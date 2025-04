Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 20. märt­si is­tun­gil vii­tas vo­li­ko­gu lii­ge Peep Kask sot­siaal­mee­dias tõs­ta­ta­tud prob­lee­mi­le – suu­re­ma­te üri­tus­te kor­ral Keh­ra spor­di­hoo­nes või koo­li­ma­jas on Spor­di tä­na­val li­saks ühe­le sõi­du­ra­ja­le sa­ge­li par­gi­tud sõidukeid ka kõn­ni­tee­le ning kor­ter­ma­ja hoo­vi­de sis­se­sõi­tu­de et­te. Ta kü­sis, kas on plaa­nis pai­gal­da­da Spor­di tä­na­va­le roh­kem par­ki­mist kee­la­vaid mär­ke.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor möö­nis, et ei saa lu­ba­da au­to­de par­ki­mist mu­ru­le või kor­ter­ma­ja­de sis­se­sõi­tu­de et­te, sa­mas ei plaa­ni val­la­va­lit­sus ha­ka­ta Spor­di tä­na­va­le kee­lu­mär­ke li­sa­ma.

„Ole­me se­da tee­mat val­la­ma­jas pal­ju aru­ta­nud ja leid­si­me, et esial­gu pa­lu­me üri­tus­te kor­ral­da­ja­tel an­da siia tu­le­va­te­le ini­mes­te­le in­fot, ku­hu on Keh­ras või­ma­lik au­tod jät­ta,“ üt­les Rii­vo Noor.

Ta sõ­nas, et val­la­ma­ja park­la on õh­tu­ti tü­hi, sa­mu­ti on suur park­la Keh­ra kaup­lus­te va­he­li­sel alal.

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe li­sas, et val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud kir­jas too­di väl­ja, et pea­le Spor­di tä­na­va par­gi­vad spor­di­hoo­ne kü­las­ta­jad au­tod ka Koo­li tä­na­va­le nii, et üks sõi­du­suund on seis­vaid au­to­sid täis: „Sõi­de­tak­se möö­da ühe­suu­na­list Spor­di tä­na­vat, kui seal koh­ta ei ole, jäe­tak­se au­to Koo­li tä­na­va­le rist­mi­ku va­he­tus­se lä­he­dus­se. Sin­na pea­me siis­ki ilm­selt pa­ne­ma üles par­ki­mist kee­la­vad mär­gid.“

Vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Nõl­vak ar­vas, et kee­lu­mär­ki­de­ga prob­lee­mi ei la­hen­da, sest ku­sa­gi­le peab ju saa­ma au­to­sid par­ki­da, ning kui tä­na­va äär­de enam par­ki­da ei to­hi, ha­ka­tak­se au­to­sid jät­ma kor­ter­ma­ja­de va­he­le. Erik Jü­riöö mär­kis, et kee­lu­märk par­ki­mist ei ta­kis­ta. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev üt­les, et val­la­va­lit­su­ses on ka väär­teo­me­net­le­ja, kes saab rik­ku­jaid trah­vi­da.

Re­ne Kaa­lo oli se­da meelt, et es­malt võiks püü­da prob­lee­mi la­hen­da­da hea­ga. Te­ma et­te­pa­nek oli, kui spor­di­hoo­nes on tu­le­mas võist­lu­sed, tu­leks an­da Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma kau­du teis­te­le spor­dik­lu­bi­de­le tea­da, ku­hu saa­vad oma bus­se-au­to­sid par­ki­da sport­la­sed ja ku­hu nen­de fän­nid.

„Sel­li­ne koo­li­ta­mi­ne võ­tab ae­ga, aga kui rää­ki­da, siis nad har­ju­vad,“ lau­sus Re­ne Kaa­lo.

Ta rää­kis, et on käi­nud lap­se­va­ne­ma­te­le sel­gi­ta­mas – po­le pä­ris õi­ge, kui ta­ha­vad lap­si spor­di­hoo­nes­se tuues au­to­ga peaae­gu uk­sest sis­se sõi­ta: „To­ri­se­vad küll, aga see on koo­li­ta­mi­se kü­si­mus.“

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et prob­lee­mi põh­jus on ku­na­gi­ne vei­di vil­tu läi­nud pla­nee­ri­mi­ne, nüüd tu­leb püü­da se­da la­hen­da­da. Sel­leks on va­ja lei­da spor­di­hoo­ne ja koo­li­ma­ja kü­las­ta­jai­le mu­gav ja aru­saa­dav viis ja koht, ku­hu üri­tus­te kor­ral au­to­sid par­ki­da, et need ei se­gaks tei­si liik­le­jaid ega ja­la­käi­jaid: „Kae­bus, mis nüüd prob­lee­mi te­ra­valt tõs­ta­tas, on seo­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va vas­tu­võ­tu­ga Keh­ra koo­li­ma­jas, kuid põ­hi­li­selt on par­ki­mi­se­prob­leem spor­di­hoo­nes toi­mu­va­te spor­di­võist­lus­te ajal.“

Ta tõ­des, et Spor­di tä­na­val on ju­ba liik­lus­mär­ke, mis par­ki­mist re­gu­lee­ri­vad, kuid neist po­le ka­su, kui tea­tak­se, et va­les­ti par­ki­mi­se­le mi­da­gi ei järg­ne – Keh­ras ei ole sel­le eest te­ma sõ­nul vä­ga pal­ju trah­vi saa­dud.

Siis­ki ar­vas ka Priit Va­ba­mäe, et õi­ge on lä­he­ne­mi­ne püü­da prob­lee­mi vä­he­malt esial­gu la­hen­da­da hea­ga. Ta kin­ni­tas, et on ka ise Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja­ga sel­lel tee­mal su­hel­nud ning plaa­nis on ha­ka­ta spor­di­hoo­ne kü­las­ta­jai­le Keh­ra par­ki­mis­või­ma­lus­te koh­ta eel­ne­valt klu­bi­de kau­du in­fot ja­ga­ma.

„Soo­vi­me par­ki­mis­kul­tuu­ri meie val­las pa­ran­da­da, kuid see ei saa kor­da kind­las­ti ühe päe­va­ga,“ sõ­nas ta.