Ko­ha­li­kest va­li­mis­test on möö­das üle kol­me aas­ta, ole­te Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du ja EK­RE koa­lit­sioo­ni­ga ol­nud sel­lest ajast või­mul. Kui­das neid aas­taid hin­da­te Raa­si­ku val­la va­lit­se­mi­ses?

„On ol­nud vä­ga te­gu­sad kolm ja pool aas­tat. Ole­me ee­lar­ve­li­selt kit­sas sei­sus suut­nud Raa­si­ku val­la heaks mär­ki­mis­väär­selt pal­ju ära te­ha ja sa­mas hoid­nud ee­lar­ve ta­sa­kaa­lus. Raa­si­ku, Aru­kü­la ja Kurg­la kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni laien­du­sed tõs­ta­vad sa­da­de ini­mes­te eluk­va­li­tee­ti. Sa­mu­ti ai­tab Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­tee pa­ran­da­da piir­kon­nas ele­va­te ini­mes­te tur­va­li­sust.“

Te kan­di­dee­ri­si­te Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dus. Mil­li­sed va­li­mis­lii­du va­li­mis­lu­ba­du­sed ole­te jõud­nud täi­ta ja kui­das?

„Kõi­ge suu­rem in­ves­tee­ring vii­mas­tel aas­ta­tel Raa­si­ku val­las, mis on ka Ko­du­ko­ha Val­mis­lii­du pea­mi­ne va­li­mis­lu­ba­dus, on ol­nud Raa­si­ku ja Aru­kü­la ale­vi­ku ning Kurg­la kü­la ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni väl­ja­e­hi­ta­mi­ne. Sa­mu­ti oli meie va­li­mis­lu­ba­dus kerg­tee­de ehi­ta­mi­ne väl­ja­poo­le ale­vik­ke – ko­he val­mib Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­tee ning pro­jek­tee­ri­tud on Pe­nin­gi-Raa­si­ku kerg­tee. Lu­ba­si­me pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu bus­si­pea­tus­te val­gus­ta­mi­se­le – see on teh­tud. Pea­gi saa­vad ra­ja­tud Aru­kü­la koer­te­park ja Raa­si­ku ter­vi­se­ra­da. Sa­mu­ti oli olu­li­ne las­teaia­koh­ta­de puu­du­se vä­hen­da­mi­seks Raa­si­ku ja Aru­kü­la las­teae­da­des­se uu­te rüh­ma­de loo­mi­ne. Ole­me suut­nud hoo­li­ma­ta pin­ge­li­sest ee­lar­vest jät­ka­ta va­baü­hen­dus­te ja spor­dik­lu­bi­de toe­ta­mist.

Juh­ti­mi­se poo­le pealt oli meie va­li­mis­lu­ba­dus val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne kon­kur­si kor­ras. Sel­le lu­ba­du­se täit­mi­ne esial­gu koos­töös koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­ga ei õn­nes­tu­nud ja val­la­va­ne­maks sai EK­RE pa­ku­tud kan­di­daat, kuid tei­sel kat­sel kor­ral­da­si­me kon­kur­si, ku­hu soo­vi­aval­du­si lae­kus ka­hek­sa. Vest­lu­se­le kut­su­si­me kolm kan­di­daa­ti ning va­li­tuks osu­tus nüüd­ne val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li.

Üks sa­mu­ti olu­li­ne va­li­mis­lu­ba­dus oli ko­da­ni­ke kaa­sa­mi­ne val­la juh­ti­mis­se kaa­sa­va ee­lar­ve kau­du ning sel­leks, et Raa­si­ku vald oleks üht­ne – jul­gus ot­si­da koos­töö­või­ma­lu­si eri­ne­va­te va­li­mis­lii­tu­de va­hel. Ka need mõ­le­mad ees­mär­gid on saa­nud täi­de­tud – kaa­sav ee­lar­ve on meie val­las 2025. aas­tal ju­ba nel­jan­dat kor­da ning val­la­vo­li­ko­gu ala­lis­te ko­mis­jo­ni­de ju­hi koh­ta­de­le on va­li­tud teis­te va­li­mis­lii­tu­de esin­da­jad. Olu­li­ne on ka tee­de ra­has­ta­mi­ne, sel­le lä­bi­paist­vu­se ta­ga­mi­seks on moo­dus­ta­tud val­la­va­lit­su­se juur­de tee­hoiu­ko­mis­jon.“

Mil­li­sed teie va­li­mis­lii­du lu­ba­du­sed on jää­nud täit­ma­ta ja miks?

„Suu­red as­jad ole­me suut­nud mi­nu hin­nan­gul el­lu viia. Üks, mi­da ei õn­nes­tu­nud sa­jap­rot­sen­di­li­selt rea­li­see­ri­da, on Aru­kü­la män­ni­ku kaits­mi­ne ja Jõe­läht­me jõe at­rak­tiiv­se­maks muut­mi­ne. Need jää­vad siis järg­mis­tes­se va­lit­se­mi­se pe­rioo­di­des­se.“

Kui­das hin­da­te oma koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri va­li­mis­lu­ba­dus­te täit­mist?

„Koos­tööd alus­ta­des sõl­mi­sid Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit ja Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond koos­töö­le­pin­gu Raa­si­ku val­la juh­ti­mi­seks 2021-2025. Lep­pi­si­me kok­ku, et meie jaoks on olu­li­ne Raa­si­ku val­la kõi­ki­de piir­kon­da­de ja vald­kon­da­de heao­lu eest seis­mi­ne, ava­tud, lä­bi­pais­tev va­lit­se­mi­ne ja ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­ne. Sõl­mi­tud le­ping toe­tus 17. ok­toob­ril 2021. aas­tal toi­mu­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­teks koos­ta­tud prog­ram­mi­de­le, Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va­le ja aren­gust­ra­tee­gia­le. Sõ­nas­ta­si­me te­ge­vu­sed, mil­le kau­du saa­vu­ta­tak­se ja säi­li­ta­tak­se Raa­si­ku vald kui kaa­saeg­ne maa­lä­he­da­ne ja tur­va­li­ne elu­kesk­kond, sa­mu­ti see, et ava­lik­ku või­mu teos­ta­des sea­me kesk­se­le ko­ha­le ini­me­sed. Pi­da­si­me olu­li­seks vas­tu­tus­tund­lik­ku ee­lar­ves­ta­mist ja val­la võ­la­koor­mu­se kont­rol­li all hoid­mist. Mei­le on täh­tis, et Raa­si­ku val­las oleks de­mok­raat­lik, lä­bi­pais­tev ja kaa­sav val­la­juh­ti­mi­ne, kva­li­teet­sed ava­li­kud tee­nu­sed ning ava­tus uute­le idee­de­le ja toe­tus ela­ni­ke omaal­ga­tus­teks.

Ole­me möö­du­nud kol­me ja poo­le aas­ta jook­sul käi­tu­nud vas­ta­valt koos­töö­le­pin­gus too­du­le ning usun, et ka koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid on teh­tu­ga ra­hul.“

Kui­das tee­te koa­lit­sioo­nis koos­tööd?

„Meil toi­mu­vad re­gu­laar­sed töö­koo­so­le­kud, aru­ta­me koos lä­bi kõik olu­li­se­mad tee­mad.“

Koa­lit­sioo­nil on vo­li­ko­gus üks lii­ge roh­kem kui opo­sit­sioo­nil. Kui kee­ru­li­ne on val­da juh­ti­da nii na­pi üle­kaa­lu­ga?

„Ku­na Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gul on üks ees­märk – juh­ti­da Raa­si­ku val­da või­ma­li­kult häs­ti, siis võib öel­da, et ei ole kee­ru­li­ne. Kui vo­li­ni­kud tun­ne­ta­vad, et ot­su­sed, mis hää­le­ta­mi­se­le tu­le­vad, on val­la aren­gu jaoks olu­li­sed, siis an­tak­se ka oma hääl vas­ta­valt sel­le­le. Olu­li­ne on siin­juu­res mui­du­gi usal­dus val­la­va­lit­su­se vas­tu. Vo­li­ko­gu vii­mas­tel is­tun­gi­tel ei ole ot­su­sed mit­mel kor­ral va­ja­nud hää­le­tust, sest kõik vo­li­ni­kud on va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu­de­ga ol­nud ühe­hääl­selt nõus.“

Pa­lu­me Teie hin­nan­gut ka opo­sit­sioo­ni te­ge­vu­se koh­ta.

„Koos­töö on mi­nu hin­nan­gul su­ju­nud vä­ga häs­ti. Opo­sit­sioo­ni üle­san­ne on juh­ti­da tä­he­le­pa­nu sel­le­le, mi­da nen­de ar­va­tes võiks teist­moo­di te­ha ja se­da nad on ka in­ten­siiv­selt tei­nud.“

Ole­te va­rem öel­nud, et val­la juh­ti­mi­se lä­bi­paist­vu­se tõst­mi­seks hak­ka­si­te te­ge­ma vo­li­ko­gu is­tun­gi­te üle­kan­deid, nüüd ni­me­ta­si­te, et lä­bi­paist­vu­se suurendamiseks sai loo­dud tee­de ra­has­ta­mi­se aru­ta­mi­seks ko­mis­jon, ole­te alus­ta­nud kaa­sa­va ee­lar­ve­ga, kuid opo­sit­sioon on et­te heit­nud, et lä­bi­paist­vust võiks ol­la roh­kem.

„On tõ­si, et ole­me al­ga­ta­nud mit­meid te­ge­vu­si, et luua val­lae­la­ni­ke­le või­ma­lus saa­da vo­li­ko­gu is­tun­gi­test osa vi­deoü­le­kan­ne­te va­hen­du­sel. Kui vaa­da­ta, kui pal­ju on nen­del üle­kan­ne­tel vaa­ta­jaid, või­me kind­lalt väi­ta, et vo­li­ko­gu töö rah­va­le lä­he­ma­le too­mi­ne on õn­nes­tu­nud. Tänavu plaa­ni­me lii­tu­da ka KO­VIS süs­tee­mi­ga, mis on ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­le mõel­dud vo­li­ko­gu hää­le­tu­se ja pro­to­kol­li koos­ta­mi­se süs­teem. See peaks muut­ma is­tun­gi­te jäl­gi­mi­se veel­gi pa­re­maks.

Tee­hoiu­ko­mis­jon sai loo­dud sel­leks, et tee­de in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­mi­ne oleks lä­bi­pais­tev. Tee­de kor­ras­hoid mõ­ju­tab iga­päe­va­selt vä­ga pal­ju­de ela­ni­ke eluk­va­li­tee­ti ja mi­nu ar­va­tes ei saa ko­mis­jo­ni töö olu­li­sust kui­da­gi ala­hin­na­ta. Kaa­sa­va ee­lar­ve kut­su­si­me el­lu, et val­lae­la­ni­kel oleks või­ma­lik pro­jek­ti­de kau­du osa­le­da ko­ha­li­ku kesk­kon­na at­rak­tiiv­se­maks muut­mi­sel. See on sa­mu­ti mi­nu mee­lest vä­ga olu­li­ne.

Sel­leks, et kõik oleks aus ja lä­bi­pais­tev, on vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees ja liik­med opo­sit­sioo­ni esin­da­jad, sa­mu­ti on üks val­la­va­lit­su­se lii­ge opo­sit­sioo­ni soo­vi­ta­tud isik. Eel­pool­too­dut ar­ves­ta­des on ras­ke väl­ja mõel­da veel mi­da­gi, kui­das lä­bi­paist­vust saaks suu­ren­da­da. Kui opo­sit­sioo­nil on min­geid konk­reet­seid et­te­pa­ne­kuid, ole­me ala­ti val­mis kaa­sa mõt­le­ma ja koos­tööd te­ge­ma.“

Kas kan­di­dee­ri­te sa­ma va­li­mis­lii­du­ga tä­na­vu sü­gi­sel toi­mu­va­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel, ju­ba val­mis­tu­te sel­leks ning kas ja mi­da plaa­ni­te te­ha va­ra­se­mast tei­si­ti?

„Jah, kan­di­dee­rin ka tä­na­vu sü­gi­sel. Kind­las­ti on meil uu­si ja värs­keid mõt­teid, kui­das te­ha elu val­las veel­gi pa­re­maks.“

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus on 17 lii­get. Koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit 7 ja EK­RE 2 ko­ha­ga.

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust on vo­li­ko­gus Maar­ja Si­kut, Ka­di Tam­ma­ru, Avo Möls, Re­ne Lill, Kris­ti Va­der, Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo, An­ne Velt­mann-Ves­ki, EK­REst Priit Peb­sen ja Ralf Rist­hein.

Opo­sit­sioo­nis on va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald 7 ko­ha­ga ja ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas.

Va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald on vo­li­ko­gus And­re Sepp, Tii­na Rüh­ka, Mih­kel Must, And­res Kal­las­te, Ivar Vil­berg, Ma­rian­ne Põld ja Kad­ri Kes­kü­la.