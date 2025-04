Ko­ha­li­kest va­li­mis­test on möö­das üle kol­me aas­ta. Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald on ol­nud sel­lest ajast opo­sit­sioo­nis. Kui­das neid aas­taid hin­da­te Raa­si­ku val­la va­lit­se­mi­ses?

„Aeg on ala­tes möö­du­nud va­li­mis­test ol­nud ki­rev. Üle kolme aas­tat ta­ga­si või­mu­le tul­nud koa­lit­sioon lu­bas val­la va­lit­se­mis­se tuua ava­tud ja lä­bi­paist­vat juh­ti­mist, kuid Ees­ti oma­va­lit­sus­te võrd­lus­por­taa­li mi­nuo­ma­va­lit­sus.ee and­me­tel on juh­ti­mi­ne ja ava­tud va­lit­se­mi­ne Raa­si­ku val­las ala­tes 2021. aas­tast hoo­pis lan­ge­nud. Seal on alu­seks võe­tud süs­teem­sust, po­lii­ti­list lä­bi­paist­vust, li­gi­pää­su in­fo­le ja ela­ni­ke osa­le­mist.

Meie va­li­mis­liit ei ole end vo­li­ko­gus frakt­sioo­ni­na opo­sit­sioo­niks re­gist­ree­ru­nud, meil on ko­gu­kond­lik vald ja va­li­mis­lii­du liik­med on oma ot­sus­tes ol­nud va­bad. Prae­gu­se val­la­va­lit­su­se ni­me­ta­mi­sel sai­me sel­les ka ühe ko­ha kuuest.

Koa­lit­sioo­ni kok­ku­lep­pe ko­ha­selt sai pä­rast va­li­mi­si val­la­va­ne­ma ko­ha EK­RE. Pal­ju­de­le jäi sel­gu­se­tuks, miks EK­RE liik­med pool­teist aas­tat hil­jem val­la­va­ne­ma ko­hast loo­bu­sid. Ko­he pä­rast va­li­mi­si hak­kas koa­lit­sioon muut­ma val­la aren­gu­ka­va, aga kol­me aas­ta jook­sul ku­hu­gi ei jõu­tud. Keh­tiv aren­gu­ka­va sai koa­lit­sioo­nilt kõ­vas­ti krii­ti­kat, aga kõi­gi kol­me aas­ta ee­lar­ved ja st­ra­tee­giad on teh­tud sel­le põh­jal. Tä­na­vu veeb­rua­ris al­ga­ta­ti vo­li­ko­gus hoo­pis uue aren­gu­ka­va te­ge­mi­ne. Täh­taeg tun­dub ana­lüü­si­deks ja kaa­sa­mi­seks krii­ti­li­selt lü­hi­ke, aga siis­ki on alus­ta­tud.

Mul­le tun­dub, et koa­lit­sioo­nil po­le prae­gu­ses vo­li­ko­gus hääl­te ena­must, sest pä­rast val­la­va­ne­ma va­he­tust on isi­ku­va­li­mis­tel hää­led ja­gu­ne­nud hoo­pis opo­sit­sioo­ni ka­suks, näi­teks pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­me­he va­li­mi­sel. Uue aren­gu­ka­va juh­ti­mi­se olu­kor­ra pea­tü­ki kir­jel­du­sest näh­tub, et val­laa­met­ni­ke hul­gas lä­bi vii­dud kü­sit­lus tu­vas­tas prob­lee­miks juh­ti­mi­sot­sus­te lä­bi­paist­ma­tu­se. See on küll uue aren­gu­ka­va ver­sioo­ni esialg­ne kir­jel­dus, mis on vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de­le saa­de­tud. Saa­me aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se prot­ses­sis sel­gust, miks sel­li­ne olu­kord on tek­ki­nud ja kui­das se­da la­hen­da­da.

Kind­las­ti on ela­ni­ke­le ja val­la part­ne­ri­te­le ol­nud häi­riv val­laa­met­ni­ke ti­he va­he­tu­mi­ne. Oli tun­da, et EK­RE val­la­va­nem ee­lis­tas en­da­le so­bi­vaid amet­ni­kke, kes pa­ra­ku ei jää­nud pü­si­ma. Prae­gu on seis mõ­ne­võr­ra pa­rem ja ehk uus val­la­va­nem suu­dab (lu­ge­da: peab) ka öko­noom­sust ra­ken­da­da. Mõ­ne aas­ta­ga on val­la va­lit­se­mi­se ku­lud suu­re­ne­nud 44 prot­sen­ti – kui 2021. aas­tal ku­lus val­la va­lit­se­mi­se­le 892 000 eu­rot, siis tä­na­vu ju­ba 1,52 mil­jo­nit eu­rot. Val­la ee­lar­ve tu­lu­de ja ku­lu­de va­he ehk ee­lar­ve tu­lem on vaid 122 300 eu­rot ehk ise­gi 3 kor­da väik­sem kui eel­mi­se aas­ta ok­toob­ris ee­lar­vest­ra­tee­gias pla­nee­ri­tud. Lae­ne tu­leb ta­ga­si maks­ta ja oo­tu­si on ka in­ves­tee­rin­gu­te­le, aga ise­gi kui uus aren­gu­ka­va saab val­mis, on meil eel­ar­vest­ra­tee­gias null eurot investeeringuteks pea­le val­la tee­de ra­has­tu­se, 400 000 eu­ro. Ee­lar­vest­ra­tee­gia­ga tu­leb uutel vo­li­ko­du­kan­di­daa­ti­del end kind­las­ti kurs­si viia. Koa­lit­sioon on võt­nud suu­na val­la­le mit­te­va­ja­li­ke kin­nis­tu­te krun­ti­mi­se­le ja müü­mi­se­le. See on prae­gu sund­seis, loo­de­ta­vas­ti aju­ti­ne.“

Mil­li­seid te va­li­mis­lii­du lu­ba­du­si on õn­nes­tu­nud täi­ta ja kui­das?

„Meie soov oli ta­ga­da kõi­gi­le soo­vi­jai­le ko­had val­la las­teae­da­des. Volikogu praeguse koosseisu ajal on viidud ellu Raa­si­ku las­teaia juur­de­ehi­tu­s. Pla­nee­ri­si­me val­da juh­ti­des la­hen­da­da sel­le sood­sa­malt ja suu­re­ma­le ar­vu­le las­te­le, komp­ro­miss oli prae­gu­ne la­hen­dus. Las­teaia­koh­ta­de vä­he­sus oli ju­ba ne­li aas­tat ta­ga­si val­la pea­mi­ne mu­re­koht, prae­gu­ne vä­he­ne sün­di­vus kah­juks la­hen­dab sel­le kü­si­mu­se vä­he­malt mõ­neks ajaks. Soo­vi­si­me lõ­pu­ni viia ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se, need tööd prae­gu käi­vad. Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­tee, mil­le­ga alus­ta­si­me 2020. aas­tal, val­mib loo­de­ta­vas­ti tä­na­vu su­veks. Meie soov oli ka Raa­si­ku ter­vi­se­ra­ja aren­da­mi­ne, sel­le­ga te­ge­le­tak­se. Me tä­he­le­pa­nu on pü­si­nud ka tee­de kor­ras­hoiul, ra­ha sel­leks vä­he­ne­nud ei ole, uus tee­hoiu­ka­va on ole­mas. Meie ini­me­si on kaa­sa­tud ka tee­hoiuko­mis­jo­ni.“

Mil­li­sed teie va­li­mis­lii­du lu­ba­du­sed on jää­nud täit­ma­ta ja miks?

„Kah­ju, et koa­lit­sioo­ni üks­meel­sel ot­su­sel võe­ti ee­lar­vest väl­ja Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku ra­ja­mi­se pro­jekt, sel­le­ga la­hen­daks ka par­ki­mi­se, tur­va­lis­te kõn­ni­tee­de ja män­gu­väl­ja­ku­te kü­si­mu­se. Har­ju­maal aren­da­tak­se kesk­väl­ja­kuid pro­jek­ti­ra­has­tu­se toel, Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku jaoks oleks so­bi­lik ra­ha­taot­le­mi­se koht ol­nud Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se mee­de „Kät­te­saa­da­vad kva­li­teet­sed ava­li­kud tee­nu­sed“. Meie soo­vi­me kesk­väl­ja­ku plaa­ni­ga kind­las­ti eda­si lii­ku­da.

Ka val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja küt­te- ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­sest 2022. aas­tal loo­bu­ti, kui­gi sel­le jaoks toe­tu­se saa­mi­seks oli ise­gi ra­has­tus ole­mas. Me po­le kah­juks val­las kol­me aas­ta jook­sul kaa­sa­nud pro­jek­ti­ra­has­tu­si ener­gia­ku­lu­de vä­hen­da­mi­seks, kuid oleks pi­da­nud, et hoi­da tu­le­vi­kus ku­lu­sid kok­ku.

Meie prio­ri­tee­diks on ka val­la teed. Tee­hoiu­ka­va 2024-2028 on ole­mas, töid on pal­ju ja kü­lad oo­ta­vad oma jär­je­kor­da kü­la­tee­de ja ale­vi­kud tä­na­va­te osas, ka­vas on 25 ob­jek­ti pee­tud es­ma­va­ja­li­kuks. Peak­si­me suut­ma igal va­ra­ke­va­del koos ee­lar­ve­ga ni­me­ta­da eelarvestatud maksumused ja konkreetsed tööd, mi­da ka­vat­se­tak­se el­lu viia.“

Kui­das hin­da­te oma opo­sit­sioo­ni­part­ne­ri­te va­li­mis­lu­ba­dus­te täit­mist?

„Meie va­li­mis­lii­du part­ner opo­sit­sioo­nis on ol­nud ük­sik­kan­di­daat, kel­lel on oma lä­he­ne­mi­sed val­la elu pa­re­maks te­ge­mi­sel. Ta on pal­ju tä­he­le­pa­nu juh­ti­nud val­la­ko­da­ni­ke­ga mit­tear­ves­ta­mi­se­le, pöör­du­nud meie ju­hi­tud ko­mis­jo­ni­de või ot­se val­la­va­lit­su­se poo­le. Ta on suu­re õig­lus­tun­de­ga ja kind­las­ti suut­nud häs­ti oma va­li­jas­kon­da tee­ni­da.“

Kui­das tee­te opo­sit­sioo­nis koos­tööd?

„Meie liik­me­te hul­gas on ehk roh­kem pi­kaaeg­seid vo­li­ko­gu­liik­meid. Ko­ge­mu­sed, tead­mi­sed, os­ku­sed pa­ne­vad vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel roh­kem kü­si­ma, mil­list prob­lee­mi la­hen­da­tak­se, kas on põh­jen­du­sed, kas vas­tab aren­gu­ka­va­le ja st­ra­tee­gia­te­le, kas eel­nõu on kor­rekt­ne ja nii eda­si. See teeb meid vo­li­ko­gus hää­le­ka­maks ja tih­ti põh­jen­da­tult. Ta­va­li­selt suht­le­me oma­va­hel jooks­valt ja mul on hea meel, et meist kõik hu­vi­tu­vad tee­ma­dest, mi­da aru­ta­tak­se, ning et kee­gi ei ole vä­si­nud en­ne va­li­mis­pe­rioo­di lõp­pu. Ole­me tei­nud et­te­pa­ne­kuid, et vo­li­ko­gu ko­gu koos­sei­su­ga võiks roh­kem ol­la se­mi­na­ri tüü­pi aru­te­lu­sid, näi­teks en­ne ee­lar­vest­ra­tee­gia uuen­da­mist ok­toob­ris. See üht­lus­taks aru­saa­ma­sid või­ma­lus­test ja va­li­ku­test ning lii­daks roh­kem kõi­ki vo­li­ko­gu­liik­meid.“

Pa­lu­me Teie hin­nan­gut ka koa­lit­sioo­ni te­ge­vu­se koh­ta.

„Lü­hi­dalt võ­tak­sin sel­le kok­ku nii, et kui on hu­vi ja ta­he mi­da­gi saa­vu­ta­da, siis see ka saa­vu­ta­tak­se. Kui va­lit­se­mist alus­ta­ti koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­ga ja ühe­hää­le­li­se üle­kaa­lu­ga, siis kolm ja pool aas­tat hil­jem see nii ei ole. Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut enam ku­sa­gilt lu­ge­da po­le. Jõu­du­de va­he­kord hää­le­tus­tel ei ole enam nii rel­jeef­ne, na­gu oli al­gu­ses. Kol­me aas­tat jääb ise­loo­mus­ta­ma vä­lisp­ro­jek­ti­ra­ha­de vä­he­ne ka­su­tus. On vaid ÜVK, mis mui­du­gi on ka olu­li­ne.

Aru­kü­las elav ko­da­nik üt­les mul­le, et möö­du­nud kol­me aas­ta jook­sul on Aru­kü­las in­ves­tee­rin­gu­na näh­tav vaid mõ­ne­sa­ja­meet­ri­ne koo­re­pu­rust kerg­tee ben­sii­ni­jaa­ma juu­res. Vo­li­ko­gu liik­me­na võin li­sa­da ka, et las­te­aed sai osa­li­selt ven­ti­lat­sioo­ni. Aga nii näib väl­ja­poo­le ja eks ra­has­tus­või­ma­lu­sed on ka ol­nud eri­ne­vad.

Aren­da­jaid on prae­gu­se koa­lit­sioo­ni kä­sit­lus­tes pee­tud pi­gem äri­hai­deks, kuid vaid tä­nu nei­le on val­la rah­vaarv vä­he­haa­val tõus­nud. Kui ela­ni­ke ar­vu vii­ma­ne suu­rem kasv oli Raa­si­kul 2020. aas­tal, mil val­mi­sid 39 ri­dae­la­mu­kor­te­rit, siis nüüd val­mi­vad sa­mas ma­hus kor­rus­ma­jad Aru­kül­la. Neid aren­da­jaid ei ole pal­ju, kes oma ra­ha­ga ris­ki­vad ja Raa­si­ku val­da ela­mis­pin­du ehi­ta­vad, oma­va­lit­sus peaks nen­de­ga arengu­­lahen­dus­te osas ole­ma pa­re­mas dia­loo­gis. Hea on see, et de­tailp­la­nee­rin­gu­te­ga te­ge­le­mi­ne on muu­tu­nud in­ten­siiv­se­maks ja kii­re­maks.“

Kas kan­di­dee­ri­te sa­ma va­li­mis­lii­du­ga tä­na­vu sü­gi­sel toi­mu­va­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel, ju­ba val­mis­tu­te sel­leks ning kas ja mi­da plaa­ni­te te­ha va­ra­se­mast tei­si­ti?

„Ole­me sel­le mees­kon­na­ga jär­je­pi­de­valt vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud ja oma va­li­jaid esin­da­nud. Kan­di­dee­ri­me ka tä­na­vu sü­gi­sel. Olen ka isik­li­kult pal­ju tä­nu­sõ­nu saa­nud, et osa­len ja pa­nus­tan, see sa­mu­ti in­nus­tab. Meie mees­kon­nas ei ole po­pu­list­lik­ke mäs­sa­jaid va­li­mis­või­du ni­mel. On kuul­da ja loo­dan, et va­li­mis­te­le on tu­le­mas pal­ju mees­kon­di ja see tu­leb ai­nult ka­suks. Mi­da me tei­si­ti tee­me, ot­sus­ta­me mees­kon­na­ga.“