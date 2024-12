Ala­tes 1. ok­toob­rist osu­tab Kuu­sa­lu val­las ko­dus ela­mist toe­ta­vaid tee­nu­seid vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud koos­töö­le­pin­gu­le MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la. Koos­töö­le­ping on sõl­mi­tud tä­nu Kuu­sa­lu val­la ja Kuu­sa­lu Hoo­le­la ühisp­ro­jek­ti­le „Kva­li­teet­se­te ko­dust ela­mist toe­ta­va­te hoo­le­kan­de­tee­nus­te aren­da­mi­ne Kuu­sa­lu val­las“, mil­le­le riik an­nab Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­dist pro­jek­ti­toe­tu­se­na ka­heks aas­taks 280 000 eu­rot, vald li­sab 70 000 eu­rot.

Pro­jek­ti te­ge­vus­te seas on ka tee­nu­seid tut­vus­ta­va vol­di­ku trük­ki­mi­ne ja pos­ti­ku­lud. Vol­dik saa­de­tak­se lä­hia­jal Kuu­sa­lu val­la 65aas­tas­te ja va­ne­ma­te ela­ni­ke post­kas­ti­des­se.

Vol­di­kus sel­gi­ta­tak­se, et ko­dus ela­mist toe­ta­vaid sot­siaal­tee­nu­seid osu­ta­tak­se kõi­gi­le re­gist­ree­ri­tud val­lae­la­ni­ke­le, kes va­ja­vad iga­päe­va­toi­min­gu­teks teis­te ini­mes­te abi. Tee­nus­te ees­märk on või­mal­da­da ea­ka­tel ja teis­tel abi­va­ja­du­se­ga ini­mes­tel ela­da oma ko­dus või­ma­li­kult ise­seis­valt. Abi­va­ja­dus võib esi­ne­da igas eas, kui on tek­ki­nud lii­ku­mis-, nä­ge­mis- või mä­lu­prob­lee­mid või on puu­du os­kus­test koos­ta­da taot­lu­si, täi­ta do­ku­men­te. Vol­di­kus loet­le­tak­se osu­ta­ta­vad tee­nu­sed, li­sa­tud on kon­tak­tand­med, et tea­taks, kel­le poo­le va­ja­du­sel pöör­du­da.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la koor­di­naa­tor ja pro­jek­ti­juht Ma­ria Prääts: „Pro­jek­tiin­fo­ga vol­di­ku­te trü­ki­arv on 2000. Post­kas­ti­des­se saa­da­me Om­ni­va abil. Li­saks vol­di­ku­te­le tel­li­me ka tee­nust tut­vus­ta­vad pla­ka­tid.“

Ta li­sas, et ala­tes ok­toob­rist on MTÜs Kuu­sa­lu Hoo­le­la tööl ne­li ini­mest, kes hak­ka­sid osu­ta­ma ko­du­seid hoo­le­kan­de­tee­nu­seid – Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te koos­sei­sust tu­li üle hoo­le­kan­de­töö­ta­ja Ene Va­gist­röm, uued hoo­le­kan­de­töö­ta­jad on Ja­ne Peen­sa­lu, Do­ris-Ma­ria Ree­de ja Sir­li Kolts. Nad asu­sid tut­vu­ma val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ alusel ko­du­tee­nu­se­le mää­ra­tud klien­ti­de­ga, on kaar­dis­ta­nud nen­de soo­ve ja va­ja­du­si. Ka osa­le­vad nad prae­gu koo­li­tus­tel, et oman­da­da hool­dus­töö­ta­ja kut­se 3. ta­se. Klien­ti­de juur­de sõit­mi­seks ka­su­ta­vad Kuu­sa­lu Hoo­le­la ko­du­hool­da­jad ku­ni aas­ta lõ­pu­ni oma isik­lik­ke sõi­du­au­to­sid, ent tee­nu­se pa­re­maks osu­ta­mi­seks saa­dak­se han­ke tu­le­mu­se­na nen­de ka­su­tus­se pea­gi tööau­tod. Töö­üles­an­ne­te täit­mi­sel ja sõi­du­ki­lo­meet­ri­te re­gist­ree­ri­mi­sel kat­se­ta­tak­se elekt­roo­ni­list süs­tee­mi Fleet comp­le­te.

„Klien­did on me uued töö­ta­jad häs­ti vas­tu võt­nud. Meie jaoks on ka klien­did uued, ole­me koos Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti Ai­gi Rei­no­mä­gi­ga kü­las­ta­nud kõi­ki, kes on aval­da­nud soo­vi ko­du­tee­nu­se saamiseks. Me ees­märk on osu­ta­da tee­nust roh­ke­mal mää­ral ja ini­me­se va­ja­du­sest läh­tu­valt, et roh­kem ini­me­si saak­sid ela­da või­ma­li­kult kaua ja ise­seis­valt oma ko­du­des,“ kin­ni­tas Ma­ria Prääts.

Prae­gu saa­vad kodutee­nu­seid Kuu­sa­lu val­las li­gi­kau­du 30 ela­nik­ku, ala­tes uuest aas­tast li­san­dub küm­me­kond, kok­ku pea­vad pro­jek­ti lõ­puks tee­nu­seid saa­ma 50 ini­mest. Ko­gu kahe­aas­ta­se pro­jek­ti väl­tel on tee­nus­te osu­ta­mi­ne klien­ti­de­le ta­su­ta. Loe ka lk 5.