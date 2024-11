Sõ­nu­mi­too­ja 26. ok­toob­ril 1994, nr 1.

Keh­ra haig­la pan­nak­se kin­ni või töö­tab eda­si?

Keh­ra lin­na­pea ning Ani­ja, Aeg­vii­du ja Raa­si­ku val­la­va­ne­mad saat­sid maa­va­nem Mait Kor­ne­ti­le kir­ja, mil­les pa­lu­vad toe­ta­da Keh­ra haig­la ra­vi­lit­sent­si pi­ken­da­mist. Haig­la­le on Keh­ras lei­tud uueks hoo­neks en­di­ne me­di­ka­men­ti­de la­du.

Keh­ra haig­lal oli te­ge­vus­lit­sents 31. det­semb­ri­ni 1994. „Leid­si­me haig­la­le so­bi­va hoo­ne, 1993. aas­tal val­mis sel­le re­konst­ruee­ri­misp­ro­jekt. Taot­le­me Keh­ra haig­la ra­vi­lit­sent­si pi­ken­da­mist ku­ni uue haig­la­hoo­ne käi­ku­lask­mi­se­ni 1995. aas­tal,“ kir­ju­ta­sid val­la­va­ne­mad.

Me­di­ka­men­ti­de la­du (sel­les on nüüd pääs­te­ko­man­do ja kii­ra­bi ruu­mid – toim.) ehi­ta­ti 20 aas­tat va­rem nii, et saaks kol­man­da maail­ma­sõ­ja puh­ke­mi­sel üm­ber kor­ral­da­da vä­li­haig­laks. Uu­de haig­las­se tu­leks 25 voo­dit, üm­be­re­hi­tus mak­saks um­bes 1,6 mil­jo­nit kroo­ni, koos si­sus­tu­se­ga ku­luks 3,3 mil­jo­nit kroo­ni, kuid esial­gu saaks hak­ka­ma va­na si­sus­tu­se­ga, rää­kis lin­na­pea Jü­ri Lill­soo.

Keh­ra haig­la peaarst Alek­san­der Kilk kar­tis, et haig­la sul­ge­mi­se­ga lä­heb vae­se­ma­te ini­mes­te ra­vi­mi­ne kee­ru­li­se­maks: „Väi­kes­te haig­la­te lik­vi­dee­ri­mi­se­ga ta­he­tak­se lii­ga kii­res­ti Lää­ne­le jä­re­le jõu­da. Meie rii­gi ma­jan­dus ei ole aga nii kau­ge­le are­ne­nud. Kor­dan veel kord, kan­na­ta­vad vae­se­mad ini­me­sed. Kel ra­ha on, see saab ju end ra­vi­da üks­kõik kus.“

17 kü­si­must pro­mi­nen­di­le – TOI­VO VEEN­RE

Kü­si­mu­se­le, mil­lest tun­neb puu­dust, vas­tas Raa­si­ku val­la­va­nem Toi­vo Veen­re, et Aru­kü­las võiks ol­la ter­vi­se­komp­leks bas­sei­ni ja mas­söö­ri­de­ga. Suur­imaks unis­tu­seks ni­me­tas, et soo­vib Aru­kü­lla kesk­koo­li.

Ve­ne­keel­sed äri­me­hed val­lu­ta­vad Vii­nis­tu ka­la­te­ha­se

Su­vel saa­bu­sid Vii­nis­tu­le ve­ne keelt kõ­ne­le­vad äri­me­hed, kes hak­ka­sid ka­la­te­ha­se tööd en­da taht­mist möö­da üm­ber ku­jun­da­ma. Se­ni kuu­lus li­gi 90 prot­sen­ti ASi Vii­nis­tu akt­sia­test Ki­ro­vi ka­lu­ri­kol­hoo­sist väl­ja kas­va­nud ASi­le Ek­ton, üle­jää­nud ja­gu­ne­sid Ki­ro­vi kol­hoo­si Vii­nis­tu osa­kon­na osa­ku­saa­ja­te va­hel. Mais müüs Ek­ton akt­sia­pa­ki ASi­le Hõ­be­ka­la. Ka­la­te­ha­ses (seal on nüüd Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma komp­leks – toim.) saa­di müü­gist tea­da 3 nä­da­lat hil­jem, ise­gi ASi Vii­nis­tu ju­ha­tu­se esi­mees Ivar Ad­ler ei ol­nud müü­gip­laa­ni­ga kur­sis.

Uut oma­nik­ku esin­dav Ser­gei Le­be­dev lu­bas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et juur­de võe­tak­se 100-150 töö­ta­jat, en­ne tu­leb kor­da sea­da töö­ta­ja­te pe­se­mis­ruu­mid ja pan­na söök­la uues­ti töö­le. Ku­na uu­te töö­lis­te pä­rast on tek­ki­nud ju­ba Lok­sa Lae­va­te­ha­se­ga mõ­nin­ga­ne kon­ku­rents, plaa­ni­tak­se töö­ta­jaid Vii­nis­tu­le tuua kas või Tal­lin­nast. Ta kin­ni­tas, et te­ha­se ko­gu­võim­sus on 1,5 mil­jo­nit kon­ser­vi­kar­pi kuus.

Raa­si­ku val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si või­tis ÜLO UDU­MÄE

Raa­si­ku val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si ko­mis­jon, mil­le esi­mees oli vo­li­ko­gu esi­mees Ah­to Alt­jõe, lei­dis, et val­la va­pi ja li­pu pa­ri­mad ku­jun­di- ning vär­vi­ka­van­did te­gi ko­ha­li­ku Stei­ner-koo­li õpe­ta­ja Ülo Udu­mäe. Au­to­ril soo­vi­ta­ti ka­van­deid pi­sut muu­ta, see­jä­rel võe­tak­se ka­su­tu­se­le. Seo­ses uue va­pi­ga ker­kis päe­va­kor­da val­la tee­vii­ta­de pai­gal­da­mi­se kü­si­mus. Ka­vat­se­tak­se tel­li­da ja ka tee­de äär­de üles pan­na Raa­si­ku val­la sil­did.