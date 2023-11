Kuusalu vallavalitsus ja Leegiranna elanikud ei jõudnud kompromissile

Ehk­ki Tal­lin­na hal­dus­ko­hus suu­nas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja Lee­gi­ran­na ela­ni­kud komp­ro­mis­si sõl­mi­mi­se­le, et la­hen­da­da ela­mua­ren­du­se ka­na­li­sat­sioo­nip­rob­leem, ning mää­ras komp­ro­mis­si aru­ta­mi­se ajaks koh­tu osa­võ­tul nel­ja­päe­va, 19. ok­toob­ri, jäi komp­ro­mis­si sõl­mi­mi­ne ära.

Vas­ta­valt koh­tu soo­vi­tu­se­le toi­mus eel­ne­valt mõ­le­ma osa­poo­le esin­da­ja­te koh­tu­mi­ne, et komp­ro­mis­si tin­gi­mus­te üle lä­bi rää­ki­da. Kok­ku saa­di 11. ok­toob­ril Kuu­sa­lu val­la­ma­jas. Ku­na siis kok­ku­lep­pe­le ei jõu­tud, saat­sid mõ­le­mad osa­poo­led hal­dus­koh­tu­le oma sei­su­ko­had.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 19. ok­toob­ril toi­mu­nud koh­tuis­tun­gil esin­da­sid Lee­gi­ran­na ela­nik­ke ad­vo­kaa­di­bü­roo van­dead­vo­kaa­did, Kuu­sa­lu val­da esindasid val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son, hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ja kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss.

Val­la­sek­re­tär üt­les, et val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek on ehi­ta­da Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se de­tailp­la­nee­rin­gu­ko­ha­ne ühis­ka­na­li­sat­sioon väl­ja 2028. aas­ta lõ­puks – kõi­ki­de in­ves­tee­rin­gu­te pu­hul tu­leb läh­tu­da aren­gu­ka­vast ja val­la ee­lar­vest. Va­he­peal­sel ajal peak­sid Lee­gi­ran­na ela­ni­kud kor­ral­da­ma ise reo­vee pur­gi­mist ja sel­le eest ta­su­ma tee­nu­se pak­ku­ja keh­tes­ta­tud hin­na­kir­ja alu­sel.

Tiia-Liis Jür­gen­son: „Sel­gi­ta­si­me val­la­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­sel, et kui pur­gi­mist kor­ral­daks Kuu­sa­lu Soo­jus, peak­sid piir­kon­na ela­ni­kud maks­ma pur­gi­mis­tee­nu­se eest OÜ Kuu­sa­lu Soo­ju­se hin­na­pak­ku­mi­se alu­sel um­bes 14 eu­rot kuup­meet­ri eest. Pa­ku­tav hind si­sal­daks ta­su pur­gi­mi­se, reo­vee ära ve­da­mi­se, vas­tu­võ­tu ja pu­has­ta­mi­se ning kaks kor­da nä­da­las to­rus­ti­ku täi­tu­vu­se kont­rol­li­mi­se eest. Ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni val­mi­mi­se ajaks pa­kub vald 2028. aas­ta, va­ra­sem ehitamine po­le ra­ha puu­du­mi­sel või­ma­lik.“

Koh­tus­se kae­bu­se esi­ta­nud ela­ni­kud val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­ga ei nõus­tu­nud ja esi­ta­sid koh­tu­mi­sel val­la­ma­jas oma sei­su­ko­ha, et Lee­gi­ran­na ela­mu­piir­kon­na ühis­ka­na­li­sat­sioon tu­leb val­la ku­lul ra­ja­da vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le hil­je­malt 2025. aas­ta lõ­puks.

Lee­gi­ran­na ela­ni­kud ei ol­nud nõus ka sel­le­ga, et pur­gi­mi­ne toi­muks ku­ni ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni val­mi­mi­se­ni 2028. aas­tal Kuu­sa­lu Soo­ju­se pa­ku­ta­va hin­na alu­sel – see on kõr­gem kui hind, mida prae­gu ta­su­tak­se. Nad sel­gi­ta­sid, et lõpp­täh­taeg on nen­de hin­nan­gul eba­mõist­li­kult kau­gel, ole­ma­so­lev mit­te­töö­tav ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­teem kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le ja val­lal on sea­du­sest tu­le­nev ko­hus­tus kor­ral­da­da ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni.

Hal­dus­ko­hus tut­vus mõ­le­ma osa­poo­le sel­gi­tus­te ja soo­vi­de­ga ning an­dis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le ae­ga ku­ni käe­s­ole­va nä­da­la lõ­pu­ni esi­ta­da Lee­gi­ran­na I ela­mu­piir­kon­na pur­gi­mis­tee­nu­se koh­ta pak­ku­mi­ne: mi­da tee­nus si­sal­dab, iga tee­nu­se­lii­gi hind, mil­li­sest ka­na­li­sat­sioo­ni­kae­vust toi­mub pur­gi­mi­ne. Ka soo­vib ko­hus sei­su­koh­ta, kas on või­ma­lik ra­ja­da Lee­gi­ran­na I de­tailp­la­nee­rin­gu ko­ha­ne ja ühis­ma­hu­ti­te baa­sil toi­miv pur­gi­mi­ne, sel­li­se la­hen­du­se mak­su­must ja täh­tae­ga.

Tal­lin­na hal­dus­koh­tu järg­mi­ne is­tung Lee­gi­ran­na koh­tu­vaid­lu­se aru­ta­mi­seks toi­mub 6. no­vemb­ril.

Lee­gi­ran­na ela­mu­piir­kon­na 8 kin­nis­tuo­ma­nik­ku esi­ta­sid tä­na­vu su­vel Tal­lin­na hal­dus­koh­tu­le ühis­kae­bu­se, mil­les soo­vi­vad, et ko­hus ko­hus­taks Kuu­sa­lu val­da kor­ral­da­ma reo­vee ära­juh­ti­mist või ve­du nen­de kin­nis­tu­telt, ehi­ta­ma lõ­pu­ni Lee­gi­ran­na ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni ning ra­ja­ma sin­na de­tailp­la­nee­rin­gu ko­ha­selt üld­ka­su­ta­ta­va inf­ra­st­ruk­tuu­ri ja hal­jas­tu­se. Ko­hus nõus­tus Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se soo­vi­ga jät­ta komp­ro­miss­le­pin­gu sõl­mi­mi­sel kok­ku­lep­pest väl­ja inf­rast­ruk­tuu­ri ja hal­jas­tu­se väl­jae­hi­ta­mi­ne.

Kuu­sa­lu vald sai Lee­gi­ran­na vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de oma­ni­kuks 2022. aas­ta sü­gi­sel, kui Lee­gi­ran­na ela­mu­piir­kon­na aren­da­ja AP Kin­nis­va­ra an­dis need seo­ses et­te­võt­te lik­vi­dee­ri­mi­se­ga üle val­la­le. Joo­gi­vee­süs­teem on Kuu­sa­lu val­la toel kor­da teh­tud, joo­gi­vett pu­has­tab ja müüb Lee­gi­ran­na ela­ni­ke­le OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus. Ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi to­rus­tik oli lii­ku­va­te lii­va­de tõt­tu pai­gast nih­ku­nud, bio­pu­has­ti jää­nud ehi­ta­ma­ta. Val­la­va­lit­suse tel­li­tud ana­lüü­si ja see­jä­rel teh­tud re­mon­di­töö­de tu­le­mu­se­na ei jook­se enam pin­na­se­ve­si reo­vee­pump­las­se. Ela­ni­kud tel­li­vad ko­gu­mis­kae­vu ko­gu­ne­nud reo­vee pur­gi­mis­tee­nust ja ta­su­vad sel­le eest. Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­vas on Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ehi­ta­mi­ne pla­nee­ri­tud ala­tes 2025. aas­tast. Eks­pert­hin­nan­gu ko­ha­selt mak­sab ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si ra­ja­mi­ne Al­li­ka kü­las asu­va reo­vee­pu­has­ti­ni 200 000 eu­rot. Ehi­tu­se te­ge­lik hind sel­gub rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na.