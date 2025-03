Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­val, 20. veeb­rua­ril vas­tu ot­su­se an­da Ani­ja val­la tee­ne­te­märk val­la­va­lit­su­se en­di­se­le kauaaeg­se­le töö­ta­ja­le Mar­ge Ra­ja­le. Mar­ge Ra­ja töö­tas val­la­va­lit­su­ses 26 aas­tat. Ta läks juu­nis 1998 sot­siaal- ja ha­ri­dus­nõu­ni­kuks ning oli sel­lest ala­tes ku­ni val­la­töölt lah­ku­mi­se­ni mul­lu su­vel val­la­va­lit­su­se lii­ge. Ala­tes no­vemb­rist 2010 töö­tas ta abi­val­la­va­ne­ma­na, üht­la­si oli ha­ri­dus- ja sot­siaal­töö tee­nis­tu­se juht. Mar­ge Ra­ja on ala­tes asu­ta­mi­sest kuu­lu­nud MTÜs­se Ida–Har­ju Koos­töö­ko­da, on sel­le ju­ha­tu­se lii­ge, oli MTÜ aren­gust­ra­tee­gia üks koos­ta­ja ning on ol­nud Ani­ja val­la piir­kon­na pro­jek­ti­de nõus­ta­ja. Li­saks oli ta sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ju­ha­tu­se ning sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu lii­ge. Kauaaeg­se tu­le­mus­li­ku te­ge­vu­se eest ha­ri­dus- ja sot­siaal­vald­kon­na aren­da­mi­sel Ani­ja val­las päl­vis Mar­ge Ra­ja Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi num­ber 37. Tee­ne­te­mär­gi­ga kaas­neb 500 eu­ro suu­ru­ne ühe­kord­ne toe­tus.