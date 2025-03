Mul­lu ke­va­del te­gid Kuu­sa­lu kesk­koo­lis rii­giek­sa­meid 37, Keh­ra güm­naa­siu­mis 21 ja Lok­sa güm­naa­siu­mis 11 abi­tu­rien­ti.

Möö­du­nud nä­da­lal aval­das Pos­ti­mees koo­li­de ede­ta­be­lid güm­naa­siu­mi lõ­puek­sa­mi­te tu­le­mus­te põh­jal.

Koo­li­de ül­di­ses pa­re­mus­jär­jes­tu­ses on lii­de­tud ma­te­maa­ti­ka, ees­ti kee­le ja ing­li­se kee­le ek­sa­mi­te kesk­mi­sed tu­le­mu­sed. Üld­ta­be­lis on kok­ku 112 koo­li. Kuu­sa­lu kesk­kool on üld­jär­jes­tu­ses 37. ko­hal (ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi kesk­mi­se punk­ti­sum­ma­ga 62,7, ees­ti kee­les 53,4 ja ing­li­se kee­les 54,3), Keh­ra güm­naa­sium 84. ko­hal (ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi kesk­mi­se tu­le­mu­se­ga 36,5 punk­ti, ees­ti kee­les 53,9 ja ing­li­se kee­les 38,7) ning Lok­sa güm­naa­sium 104. ko­hal (ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi kesk­mi­ne punk­ti­sum­ma on Pos­ti­me­he ta­be­lis 38,4 ja ing­li­se kee­les 5,1 (Lok­sa koo­li and­me­tel on need ar­vu­tused va­led – toim.), ees­ti kee­les 56).

Aas­ta ta­ga­si oli Kuu­sa­lu kesk­kool üld­ta­be­lis 43. ko­hal, Keh­ra güm­naa­sium 71. ko­hal ning Lok­sa güm­naa­siu­mi sel­les ta­be­lis ei ol­nud, sest nii ees­ti kee­le kui ka ees­ti kee­le tei­se kee­le­na rii­giek­sa­mi te­gid siis al­la 5 õpi­la­se. Kesk­mi­sed punk­ti­sum­mad on ede­ta­be­li­tes väl­ja ar­vu­ta­tud, kui ek­sa­mi soo­ri­ta­sid 5 või roh­kem õpi­last.

Ida-Har­ju güm­naa­siu­mi­lõ­pe­ta­ja­test said kõi­ge pa­re­ma kesk­mi­se tu­le­mu­se see­kord Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed ing­li­se kee­les – jõu­ti esi­küm­nes­se. Ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi tu­le­mus­te pa­re­mus­jär­jes­tu­ses on 158 koo­li. Kuu­sa­lu kesk­kool on 8. ko­hal – ek­sa­mi soo­ri­ta­sid 10 õpi­last kesk­mi­se punk­ti­sum­ma­ga 83,4. Keh­ra güm­naa­sium on 133. ko­hal – ek­sa­mi tei­nud 13 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 61,4 punk­ti. Lok­sa güm­naa­sium on Postimehe tabelis 148. ko­hal – 8 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 56,1 punk­ti. Aas­ta ta­ga­si olid Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­jad ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi tu­le­mu­se­ga 31. ko­hal, siis soo­ri­ta­sid ek­sa­mi 11 õpi­last kesk­mi­se punk­ti­sum­ma­ga 78,4.

Ing­li­se kee­le C1 ek­sa­mi ede­ta­be­lis on 127 koo­li. Keh­ra güm­naa­sium 20. ko­hal, ek­sa­mi tei­nud 9 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 192,1 punk­ti. Kuu­sa­lu kesk­kool on 65. ko­hal, ek­sa­mi soo­ri­ta­nud 25 õpi­la­se kesk­mi­se tu­le­mu­se­ga 188 punk­ti. Lok­sa güm­naa­siu­mi ta­be­lis ei ole.

Ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi tu­le­mus­te ede­ta­be­lis on see­kord 115 koo­li. Lok­sa güm­naa­sium on 66. ko­hal, ek­sa­mi soo­ri­ta­sid 5 õpi­last, kel­le kesk­mi­ne tu­le­mus on 56 punk­ti. Keh­ra güm­naa­sium on 73. ko­hal, ek­sa­mi te­gid 18 õpi­last kesk­mi­se punk­ti­sum­ma­ga 53,9. Kuu­sa­lu kesk­kool on 76. ko­hal, ek­sa­mi soo­ri­ta­nud 34 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 53,4 punk­ti.

Ees­ti kee­le tei­se kee­le­na rii­giek­sa­mi ede­ta­be­lis­se sea­tud 33 koo­li hul­gas on Lok­sa güm­naa­sium 23. ko­hal – 5 õpi­la­se kesk­mi­ne ek­sa­mi­tu­le­mus on 66,4 punk­ti.

Laia ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi ede­ta­be­lis on tä­na­vu 125 koo­li. Kuu­sa­lu kesk­kool on 43. ko­hal, ek­sa­mi te­gid 21 õpi­last kesk­mi­se tu­le­mu­se­ga 56 punk­ti. Keh­ra güm­naa­sium on 117. ko­hal, ek­sa­mi soo­ri­ta­nud 16 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 22,8 punk­ti. Ka eel­mi­sel kor­ral oli Keh­ra koo­lil laia ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mil ma­dal tu­le­mus – 16 õpi­la­se kesk­mi­ne punk­ti­sum­ma 32,5 an­dis siis 118. ko­ha. Lok­sa güm­naa­siu­mi tä­na­vu­ses ede­ta­be­lis po­le, sest laia ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi te­gid 4 õpi­last. Nende kesk­mi­ne tu­le­mus oli kooli andmetel 75 punk­ti, mil­le­ga ja­ga­nuks 10.-11. koh­ta.

Kit­sa ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi tu­le­mus­te pa­re­mus­jär­jes­tu­ses on 124 koo­li. Lok­sa güm­naa­sium on 27. ko­hal – ek­sa­mi tei­nud 7 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 60,3 punk­ti. Kuu­sa­lu kesk­kool on 51. ko­hal – ek­sa­mi soo­ri­ta­nud 14 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 48,7 punk­ti. Keh­ra güm­naa­sium on 108. ko­hal – ek­sa­mi te­gid 5 õpi­last, kesk­mi­ne tu­le­mus on 29,2 punk­ti.

Lok­sa koo­li­di­rek­tor – Pos­ti­mees ek­sis

Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Ar­go Aug üt­les es­mas­päe­val, et nii te­ma kui õpe­ta­jad on Pos­ti­me­hes aval­da­tust häi­ri­tud. Üld­ta­be­lis on Lok­sa kool vii­mas­te seas, ent kui koo­lis ha­ka­ti üle ar­vu­ta­ma, siis sel­gus, et kit­sa ma­te­maa­ti­ka tei­nud 7 õpi­la­se tu­le­mus oli ja­ga­tud ko­gu abi­tu­rien­ti­de ar­vu­ga ehk 11-ga ja saa­dud koo­li kesk­mi­seks punk­ti­sum­maks 38,4, mis on te­ma hin­nan­gul hu­vi­tav tu­le­mus, kui võt­ta ar­ves­se, et Lok­sa koo­li kõi­gi õpi­las­te ek­sa­mi­tu­le­mu­sed olid Pos­ti­me­hes ar­vu­ta­tud kesk­mi­sest kõr­ge­mad: ma­da­laim 45 punk­ti, kõr­geim 98 punk­ti. Kui ar­vu­tus ar­ves­taks ka laia ek­sa­mi soo­ri­ta­nud õpi­las­te tu­le­must, ka­su­ta­des Pos­ti­me­he ar­vu­tu­sal­go­rit­mi, oleks Lok­sa koo­li ma­te­maa­ti­ka kesk­mi­ne punk­ti­sum­ma te­ma sõ­nul 71,5.

Ing­li­se kee­le tu­le­mus­te ta­be­lis oli C1 ek­sa­mi soo­ri­ta­nud 3 õpi­la­se osas ar­ves­ta­tud, et said null­tu­le­mu­se, mis po­le sa­mu­ti õi­ge, li­sas di­rek­tor.

„Kui Pos­ti­me­he koond­ta­be­lit vaa­da­ta, siis vii­mas­te sek­ka on sat­tu­nud mi­tu väik­se­mat koo­li, kel­le pu­hul võib ar­va­ta, et koond­tu­le­mu­si on ar­vu­ta­tud vil­da­kalt. Liht­sus­ta­tult öel­des ei jät­nud Pos­ti­mees vä­hem kui 5 õpi­la­se­ga grup­pi­de tu­le­mu­si mit­te ar­ves­tu­sest väl­ja, vaid ar­ves­tas, na­gu nad oleks saa­nud ek­sa­mil kõik null punk­ti. See on nen­de koo­li­de suh­tes äär­mi­selt ebaõig­la­ne. Saat­sin es­mas­päe­va õh­tul Pos­ti­me­he­le kir­ja, pa­lu­sin vead pa­ran­da­da ja te­gin et­te­pa­ne­ku ta­be­list ee­mal­da­da meie ja tei­sed koo­lid, kus mõ­nes gru­pis oli ek­sa­mi soo­ri­ta­jaid vä­hem kui 5. Sain vas­tu­se, et ta­be­leid muu­ta ei saa, kuid lu­ba­ti mi­nu kir­jast li­sa­da vas­tu­lau­se pa­ber­le­he loos­se,“ kom­men­tee­ris Ar­go Aug.

Kuu­sa­lu güm­naa­siu­mio­sas on 100, Keh­ras 70 ja Lok­sal 17 õpi­last

Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­sid ke­va­del 37 abi­tu­rien­ti, Keh­ra güm­naa­siu­mis 18 ja Lok­sa güm­naa­siu­mis 11. Käe­so­le­val õp­peaas­tal on Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­sis 31 abi­tu­rien­ti, Keh­ra güm­naa­siu­mis 26 ja Lok­sal 6. Kuu­sa­lu koo­lis on güm­naa­siu­mio­sas kok­ku 100, Keh­ra koo­lis 70 ja Lok­sal 17 õpi­last.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tus: „Meil on vä­ga hea meel ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi suu­re­pä­ra­se tu­le­mu­se üle – 8. koht ede­ta­be­lis. Ing­li­se keelt õpi­ti ka­hes rüh­mas, on ol­nud õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te tub­li koos­töö. Ka teis­te tu­le­mus­te üle ole­me rõõm­sad. Na­gu ik­ka, on kõik klas­sid len­du­de kau­pa eri­ne­vad, aga üld­joon­tes on meie abi­tu­rien­ti­de rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus ol­nud Ees­ti koo­li­de seas vä­he­malt tub­li kesk­mi­ne.“

Käe­so­le­val õp­peaas­tal on Kuu­sa­lu koo­lis kaks 10. klas­si, kok­ku 45 õpi­last, kel­lel on ka­he­pea­le üks len­nu­ju­ha­ta­ja ehk klas­si­ju­ha­ta­ja. Kah­te õp­pe­suun­da enam po­le, õpi­tak­se riik­li­ku õp­pe­ka­va ko­hus­tus­lik­ke ai­neid ning va­li­kai­neid saab õpi­la­ne ise va­li­da. Koos­tööd te­hak­se muuhulgas Edu­mu­se vee­bi­koo­li­ga, Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed on sealt va­li­nud näi­teks ka psüh­ho­loo­gia, in­ves­tee­ri­mi­se ja kri­mi­na­lis­ti­ka kur­su­se.

Käe­so­le­vast õp­peaas­tast on Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ko­gu koo­li­pe­rel 80mi­nu­ti­li­sed tun­nid. Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja sõ­nul on kü­sit­lu­sest sel­gu­nud, et nii õpi­la­sed kui ka õpe­ta­jad on nüüd­seks sel­le­ga har­ju­nud, päe­vas on mak­si­maal­selt 4, ena­mas­ti 3 õp­peai­net, mis teeb koo­li­päe­va üht­la­se­maks.

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal tõ­des, et laia ma­te­maa­ti­ka ma­dal tu­le­mus näi­tab reaal­set olu­kor­da: „Üks õpi­la­ne sai laia ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mil vaid 2 punk­ti ja oli veel ta­ga­si­hoid­lik­ke tu­le­mu­si, see lööb õpi­las­te kesk­mi­se tu­le­mu­se vä­ga ma­da­laks. Õn­neks kee­gi ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mil me koo­list pä­ris lä­bi ei kuk­ku­nud. Ole­me olu­kor­da ana­lüü­si­nud ja tei­nud jä­rel­du­sed, pin­gu­ta­me sel­le ni­mel, et põ­hi­koo­lis an­da ma­te­maa­ti­kas tu­gev põ­hi. Ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­jad on meil nüüd ole­mas ja tub­lid, aga va­ra­se­mad puu­du­jää­gid an­na­vad tun­da, ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­jaid on ol­nud ras­ke lei­da.“

Di­rek­tor li­sas, et vii­mas­tel aas­ta­tel po­le enam Keh­ra güm­naa­siu­mis­se tul­nud õpi­la­si Aeg­vii­du ega Ala­ve­re koo­list, sa­mas on õpi­la­si Aru­kü­last ja Raa­si­kult: „Tee­me tööd sel­le ni­mel, et tul­daks güm­naa­siu­mi­ha­ri­dust oman­da­ma meie koo­li. Sa­mas on vä­ga ras­ke kon­ku­ree­ri­da Tal­lin­na rii­gi­güm­naa­siu­mi­te uh­ke­te ma­ja­de­ga, nen­des­se on loo­dud 10. klas­si­de­le täien­da­valt kok­ku 1000 õpi­las­koh­ta.“

Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Ar­go Aug rää­kis, et tä­na­vu­ses 12. klas­sis õpi­vad õpi­la­sed vii­mast kor­da ees­ti ja ka ve­ne kee­les, 10. ja 11. klas­sis käib õp­pe­töö täie­li­kult ees­ti kee­les. Es­ma­kord­selt on va­li­kai­ne­na või­ma­lik güm­naa­siu­mio­sas õp­pi­da väi­ke­lae­va­ju­hiks, õpe­ta­vad Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ne­rid. Güm­naa­siu­mi­õpin­gu­te ajal saab õpi­la­ne läh­tu­valt oma hu­vi­dest võt­ta kõrg­koo­li­dest va­li­kai­neid, mil­le õp­pe­ta­su ka­tab kool, ning tu­le­mu­sed kan­tak­se güm­naa­siu­mi lõ­pu­tun­nis­tu­se­le. Järg­mi­sel õp­peaas­tal on plaa­nis koos­töös au­to­koo­li­ga alus­ta­da au­to­ju­hi­lu­ba­de kur­su­se­ga. Lok­sa güm­naa­siu­mi 10. klas­sis on käe­s­ole­val õp­peaas­tal 7 õpi­last, 11. klas­sis 4.