Kol­ga muu­seum pi­ken­das mõm­mi­ku­test joo­nis­ta­tud pil­ti­de vas­tu­võt­mi­se täh­tae­ga ku­ni es­mas­päe­va, 10. märt­si­ni. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier üt­les, et veeb­rua­ri lõ­puks oli muu­seu­mis­se jõud­nud mi­tu­sa­da joo­nis­tust ja mit­te ai­nult Kuu­sa­lu val­last, vaid ka Rak­ve­rest, Tar­tust, Saa­re­maalt, Tal­lin­nast. Ku­na vii­ma­sel päe­val, 28. veeb­rua­ril too­di veel kii­ru­ga pil­te ja on an­tud tea­da, et sel­leks ajaks ei jõu­tud mõ­ne lap­se joo­nis­tust üle an­da, ot­sus­ta­sid muu­seu­mi töö­ta­jad, et pi­ken­da­vad täh­tae­ga. „Püüa­me kõik pil­did kai­su­ka­ru sün­ni­päe­va­peo tä­his­ta­mi­seks, 15. märt­siks muu­seu­mis väl­ja pan­na, ka­su­ta­me sel­leks muu­seu­mi va­bu sei­na­pin­du. Lep­pi­si­me mõm­mi­de ko­gu­ja He­li Män­ni­ga kok­ku, et hoiame näituse avatuna 15. aprillini. Oo­ta­me näi­tust vaa­ta­ma ja ka peo­le.“ Näi­tu­sel „Män­gu­ka­ru sün­ni­päev – 123“ on Kol­ga muu­seu­mis vaa­ta­mi­seks sea­tud 250 män­gu- ja kai­su­ka­ru He­li Män­ni kol­lekt­sioo­nist.