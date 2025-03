Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas käe­so­le­va aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si võit­jaks Sil­mad Lah­ti OÜ, mil­le oma­nik on De­nis Ra­hu. Et­te­võ­te sai ko­mis­jo­nilt kol­me kri­tee­riu­mi ar­ves­tu­ses kõi­ge suu­re­ma punk­ti­sum­ma, pak­ku­mu­se mak­su­must, epi­soo­di­de kir­jel­dust ja se­ni teh­tud töid hin­na­ti 5 pal­li süs­tee­mis. Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­list Trii­nu Re­ba­ne. Kon­kur­si­le oli esi­ta­tud 12 pak­ku­must, li­saks ka­he­le ko­ha­li­ku­le fil­mi­te­gi­ja­le oli osa­le­jaid naa­ber­val­da­dest, Tal­lin­nast ja mu­jalt Ees­tist. Sil­mad Lah­ti OÜ soovib kroonikafilmi eest 5600 eurot. Pro­dut­sent Alek­sei Troits­ki üt­les, et et­te­võ­te te­ge­leb vi­deo­fil­mi­de toot­mi­se­ga, pro­dukt­sioo­ni­tii­mi liik­med on Tal­lin­nast ja Kuu­sa­lu val­last tea­vad vä­he: „See on mei­le uus väl­ja­kut­se. Hak­ka­me kroo­ni­ka­fil­mi epi­soo­di­de osas Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­te­ga lä­bi rää­ki­ma ja tu­le­me piir­kon­na­ga tut­vu­ma.“