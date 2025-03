Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nel­ja­päe­va, 20. veeb­rua­ri is­tun­gil rii­gi­han­ke „Kuu­sa­lu kesk­koo­li ener­gia­tõ­hu­saks muut­mi­ne“ võit­jaks sood­sa­ma pak­ku­mu­se tei­nud Tes­ron Ehi­tus OÜ. Et­te­võ­te kü­sib Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja osa­li­se re­konst­ruee­ri­mi­se eest il­ma käi­be­mak­su­ta 2 478 525,75 eu­rot, koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 3 023 801,30 eu­rot. Rii­gi­han­kes­se esi­ta­ti ne­li pak­ku­must, kal­leim neist oli 3 309 254 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta.

Tes­ron Ehi­tus OÜ või­tis ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li­ li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­ja leid­mi­seks eel­mi­sel aas­tal kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke, ehi­tu­se­ga alus­tas det­semb­ris.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et prae­gu on rii­gi­han­ke tu­le­mus­te vaid­lus­ta­mi­se pe­riood. Kui vai­deid ei esi­ta­ta, saab ehi­ta­ja­ga sõl­mi­da le­pin­gu, ku­hu pan­nak­se kir­ja re­konst­ruee­ri­mis­töö­de lõ­pe­ta­mi­se täp­ne täh­taeg.

„Tes­ron Ehi­tus on hin­na­nud olu­kor­da ja lu­bab, et on või­me­li­ne re­konst­ruee­ri­tud osa koo­li­ma­jast üle and­ma sep­temb­ris, na­gu on ka­vas üle an­da ka val­mis ehi­ta­tud li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne. Et­te­võt­te tu­ge­vus re­konst­ruee­ri­ja han­ke hin­na­pak­ku­mi­ses oli kind­las­ti see, et ehi­ta­jad ju­ba töö­ta­vad seo­ses li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne­ga Kuu­sa­lu koo­li juu­res ning ehi­tus- ja re­no­vee­ri­mis­töid on liht­sam ja paind­li­kum kor­ral­da­da.“

Val­la­va­nem li­sas, et val­la­va­lit­su­se ja kesk­koo­li juht­kon­na esin­da­jad on va­rem aru­ta­nud ja aru­ta­sid sa­mu­ti eel­mi­sel nä­da­lal, kui­das koo­lis viia õp­pe­tööd ku­ni käeso­le­va õp­peaas­ta lõ­pu­ni lä­bi olu­kor­ras, kui li­saks juur­de­e­hi­tu­se ra­ja­mi­se­le käi­vad re­konst­ruee­ri­mis­tööd.

„Kui ehi­tus­fir­ma­ga on le­ping sõl­mi­tud, siis saa­me kind­lalt rää­ki­da, kui­das õp­pe­töö kor­ral­da­tak­se. Koo­li juht­kond on koos­ta­nud plaa­ni ning in­for­mee­rib sel­lest töö­ta­jaid, hoo­le­ko­gu, lap­se­va­ne­maid. Usu­me, et õp­pe­töö jät­kub koos­ta­tud ka­va ko­ha­selt ja toe­ta­me kesk­koo­li sel­le el­lu­vii­mi­sel,“ lau­sus Ter­je Kraan­velt.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus rahastab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti „Kuu­sa­lu kesk­koo­li ener­gia­tõ­hu­saks muut­mi­ne“ 1,18 mil­jo­ni eu­ro­ga, omao­sa­lu­se kat­teks võ­tab Kuu­sa­lu vald lae­nu. Re­kons­truee­ri­tak­se koo­li­ma­ja ka­he­kor­ru­se­li­ne ad­mi­nist­ra­tii­v­o­sa koos tei­se kor­ru­se klas­si­de­ga ja lõu­na­pool­ne ma­ja­­tiib.

Koo­li hoo­le­ko­gu pöör­du­mi­ne

Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ta­nel Tom­son saa­tis jaa­nua­ri vii­ma­sel päe­val Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se seo­ses sel­le­ga, et re­konst­ruee­ri­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke tin­gi­mus­tes oli töö­de val­mi­mis­­täh­ta­jaks mär­gi­tud 30. sep­tem­ber 2025.

Pöör­du­mi­ses on kir­jas, et koo­li hoo­le­ko­gu sai al­les pä­rast han­ke väl­ja kuu­lu­ta­mist tea­da val­la­va­lit­su­se ka­vast li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne­ga sa­maaeg­selt re­kons­truee­ri­da ka üle­jää­nud koo­li­hoo­ne, ehi­tus­pe­rioo­dil jääks õp­pe­töös ka­su­ta­mi­seks üks­nes algk­las­si­de Tä­pi­tiib koos söök­la­ga. Va­rem on hoo­le­ko­gu­le kin­ni­ta­tud, et kõi­ge­pealt ehi­ta­tak­se li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ja sel­le ka­su­tu­se­le­võ­tu jä­rel alus­ta­tak­se amor­ti­see­ru­nud koo­li­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­se­ga.

Hoo­le­ko­gu esi­mees tõ­des pöör­du­mi­ses, et tal­le ja pal­ju­de­le teis­te­le lap­se­va­ne­ma­te­le jääb aru­saa­ma­tuks, miks soo­vi­tak­se sa­maaeg­seid töid, te­ki­ta­des sel­le­ga koo­li­pe­re­le li­sast­res­si ja olu­li­selt hal­ven­da­des õp­pe­tin­gi­mu­si ehi­tus­pe­rioo­dil. Seo­ses va­na hoo­neo­sa sü­gi­sel ala­nud lam­mu­ta­mi­se­ga ja li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­tu­se tõt­tu on 5.-8. ja 9.-11. klas­sid ju­ba suu­na­tud ro­tat­sioo­ni kor­ras iga 5-6 nä­da­la jä­rel dis­tant­sõp­pe­le, mil­le „ta­se on kõi­kuv ja esi­neb prob­lee­me tun­di­de kor­ral­dus­li­kus poo­les“.

Ta­nel Tom­son mär­kis pöör­du­mi­ses veel, et rii­gilt an­ta­vat ra­ha­list toe­tust võib ka­su­ta­da ku­ni 30. no­vemb­ri­ni 2026, mis või­mal­dab ehi­ta­da kool uueks eta­pi­vii­si­li­selt. Ta tegi et­te­pa­ne­ku pöör­du­da esialg­se ka­va juur­de ning alus­ta­da re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga pä­rast li­gi­nul­le­ner­gia­ma­ja val­mi­mist ja ka­su­tu­se­le võt­mist.

Koo­li­di­rek­tor: saa­me ke­va­di­se aja hak­ka­ma

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa lausus Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Ole­me tei­nud plaa­ni läh­tu­des eel­du­sest, et li­gi­nul­l­ener­gia­hoo­ne val­mib ja ka re­konst­ruee­ri­mis­tööd lõ­pe­vad sep­temb­ris. Kui soo­vi­me sep­temb­ris alus­ta­da koo­li­tööd uutes ruu­mi­des, siis pea­me pin­gu­ta­ma.

Püüa­me ke­va­di­se aja ku­ni koo­liaas­ta lõ­pu­ni hak­ka­ma saa­da. See on kee­ru­li­ne, eel­dab tu­ge­vat mees­kon­na­tööd, õp­pe­töö kor­ral­da­mi­ses on sel ajal vä­ga suur roll õpe­ta­ja­tel. Täp­se­mat in­fot, kui­das hak­ka­me koo­li­tööd kor­ral­da­ma, ja­ga­me siis, kui ehi­tus­fir­ma­ga on re­konst­ruee­ri­mis­le­ping sõl­mi­tud. Ehi­ta­jaga on rää­gi­tud, et re­konst­ruee­ri­mis­töid tu­leb te­ha samm­haa­val ja mit­te sel ajal, kui ma­jas käib õp­pe­töö, alus­ta­tak­se ma­ja­tii­va ta­gu­mi­sest ot­sast ning tul­lak­se järk-jär­gult eda­si. “