Sõnumitoojas 25. septembril

• Raasikul valmib mitme aastakümne järel taas uus kortermaja;

• Aruküla kivilinna mänguväljak sai ringkiige;

• Raasiku valla lusikapidu;

• Heategevuslikul jooksul Arukülas osalesid ligi 300 õpilast Aruküla, Raasiku ja Pikavere koolidest;

• Raasiku ja Anija valla koduhooldusõed on aastaid pakkunud ka isikuabi;

• Anija valla teedesse investeeritakse tuleval aastal üle 237 000 euro;

• ÜKS KÜSIMUS: Kutsute kokku töörühma Anija vallas õpetajate motivatsioonipaketi koostamiseks. Mis on selle eesmärk?;

• Kehra ja Aegviidu kultuurijuhiks valiti TRIIN VESPERE;

• Kehra päästjatele päästeameti medalid;

• Anija vallavalitsusest lahkusid kaks töötajat;

• Ida-Harjumaal on tänavu Eesti kolm parimat põllumajandusloomade tõuaretajat;

• Kuusalu Hoolela lõpetab aiapidamise Allika külas;

• Kuusalu Hoolela hakkab eakatele osutama valla asemel koduseid teenuseid;

• Kuusalu vallavolikogu suurendas tootmis- ja ärimaa maamaksumäära;

• Kuusalu valla üldplaneeringu tähtaega on pikendatud jaanuarini 2026;

• Kiiu jäätmejaama uus asukoht tuleb endise reoveepuhasti kinnistule;

• Tapurlas on 10 aastat korraldatud liivaranna jooksu;

• Kuusalu ja Aruküla koolid võitsid teatejooksudes medaleid.

