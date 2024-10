Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus va­lis Keh­ra ja Aeg­vii­du piir­kon­na kul­tuu­ri­ju­hiks 40 kan­di­dee­ri­nu seast Triin Ves­pe­re, kes asub töö­le 1. ok­toob­rist. „Tal on ole­mas mees­kon­na­töö ko­ge­mus, hea suht­le­mis- ja kaa­sa­mi­sos­kus ning ta­he pa­nus­ta­da ko­du­ko­ha kul­tuu­ri­rik­ku­ses­se,“ põh­jen­das kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert. Triin Ves­pe­re on pä­rit Jär­va­maalt, lõ­pe­ta­nud Ara­ve­te kesk­koo­li, Tal­lin­na ma­jan­dus­koo­li per­so­na­li­töö eriaial ning tä­na­vu lõ­pe­tas Tal­lin­na Üli­koo­lis and­ra­goo­gi­ka ba­ka­lau­reu­seõp­pe. Ta on töö­ta­nud Go­ho­tels OÜs ning ala­tes 2020. aas­tast ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja­na Ani­ja Val­la Las­teae­da­des, prae­gu on lap­se­hool­dus­puh­ku­sel. „Ta­han töö­ta­da ko­du­ko­ha lä­he­dal, Ani­ja val­las. Kul­tuu­ri­ju­hi ametis näen uut väl­ja­kut­set. Tun­nen, et see töö on mul­le sü­da­me­lä­he­da­ne, sest on rah­vus­kul­tuu­ri­ga seo­tud,“ lau­sus Triin Ves­pe­re.