni – fo­tod, fil­mi­lõi­gud, la­va­li­sed st­see­nid kin­nis­ta­vad õpi­kus õpi­tut. Tä­na­päe­va õpi­la­sed on sün­di­nud taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tis ning tea­vad Bal­ti ke­tist ja ise­seis­vus­dek­la­rat­sioo­nist ai­nult oma va­ne­ma­te ja va­na­va­ne­ma­te jut­tu­de põh­jal.“

La­vas­ta­ja li­sas, et suur abi oli tal koo­li IT-spet­sia­lis­tist Vir­go Lain­last, kes ai­tas näi­den­dis­se va­li­da pil­di­ma­ter­ja­li. Muu­si­ka mik­sis ning ka Ja­kob Hur­da kõ­ne lu­ges et­te ja sal­ves­tas ot­se­kui tol­leaeg­se lin­dis­tu­se­na Ras­mus Me­ri­voo.

An­sam­bel Lai­ne rol­lis esi­ne­sid õpe­ta­ja Kai Pe­ter­so­ni ju­hen­da­ta­va Lau­lu­sõp­ra­de Rin­gi neiud. La­vas­tu­se rah­va­tant­su ai­tas sea­da Ee­li­ka Kras­mus. Akor­dio­nil män­gis õpe­ta­ja Vee­ra Re­ba­ne ja viiu­lil Ade­le Kah­ler.

Sai­ma Kal­lion­si­vu üt­les, et la­vas­tu­se­ga „Mil­lest al­gas see lu­gu ja ku­hu hoo­vu­sed vii­vad?“ on plaa­nis osa­le­da Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil.

Eten­du­se sal­ves­tust saab nä­ha You­Tu­be´is, I ja II osa lin­gid leiab koo­li ko­du­le­helt.