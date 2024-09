MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la töö­ta­jad kut­su­sid ko­ha­lik­ku rah­vast eel­mi­sel pü­ha­päe­val Al­li­ka kü­las asu­va en­di­se koo­li­ma­ja ae­da õu­na­mah­la te­ge­ma. Re­gist­ree­ru­nuid oli nii pal­ju, et Hiiu­maalt tul­nud Trii­nu Õu­na­mahl pe­re­nai­sel ja­gus seal tööd hom­mi­kust õh­tu­ni.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la on pi­da­nud va­na koo­li­ma­ja juu­res köö­gi­vil­ja­ae­da kuus aas­tat. Aia pe­re­nai­ne on ol­nud Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge, klien­ti­de te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ma­ria Prääts. Aias on töö­ta­tud koos psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga klien­ti­de­ga, kel­le­le osu­ta­tak­se töö­ta­mi­se toe­ta­mi­se tee­nust.

Aia­saa­du­si on müü­dud koos­töös pü­sik­lien­ti­de­ga, ke­da on poo­le­sa­ja rin­gis. Pü­sik­lien­did ehk ise­kor­ja­jad ko­gu­vad aias en­da­le nii köö­gi­vil­ju kui ka mait­se­tai­mi, kaa­lu­vad seal­sa­mas ko­gu kraa­mi üle ning saa­da­vad e-kir­ja sel­le koh­ta, mi­da ja kui pal­ju kor­ja­sid. Kuu al­gu­ses saa­de­tak­se nei­le ar­ve eel­mi­sel kuul ko­gu­tu koh­ta.

Õu­na­mah­la te­ge­mi­se päev oli Hoo­le­la aias teist kor­da. Müü­di seal­sa­mas kas­va­ta­tud aia­saa­du­si, töö­tas vä­li­koh­vik ning esi­nes Kuu­sa­lu koo­li fol­gi­rühm, ke­da ju­hen­da­vad Kuu­sa­lu Hoo­le­la te­ge­vus­ju­hen­da­ja Eli­na Aa­sa ja va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu juht Tiiu Aa­sa.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la töö­ta­jad tõ­de­sid, et kui­gi aia­pi­da­mi­se­ga enam ei jät­ka­ta, siis suu­re tõe­näo­su­se­ga te­hak­se õu­na­mah­la pres­si­mi­se üri­tus koos ko­gu­kon­na­ga ka tu­le­val aas­tal.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge, juh­tiv te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esial­gu oli aia­maa ta­su­ta ka­su­ta­mi­se le­ping sõl­mi­tud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga viieks aas­taks, tä­na­vu ke­va­del sõl­mi­ti uus le­ping ka­heks aas­taks, aga tu­le­val su­vel Hoo­le­la eest­ve­da­mi­sel seal ae­da ei ha­ri­ta: „Aed viib ma­jan­dus­li­kult ra­ha pi­gem väl­ja. Ole­me uuen­da­nud õu­na­puid, is­tu­ta­nud juur­de mar­ja­põõ­said. Tä­na­vu ap­ril­lis oo­ta­ma­tult sa­da­nud lu­mi lõh­kus pi­ka ki­le­tun­ne­li, mi­da ole­me pa­ran­da­nud, kuid va­jaks suu­re­mat in­ves­tee­rin­gut. Kah­juks ei ole meil enam jõu­du aia­ga te­ge­le­da, ees on uued väl­ja­kut­sed. Kuu­sa­lu Hoo­le­la on sõl­mi­nud val­la­va­lit­su­se­ga le­pin­gu ea­ka­te ko­du­hool­dus­tee­nu­se­ga te­ge­le­mi­seks ning meie pe­su­ma­ja hak­kab tee­nust osu­ta­ma Valk­la Sü­da­me­ko­du­le.“

Ta li­sas: „Meie õu­na­puid ega põõ­said Al­li­ka kü­la aiast väl­ja kae­va­ma ei hak­ka. Vä­he­malt aas­ta saaks seal veel ae­da pi­da­da, ehk lei­dub Kuu­sa­lu ko­gu­kon­nas ini­me­si, kes on sel­lest hu­vi­ta­tud. Aia­maa ka­su­tus­le­ping sai sõl­mi­tud ka­heaas­ta­ne see­tõt­tu, et val­la­va­lit­su­sel oleks va­bam või­ma­lus ot­sus­ta­da, mi­da en­di­se koo­li­ma­ja­ga et­te võt­ta, kas ära müüa või ja­ga­da kin­nis­tu krun­ti­deks.“

Aia pe­re­nai­ne Ma­ria Prääts hak­kab ala­tes ok­toob­rist koor­di­nee­ri­ma Kuu­sa­lu val­la ea­ka­te­le ko­du­hool­dus­tee­nu­se osu­ta­mist. Ta üt­les, et kah­ju on lõ­pe­ta­da, köö­gi­vil­jaaed va­na koo­li­ma­ja juu­res on na­gu oma laps: „See on ol­nud emot­sio­naal­ne pro­jekt, en­da ra­ja­tud, me klien­did on saa­nud seal toi­me­ta­da. Loo­dan, et lei­dub ini­me­si, kes ela­vad kor­ter­ma­jas, oma aia­maad po­le, kuid ta­hak­sid aia­saa­du­si kas­va­ta­da ja tu­lek­sid järg­mi­sel su­vel me ae­da pi­da­ma. Olen val­mis kaa­sa ai­ta­ma.“

Ma­ria Prääts ju­tus­tas, et tä­na­vu tu­lid ko­gu­kon­na ini­me­sed ap­pi, kui et­te­kas­va­ta­tud to­ma­ti­tai­med said päi­ke­se­põ­le­tu­se. Ko­ha­lik rah­vas tõi ase­me­le oma to­ma­ti­tai­mi, kok­ku saa­di 45 eri sor­ti to­ma­teid. Ku­na need is­tu­ta­ti vei­di hil­jem, on ka saak val­mi­nud hil­jaae­gu ja prae­gu saab ki­le­tun­ne­list veel eri­su­gu­seid to­ma­teid.